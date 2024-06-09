Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия - 09.06.2024 Украина.ру
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Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия
Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия - 09.06.2024 Украина.ру
Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия
Некоторое время назад Россия перешла в наступление в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области. Перепуганное таким поворотом дел украинское командование сняло несколько бригад с Южного направления и перебросило их на север
2024-06-09T09:21
2024-06-09T09:21
новости
россия
всу
владимир зеленский
харьков
волчанск
швейцария
саммит
сво
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Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.руРанее киевский режим официально объявил о переходе в контрнаступление в Харьковской области. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций, встать в оборону, а затем вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать бреши возле Очеретино.Более того, противник бросил сюда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Одним словом, ВСУ сгребали в кучу все, что можно было сгрести, и в итоге создали мощный кулак, сумев затормозить наше наступление своими оборонительными действиями, констатировал эксперт.Мы сейчас бодаемся за Волчанск. Сначала мы взяли 2/3 города, потом ВСУ нас оттуда выдавили (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, отметил специалист.Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, владимир зеленский, харьков, волчанск, швейцария, саммит, сво
Новости, Россия, ВСУ, Владимир Зеленский, Харьков, Волчанск, Швейцария, саммит, СВО

Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия

09:21 09.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Некоторое время назад Россия перешла в наступление в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области. Перепуганное таким поворотом дел украинское командование сняло несколько бригад с Южного направления и перебросило их на север
Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Ранее киевский режим официально объявил о переходе в контрнаступление в Харьковской области. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций, встать в оборону, а затем вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать бреши возле Очеретино.
Более того, противник бросил сюда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Одним словом, ВСУ сгребали в кучу все, что можно было сгрести, и в итоге создали мощный кулак, сумев затормозить наше наступление своими оборонительными действиями, констатировал эксперт.
Мы сейчас бодаемся за Волчанск. Сначала мы взяли 2/3 города, потом ВСУ нас оттуда выдавили (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, отметил специалист.
"И Зеленский, паническим образом приехавший под Харьков, и Сырский не стесняясь говорили, что ситуация для них сложная. А теперь Украина трубит во все трубы, что у них (о боже мой), началось новое контрнаступление. Здесь больше военно-политического фиглярства, чем реальных дел. Да, противник пытается атаковать нас на многих участках. Иногда они проводят по 15-16 атак в сутки. ВСУ ставят целью расшатать наши позиции и показать миру самое главное - они остановили наступление российской армии", - указал Баранец.
Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиРоссияВСУВладимир ЗеленскийХарьковВолчанскШвейцариясаммитСВО
 
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