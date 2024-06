https://ukraina.ru/20240604/1055453994.html

Со связанной сзади рукой: Дробницкий объяснил, зачем Запад говорит "фас" Киеву

С одной стороны, "разрешение" Запада Киеву бить своим оружием по России - это последняя возможность для Украины в условиях оружейного дефицита. С другой, это попытка Демократической партии США сделать вид, что в их руках остались хоть какие-то нити управления ситуацией

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Он резюмировал, что теперь вопрос только в том, в какой момент значительная часть элит США взбунтуется и скажет: "Мы не хотим в ад". При этом, подчеркнул Дробницкий, с работой "коллективного Байдена" это никак не связано, это системный процесс.Другие подробности можно прочитать в интервью В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня.Несколько дней назад сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.Параллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, поставляемого Украине.В пятницу, 31 мая, американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York TimesРоссийские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов. И вот что получилось:Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов отметил, что удары ВСУ по российским территориям "разрешенным" западным оружием не повлияют на исход специальной военной операции и победу России.Он напомнил, что когда Запад стал отправлять Киеву Javelin, все считали, что РФ не сможет противостоять этому оружию, однако ситуация сложилась ровно противоположным образом, и теперь ресурса НАТО уже недостаточно, чтобы остановить продвижение ВС РФ.Командир резюмировал, что, по его мнению, СВО завершится уже в этом году, и Киев подпишет документы, которые будут полностью учитывать интересы России.Алаудинов ответил, как "разрешенные" Западом удары ВСУ по РФ повлияют на исход СВОИнтересно, что во второй половине апреля Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО

