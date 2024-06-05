ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег
16:20 05.06.2024 (обновлено: 16:28 05.06.2024)
Федеральная служба безопасности России в Калужской области объявила предостережение бывшему российскому летчику, который по своей воле намеревался примкнуть к Воздушным силам Украины. Об этом сообщают "Калужские новости", ссылаясь на областное управление ФСБ и телеграм-канал Mash, опубликовавший видео допроса
По данным источников, российский летчик-пенсионер самостоятельно связался со спецслужбами Украины, предложив им свои услуги. Первым его заданием стал сбор координат военных объектов российской армии, информации об аэропортах в Калужской и Московской областях, однако благодаря действиям силовиков приступить к выполнению ему так и не удалось.
Как сообщает телеграм-канал Mash, речь идет о 61-летнем Михаиле Фенько, который не поддерживал проведение спецоперации с самого начала, но после того, как оказался в руках российской спецслужбы, он раскаялся и признал свою вину в содеянном.
"Я, Фенько Михаил Михайлович, в августе 2023 года позвонил на канал (СБУ - Ред.) и предложил им свои услуги в качестве военного летчика. СВО не поддерживал, после чего раскаялся", – сказано в опубликованном ролике.
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