Со связанной сзади рукой: Дробницкий объяснил, зачем Запад говорит "фас" Киеву - 04.06.2024 Украина.ру
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Со связанной сзади рукой: Дробницкий объяснил, зачем Запад говорит "фас" Киеву
Со связанной сзади рукой: Дробницкий объяснил, зачем Запад говорит "фас" Киеву - 04.06.2024 Украина.ру
Со связанной сзади рукой: Дробницкий объяснил, зачем Запад говорит "фас" Киеву
С одной стороны, "разрешение" Запада Киеву бить своим оружием по России - это последняя возможность для Украины в условиях оружейного дефицита. С другой, это попытка Демократической партии США сделать вид, что в их руках остались хоть какие-то нити управления ситуацией
2024-06-04T05:45
2024-06-04T05:45
новости
дмитрий дробницкий
запад
киев
россия
апти алаудинов
джо байден
вооруженные силы украины
пентагон
украина.ру
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Он резюмировал, что теперь вопрос только в том, в какой момент значительная часть элит США взбунтуется и скажет: "Мы не хотим в ад". При этом, подчеркнул Дробницкий, с работой "коллективного Байдена" это никак не связано, это системный процесс.Другие подробности можно прочитать в интервью В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня.Несколько дней назад сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.Параллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, поставляемого Украине.В пятницу, 31 мая, американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York TimesРоссийские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов. И вот что получилось:Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов отметил, что удары ВСУ по российским территориям "разрешенным" западным оружием не повлияют на исход специальной военной операции и победу России.Он напомнил, что когда Запад стал отправлять Киеву Javelin, все считали, что РФ не сможет противостоять этому оружию, однако ситуация сложилась ровно противоположным образом, и теперь ресурса НАТО уже недостаточно, чтобы остановить продвижение ВС РФ.Командир резюмировал, что, по его мнению, СВО завершится уже в этом году, и Киев подпишет документы, которые будут полностью учитывать интересы России.Алаудинов ответил, как "разрешенные" Западом удары ВСУ по РФ повлияют на исход СВОИнтересно, что во второй половине апреля Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
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новости, дмитрий дробницкий, запад, киев, россия, апти алаудинов, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон, украина.ру
Новости, Дмитрий Дробницкий, Запад, Киев, Россия, Апти Алаудинов, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Украина.ру

Со связанной сзади рукой: Дробницкий объяснил, зачем Запад говорит "фас" Киеву

05:45 04.06.2024
 
© AFP2024 / Handout / South Korean Defence Ministry
- РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AFP2024 / Handout / South Korean Defence Ministry
Читать в
С одной стороны, "разрешение" Запада Киеву бить своим оружием по России - это последняя возможность для Украины в условиях оружейного дефицита. С другой, это попытка Демократической партии США сделать вид, что в их руках остались хоть какие-то нити управления ситуацией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
"Они (демократы и республиканцы. - Ред.) будут стараться демонстрировать друг другу, странам глобального Юга, хотя лучше говорить странам мирового большинства, что Запад еще не проиграл. И все разговоры о том, что они сами себя сдерживают, Украина воюет с одной рукой, а другая связана сзади, свидетельствуют о том, что стоит им позволить чуть больше, и мы вернемся туда, где были, то есть Россия потерпит поражение", - отметил эксперт, однако, оговорился он, реальность совсем другая.
Он резюмировал, что теперь вопрос только в том, в какой момент значительная часть элит США взбунтуется и скажет: "Мы не хотим в ад". При этом, подчеркнул Дробницкий, с работой "коллективного Байдена" это никак не связано, это системный процесс.
Другие подробности можно прочитать в интервью В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня.
Несколько дней назад сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.
Параллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, поставляемого Украине.
В пятницу, 31 мая, американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".
Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York Times
- РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Вчера, 15:37
"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по РоссииГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба просит западных коллег разрешить украинским войскам атаковать Россию из разного оружия
Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов. И вот что получилось:
  • Французские управляемые авиабомбы HAMMER и противорадиолокационные ракеты AGM-88B могут поражать цели на расстоянии до 60 и 80 километров, то есть они "дотянутся" до части территорий Курской области, Нового Оскола и Белгорода.
  • Американские РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS Block I работают на расстоянии до 135 километров. В их "поле зрения" попадают Брянск, Курск, Старый Оскол, Россошь и Таганрог.
  • Ракеты наземного базирования ATACMS Block IA и QRU, а также крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG/Storm Shadow достигают целей на расстоянии до 300 километров. Это значит, что под ударами могут оказаться населенные пункты Орловской, Воронежской и Липецкой областей, а также Ростов-на-Дону, Таганрог, Каменск-Шахтинский и Шахты.
  • Португальские дроны-камикадзе Tekever AR3 уже переданные Киеву третьими странами могут пролететь до тысячи. То есть в их зону действия подпадают Москва и Санкт-Петербург.
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов отметил, что удары ВСУ по российским территориям "разрешенным" западным оружием не повлияют на исход специальной военной операции и победу России.
Он напомнил, что когда Запад стал отправлять Киеву Javelin, все считали, что РФ не сможет противостоять этому оружию, однако ситуация сложилась ровно противоположным образом, и теперь ресурса НАТО уже недостаточно, чтобы остановить продвижение ВС РФ.
Командир резюмировал, что, по его мнению, СВО завершится уже в этом году, и Киев подпишет документы, которые будут полностью учитывать интересы России.
Алаудинов ответил, как "разрешенные" Западом удары ВСУ по РФ повлияют на исход СВО
Интересно, что во второй половине апреля Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
 
НовостиДмитрий ДробницкийЗападКиевРоссияАпти АлаудиновДжо БайденВооруженные силы УкраиныПентагонУкраина.ру
 
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