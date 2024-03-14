Чего хочет Китай от России и какова настоящая цель диверсий со стороны Украины - Вассерман - 14.03.2024 Украина.ру
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Чего хочет Китай от России и какова настоящая цель диверсий со стороны Украины - Вассерман
Чего хочет Китай от России и какова настоящая цель диверсий со стороны Украины - Вассерман - 14.03.2024 Украина.ру
Чего хочет Китай от России и какова настоящая цель диверсий со стороны Украины - Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал о том, для кого киевский режим... Украина.ру, 14.03.2024
2024-03-14T15:59
2024-03-14T15:59
видео
анатолий вассерман
украина
россия
китай
папа римский
владимир зеленский
диверсанты
диверсия
крым
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Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал о том, для кого киевский режим устраивает показательные диверсии на территории России, почему Зеленский в ярости от заявлений Папы Римского и в чём главная отличительная особенность предстоящих выборов президента России в новых регионах.00:41 – Что изменит признание недействительным акта о передаче Крыма УССР?08:20 – Об атаках украинских диверсантов и беспилотников на территории России;14:00 – О причинах истерической реакции киевского режима на заявления Папы Римского;18:37 – Хочет ли Запад компромисса с Россией по Украине и нужен ли такой компромисс Москве?23:20 – Выборы президента России в новых регионах как новая веха в истории страны.
украина
россия
китай
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видео, анатолий вассерман, украина, россия, китай, папа римский, владимир зеленский, диверсанты, диверсия, крым, беспилотники, кнр (китай), сво, спецоперация, сша, запорожье, херсонская область, херсон, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, выборы, президентские выборы, президент, яценюк, ссср, киев, москва, владимир путин, война, усср, видео
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Чего хочет Китай от России и какова настоящая цель диверсий со стороны Украины - Вассерман

15:59 14.03.2024
 
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Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал о том, для кого киевский режим устраивает показательные диверсии на территории России, почему Зеленский в ярости от заявлений Папы Римского и в чём главная отличительная особенность предстоящих выборов президента России в новых регионах.

00:41 – Что изменит признание недействительным акта о передаче Крыма УССР?
08:20 – Об атаках украинских диверсантов и беспилотников на территории России;
14:00 – О причинах истерической реакции киевского режима на заявления Папы Римского;
18:37 – Хочет ли Запад компромисса с Россией по Украине и нужен ли такой компромисс Москве?
23:20 – Выборы президента России в новых регионах как новая веха в истории страны.
 
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