https://ukraina.ru/20240603/1055413138.html

Дмитрий Дробницкий: В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня

Дмитрий Дробницкий: В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня - 03.06.2024 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня

Соединенные Штаты как федеральный центр перестанут управлять ситуацией на территории этого государства. Но любопытно, что оно сохранит некие рычаги давления на внешнем контуре.

2024-06-03T05:40

2024-06-03T05:40

2024-06-03T05:40

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по приграничным территориям России. По информации газеты Politico, речь идет о соседних с Харьковской областью районах. - Дмитрий Олегович, насколько сильная эскалация нас ожидает?- В этом сообщении надо выделить две вещи. Понятно, что тайным или явным было решение, все равно вглубь территории бить западным оружием стараются. Это последний выход для них. На самом деле билль о помощи Украине, который был принят с разделением 60 миллиардов на три кучки, одна из которых достается Киеву, одобрен при очевидном дефиците матчасти, необходимой на линии боевого соприкосновения. Это вынуждает западных стратегов делать ставку на дальнобойные системы вооружения. (Конгресс США принял законопроект о дополнительной помощи Украине 20 апреля. Средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе)Только это они могут сделать, поэтому били и будут бить. Так устроен билль о помощи Украине, принятый в 2024 году. Никаких сомнений тут быть не может.И кто такой Байден? Чем он управляет? Очевидно, что от разных визирей из Вашингтона поступают самые разные сигналы в Киев, каждый из их рулит по-своему, едва ли не противореча друг другу. Никакой когерентной линии здесь нет. Управление нельзя назвать плановым.Второе, это то, что сообщило об этом издание Politico. Это слив администрации президента. Это удивительная вещь, потому что либеральные СМИ так сливать либерального президента не должны. Здесь встает вопрос о внутренней политике США, скорее, даже о внутренней политике Демпартии, кто пойдет на перевыборы. Что касается эскалации, очевидно, что вся логика идет туда. Они будут стараться демонстрировать друг другу, странам глобального юга, хотя лучше говорить странам мирового большинства, что Запад еще не проиграл.И все разговоры о том, что они сами себя сдерживают, Украина воюет с одной рукой, а другая связана сзади, свидетельствуют о том, что стоит им позволить чуть больше, и мы вернемся туда, где были, то есть Россия потерпит поражение. Но общие заявления с российской стороны говорят, что мы этого не потерпим.Выходов из этой ситуации два. Или они поднимают лапки, а Путин в интервью Такеру Карлсону предлагал им варианты сохранить мир. Но в нынешнем состоянии американской элиты это вряд ли возможно, потому что предполагает некие усилия и разумные действия, чего от них сейчас ожидать сложно. Поэтому, к сожалению, ситуация идет к эскалации, независимо от того, было ли совещание у Байдена или нет. Общая ситуация и раздрай в системе американского госуправления таковы, что эскалация будет идти. Вопрос, до какой степени, в какой момент значительная часть элит США взбунтуется и скажет, мы не хотим в ад. С работой коллективного Байдена это никак не связано, это объективный процесс.- Что ждет Дональда Трампа после того, как его признали виновным по 34 пунктам обвинения в деле о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Будет ли он баллотироваться на пост президента из тюрьмы?- Конечно, будет. Честно говоря, месяц с лишним до объявления приговора будет идти большая игра: какой приговор вынесут, на кого надавить. Должна активизироваться партия замены Байдена. Нью-йоркский клан, продавив это решение, внес свою лепту. Это ход в большой игре перед 5 ноября (дата президентских выборов в США – ред.).Даже неважно, какой срок Трампу назначат. Все давно идет в одну сторону, без гражданской войны они не обойдутся. Понятно, что она будет не такой, как показано в фильме "Падение империи", но гибридная внутренняя гражданская война будет. Даже если Трампа убьют завтра, ничего не изменится. Не получится им выйти из этой ситуации, когда нация расколота пополам.- Вы считаете, что сценарий, который показан в нашумевшем фильме о гражданской войне в США, нереалистичен?- Авианосцы, вертолёты… Все это не так будет. Не будет фронтальных атак армии. Начнем с того, что какими бы ни были результаты выборов, их не признает половина Америки. Соответственно есть губернаторы штатов, которые не будут подчиняться, они уже не подчиняются федеральному центру. А федеральный центр будет давить на штаты, попробует подвигать их границы. Но все это на поверхности. Государственная власть распадется, это начало любой гражданской войны.Соединенные Штаты как федеральный центр перестанут управлять ситуацией на территории этого государства. Но любопытно, что оно сохранит некие рычаги давления на внешнем контуре.- А у кого останется под контролем ядерная кнопка?- Это большой вопрос. Меня больше беспокоит не ядерная кнопка, а кнопка сброса долларовой экономики, но за обе эти кнопки будет идти борьба. Это и есть основной приз. Вернее, два приза. Ядерное оружие в меньшей степени, а вот эмиссионная кнопка. Именно это оружие Судного дня.Если сейчас выдернуть из-под Китая долларовую экономику это будет хорошим наказанием. Тем более что США уже все равно. Падение уровня жизни не остановить.О том, как блок НАТО и США последовательно идут к эскалации конфликта с Россией - в материале Украина.ру Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии

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Денис Рудометов

интервью, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, дмитрий дробницкий, politico