Со связанной сзади рукой: Дробницкий объяснил, зачем Запад говорит "фас" Киеву
© AFP2024 / Handout / South Korean Defence Ministry
© AFP2024 / Handout / South Korean Defence Ministry
С одной стороны, "разрешение" Запада Киеву бить своим оружием по России - это последняя возможность для Украины в условиях оружейного дефицита. С другой, это попытка Демократической партии США сделать вид, что в их руках остались хоть какие-то нити управления ситуацией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
"Они (демократы и республиканцы. - Ред.) будут стараться демонстрировать друг другу, странам глобального Юга, хотя лучше говорить странам мирового большинства, что Запад еще не проиграл. И все разговоры о том, что они сами себя сдерживают, Украина воюет с одной рукой, а другая связана сзади, свидетельствуют о том, что стоит им позволить чуть больше, и мы вернемся туда, где были, то есть Россия потерпит поражение", - отметил эксперт, однако, оговорился он, реальность совсем другая.
Он резюмировал, что теперь вопрос только в том, в какой момент значительная часть элит США взбунтуется и скажет: "Мы не хотим в ад". При этом, подчеркнул Дробницкий, с работой "коллективного Байдена" это никак не связано, это системный процесс.
Другие подробности можно прочитать в интервью В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня.
Несколько дней назад сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.
Параллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, поставляемого Украине.
В пятницу, 31 мая, американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".
Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов. И вот что получилось:
- —Французские управляемые авиабомбы HAMMER и противорадиолокационные ракеты AGM-88B могут поражать цели на расстоянии до 60 и 80 километров, то есть они "дотянутся" до части территорий Курской области, Нового Оскола и Белгорода.
- —Американские РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS Block I работают на расстоянии до 135 километров. В их "поле зрения" попадают Брянск, Курск, Старый Оскол, Россошь и Таганрог.
- —Ракеты наземного базирования ATACMS Block IA и QRU, а также крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG/Storm Shadow достигают целей на расстоянии до 300 километров. Это значит, что под ударами могут оказаться населенные пункты Орловской, Воронежской и Липецкой областей, а также Ростов-на-Дону, Таганрог, Каменск-Шахтинский и Шахты.
- —Португальские дроны-камикадзе Tekever AR3 уже переданные Киеву третьими странами могут пролететь до тысячи. То есть в их зону действия подпадают Москва и Санкт-Петербург.
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов отметил, что удары ВСУ по российским территориям "разрешенным" западным оружием не повлияют на исход специальной военной операции и победу России.
Он напомнил, что когда Запад стал отправлять Киеву Javelin, все считали, что РФ не сможет противостоять этому оружию, однако ситуация сложилась ровно противоположным образом, и теперь ресурса НАТО уже недостаточно, чтобы остановить продвижение ВС РФ.
Командир резюмировал, что, по его мнению, СВО завершится уже в этом году, и Киев подпишет документы, которые будут полностью учитывать интересы России.
Интересно, что во второй половине апреля Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.