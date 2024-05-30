ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму - 30.05.2024 Украина.ру
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ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму
ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму - 30.05.2024 Украина.ру
ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму
Силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму. Об этом 30 мая сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России
2024-05-30T10:27
2024-05-30T10:27
фсб
новости
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теракт
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"Для осуществления терактов Главным управлением разведки министерства обороны Украины были подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима", - указали в ФСБ.Агенты собирали и передавали украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.Они планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.Общее руководство преступниками осуществлял россиянин 1970 года рождения, он получил смертельные травмы из-за детонации самодельного взрывного устройства при его извлечении из схрона в Крыму.Остальные диверсанты арестованы и дают признательные показания. Они готовы сотрудничать со следствием.В отношении задержанных возбудили уголовные дела за подготовку к теракту, а также за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе, добавив, что сотрудники спецслужб заслуживают самой высокой оценки.По его словам, враги, которые хотят нанести вред России и ее населению, должны помнить: от возмездия не уйдет никто.
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фсб, новости, крым, киев, россия, минобороны украины, теракт
ФСБ, Новости, Крым, Киев, Россия, Минобороны Украины, теракт

ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму

10:27 30.05.2024
 
© CC0, Pixabayжелезная дорога поезд
железная дорога поезд
© CC0, Pixabay
Читать в
Силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму. Об этом 30 мая сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России
"Для осуществления терактов Главным управлением разведки министерства обороны Украины были подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима", - указали в ФСБ.
Агенты собирали и передавали украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.
Они планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.
Общее руководство преступниками осуществлял россиянин 1970 года рождения, он получил смертельные травмы из-за детонации самодельного взрывного устройства при его извлечении из схрона в Крыму.
Остальные диверсанты арестованы и дают признательные показания. Они готовы сотрудничать со следствием.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела за подготовку к теракту, а также за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе, добавив, что сотрудники спецслужб заслуживают самой высокой оценки.
"Они – профессионалы с большой буквы, мужественные и отважные люди, настоящие бойцы невидимого фронта. Спасибо всем за огромный вклад в обеспечение безопасности Крыма", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
По его словам, враги, которые хотят нанести вред России и ее населению, должны помнить: от возмездия не уйдет никто.
23 мая, 11:40
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