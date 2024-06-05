ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055498428.html
ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег
ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег - 05.06.2024 Украина.ру
ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег
Федеральная служба безопасности России в Калужской области объявила предостережение бывшему российскому летчику, который по своей воле намеревался примкнуть к Воздушным силам Украины. Об этом сообщают "Калужские новости", ссылаясь на областное управление ФСБ и телеграм-канал Mash, опубликовавший видео допроса
2024-06-05T16:20
2024-06-05T16:28
новости
фсб
россия
украина
калужская область
ввс
сво
госизмена
всу
ввс украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7967aa069e13b7d777277bc6fd2778a6.jpg.webp
По данным источников, российский летчик-пенсионер самостоятельно связался со спецслужбами Украины, предложив им свои услуги. Первым его заданием стал сбор координат военных объектов российской армии, информации об аэропортах в Калужской и Московской областях, однако благодаря действиям силовиков приступить к выполнению ему так и не удалось. Как сообщает телеграм-канал Mash, речь идет о 61-летнем Михаиле Фенько, который не поддерживал проведение спецоперации с самого начала, но после того, как оказался в руках российской спецслужбы, он раскаялся и признал свою вину в содеянном. Ранее ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму. Какова настоящая цель диверсий со стороны Украины и чего хочет Китай от России смотрите в эксклюзивном интервью публициста, депутата Государственной Думы РФ, члена Комитета по просвещению Анатолия Вассермана.
https://ukraina.ru/20240219/1053402300.html
россия
украина
калужская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dca657099fe6b4ce76d71ed998de2545.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фсб, россия, украина, калужская область, ввс, сво, госизмена, всу, ввс украины
Новости, ФСБ, Россия, Украина, Калужская область, ВВС, СВО, госизмена, ВСУ, ВВС Украины

ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег

16:20 05.06.2024 (обновлено: 16:28 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Федеральная служба безопасности России в Калужской области объявила предостережение бывшему российскому летчику, который по своей воле намеревался примкнуть к Воздушным силам Украины. Об этом сообщают "Калужские новости", ссылаясь на областное управление ФСБ и телеграм-канал Mash, опубликовавший видео допроса
По данным источников, российский летчик-пенсионер самостоятельно связался со спецслужбами Украины, предложив им свои услуги. Первым его заданием стал сбор координат военных объектов российской армии, информации об аэропортах в Калужской и Московской областях, однако благодаря действиям силовиков приступить к выполнению ему так и не удалось.
Как сообщает телеграм-канал Mash, речь идет о 61-летнем Михаиле Фенько, который не поддерживал проведение спецоперации с самого начала, но после того, как оказался в руках российской спецслужбы, он раскаялся и признал свою вину в содеянном.

"Я, Фенько Михаил Михайлович, в августе 2023 года позвонил на канал (СБУ - Ред.) и предложил им свои услуги в качестве военного летчика. СВО не поддерживал, после чего раскаялся", – сказано в опубликованном ролике.

Ранее ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму.
Какова настоящая цель диверсий со стороны Украины и чего хочет Китай от России смотрите в эксклюзивном интервью публициста, депутата Государственной Думы РФ, члена Комитета по просвещению Анатолия Вассермана.
Максим Кузьминов
19 февраля, 18:19
Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il CorrespondenteРоссийский пилот Максим Кузьминов, который предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины, найден мёртвым в Испании. Об этом сообщает газета Il Correspondente
 
НовостиФСБРоссияУкраинаКалужская областьВВССВОгосизменаВСУВВС Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобии
17:14Как минимум: в Раде анонсировали повышение тарифов и на тепло
17:11Ни саммита, ни мира: почему провалился предстоящий глобальный пацифистский съезд в Швейцарии
16:52Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений
16:50Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн
16:20ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег
15:55Как легитимизироваться Зеленскому?
15:40Когда Украина кончится, начнется новый конфликт, заявил Писториус
15:40Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку
15:18Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР
15:04США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FT
14:57Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников
14:33Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?
14:31Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров
13:33МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ
13:20Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня
12:55Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер
12:29"Потеряло актуальность": Совфед денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
12:11Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"
11:39В Погранслужбе Украины объяснили запрет на выезд для лиц с двойным гражданством
Лента новостейМолния