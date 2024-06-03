https://ukraina.ru/20240603/1055441909.html

"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация

"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация - 03.06.2024 Украина.ру

"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация

Проводить еще одну мобилизацию невыгодно с точки зрения настроений в обществе, это показали события осени 2022 года. Российское командование делает ставку на истощение противника и воюет бомбами, снарядами и дронами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-06-03T03:30

2024-06-03T03:30

2024-06-03T03:30

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Если российская армия действительно получает каждый месяц 20-30 тысяч добровольцев, то к концу года мы получим те же 300 тысяч бойцов, которых следовало бы призвать по еще одной мобилизации. Проводить еще одну мобилизацию сейчас невыгодно с точки зрения настроений в обществе, это показали события осени 2022 года, рассказал историк.Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов — экономист. Он прекрасно понимает, что соотношение "один в окопе — десять у станка" лучше, чем "десять в окопе — один у станка". Поэтому командование делает ставку на истощение противника и воюет бомбами, снарядами и дронами, отметил Полищук."Стрелковый полк времен Великой Отечественной позавидовал бы нашей штурмовой группе, которая идет в наступление после того, как ВСУ обрабатывают ФАБами и "Солнцепеками". Средства поражения сейчас намного круче. И я правда не знаю, насколько серьезный кризис нам может создать враг, чтобы мы пошли на еще одну мобилизацию", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики российской армии на фронтах спецоперации можно прочитать в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду

https://ukraina.ru/20240602/1055425465.html

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новости, россия, вс рф, мобилизация, сво, доброволец, экономика, призыв, великая отечественная война, армия