https://ukraina.ru/20240530/1055377870.html

ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму

ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму - 30.05.2024 Украина.ру

ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму

Силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму. Об этом 30 мая сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России

2024-05-30T10:27

2024-05-30T10:27

2024-05-30T10:27

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"Для осуществления терактов Главным управлением разведки министерства обороны Украины были подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима", - указали в ФСБ.Агенты собирали и передавали украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.Они планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.Общее руководство преступниками осуществлял россиянин 1970 года рождения, он получил смертельные травмы из-за детонации самодельного взрывного устройства при его извлечении из схрона в Крыму.Остальные диверсанты арестованы и дают признательные показания. Они готовы сотрудничать со следствием.В отношении задержанных возбудили уголовные дела за подготовку к теракту, а также за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе, добавив, что сотрудники спецслужб заслуживают самой высокой оценки.По его словам, враги, которые хотят нанести вред России и ее населению, должны помнить: от возмездия не уйдет никто.

https://ukraina.ru/20240523/1055241143.html

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фсб, новости, крым, киев, россия, минобороны украины, теракт