https://ukraina.ru/20240314/1053886658.html

Чего хочет Китай от России и какова настоящая цель диверсий со стороны Украины - Вассерман

Чего хочет Китай от России и какова настоящая цель диверсий со стороны Украины - Вассерман - 14.03.2024 Украина.ру

Чего хочет Китай от России и какова настоящая цель диверсий со стороны Украины - Вассерман

Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал о том, для кого киевский режим... Украина.ру, 14.03.2024

2024-03-14T15:59

2024-03-14T15:59

2024-03-14T15:59

видео

анатолий вассерман

украина

россия

китай

папа римский

владимир зеленский

диверсанты

диверсия

крым

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Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал о том, для кого киевский режим устраивает показательные диверсии на территории России, почему Зеленский в ярости от заявлений Папы Римского и в чём главная отличительная особенность предстоящих выборов президента России в новых регионах.00:41 – Что изменит признание недействительным акта о передаче Крыма УССР?08:20 – Об атаках украинских диверсантов и беспилотников на территории России;14:00 – О причинах истерической реакции киевского режима на заявления Папы Римского;18:37 – Хочет ли Запад компромисса с Россией по Украине и нужен ли такой компромисс Москве?23:20 – Выборы президента России в новых регионах как новая веха в истории страны.

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