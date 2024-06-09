https://ukraina.ru/20240609/1055563585.html
Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия
Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия - 09.06.2024 Украина.ру
Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия
Некоторое время назад Россия перешла в наступление в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области. Перепуганное таким поворотом дел украинское командование сняло несколько бригад с Южного направления и перебросило их на север
2024-06-09T09:21
2024-06-09T09:21
2024-06-09T09:21
новости
россия
всу
владимир зеленский
харьков
волчанск
швейцария
саммит
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_da3f4edbb11aecdd206b8c90e1eba24c.jpg
Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.руРанее киевский режим официально объявил о переходе в контрнаступление в Харьковской области. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций, встать в оборону, а затем вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать бреши возле Очеретино.Более того, противник бросил сюда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Одним словом, ВСУ сгребали в кучу все, что можно было сгрести, и в итоге создали мощный кулак, сумев затормозить наше наступление своими оборонительными действиями, констатировал эксперт.Мы сейчас бодаемся за Волчанск. Сначала мы взяли 2/3 города, потом ВСУ нас оттуда выдавили (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, отметил специалист.Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
россия
харьков
волчанск
швейцария
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_1d5c97e60607aa0df603ed01e3cddeea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, владимир зеленский, харьков, волчанск, швейцария, саммит, сво
Новости, Россия, ВСУ, Владимир Зеленский, Харьков, Волчанск, Швейцария, саммит, СВО
Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия
Некоторое время назад Россия перешла в наступление в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области. Перепуганное таким поворотом дел украинское командование сняло несколько бригад с Южного направления и перебросило их на север
Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Ранее киевский режим официально объявил о переходе в контрнаступление в Харьковской области. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций, встать в оборону, а затем вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать бреши возле Очеретино.
Более того, противник бросил сюда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Одним словом, ВСУ сгребали в кучу все, что можно было сгрести, и в итоге создали мощный кулак, сумев затормозить наше наступление своими оборонительными действиями, констатировал эксперт.
Мы сейчас бодаемся за Волчанск. Сначала мы взяли 2/3 города, потом ВСУ нас оттуда выдавили (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, отметил специалист.
"И Зеленский, паническим образом приехавший под Харьков, и Сырский не стесняясь говорили, что ситуация для них сложная. А теперь Украина трубит во все трубы, что у них (о боже мой), началось новое контрнаступление. Здесь больше военно-политического фиглярства, чем реальных дел. Да, противник пытается атаковать нас на многих участках. Иногда они проводят по 15-16 атак в сутки. ВСУ ставят целью расшатать наши позиции и показать миру самое главное - они остановили наступление российской армии", - указал Баранец.
Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.