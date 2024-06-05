https://ukraina.ru/20240605/1055498428.html

ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег

ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег - 05.06.2024 Украина.ру

ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег

Федеральная служба безопасности России в Калужской области объявила предостережение бывшему российскому летчику, который по своей воле намеревался примкнуть к Воздушным силам Украины. Об этом сообщают "Калужские новости", ссылаясь на областное управление ФСБ и телеграм-канал Mash, опубликовавший видео допроса

2024-06-05T16:20

2024-06-05T16:20

2024-06-05T16:28

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По данным источников, российский летчик-пенсионер самостоятельно связался со спецслужбами Украины, предложив им свои услуги. Первым его заданием стал сбор координат военных объектов российской армии, информации об аэропортах в Калужской и Московской областях, однако благодаря действиям силовиков приступить к выполнению ему так и не удалось. Как сообщает телеграм-канал Mash, речь идет о 61-летнем Михаиле Фенько, который не поддерживал проведение спецоперации с самого начала, но после того, как оказался в руках российской спецслужбы, он раскаялся и признал свою вину в содеянном. Ранее ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму. Какова настоящая цель диверсий со стороны Украины и чего хочет Китай от России смотрите в эксклюзивном интервью публициста, депутата Государственной Думы РФ, члена Комитета по просвещению Анатолия Вассермана.

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новости, фсб, россия, украина, калужская область, ввс, сво, госизмена, всу, ввс украины