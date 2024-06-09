https://ukraina.ru/20240609/1055563585.html

Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия

Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия - 09.06.2024 Украина.ру

Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия

Некоторое время назад Россия перешла в наступление в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области. Перепуганное таким поворотом дел украинское командование сняло несколько бригад с Южного направления и перебросило их на север

2024-06-09T09:21

2024-06-09T09:21

2024-06-09T09:21

новости

россия

всу

владимир зеленский

харьков

волчанск

швейцария

саммит

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_da3f4edbb11aecdd206b8c90e1eba24c.jpg

Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.руРанее киевский режим официально объявил о переходе в контрнаступление в Харьковской области. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций, встать в оборону, а затем вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать бреши возле Очеретино.Более того, противник бросил сюда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Одним словом, ВСУ сгребали в кучу все, что можно было сгрести, и в итоге создали мощный кулак, сумев затормозить наше наступление своими оборонительными действиями, констатировал эксперт.Мы сейчас бодаемся за Волчанск. Сначала мы взяли 2/3 города, потом ВСУ нас оттуда выдавили (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, отметил специалист.Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

россия

харьков

волчанск

швейцария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, владимир зеленский, харьков, волчанск, швейцария, саммит, сво