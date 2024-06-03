"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация
Проводить еще одну мобилизацию невыгодно с точки зрения настроений в обществе, это показали события осени 2022 года. Российское командование делает ставку на истощение противника и воюет бомбами, снарядами и дронами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Если российская армия действительно получает каждый месяц 20-30 тысяч добровольцев, то к концу года мы получим те же 300 тысяч бойцов, которых следовало бы призвать по еще одной мобилизации. Проводить еще одну мобилизацию сейчас невыгодно с точки зрения настроений в обществе, это показали события осени 2022 года, рассказал историк.
"Напомню, что когда мы призвали в армию 300 тысяч человек, у нас примерно 500-600 тысяч человек сбежали через Верхний Ларс. Наша экономика потеряла миллион рабочих рук. Да, она от этого не рухнула. Но эти люди нам бы сейчас очень пригодились", - сообщил эксперт.
Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов — экономист. Он прекрасно понимает, что соотношение "один в окопе — десять у станка" лучше, чем "десять в окопе — один у станка". Поэтому командование делает ставку на истощение противника и воюет бомбами, снарядами и дронами, отметил Полищук.
"Стрелковый полк времен Великой Отечественной позавидовал бы нашей штурмовой группе, которая идет в наступление после того, как ВСУ обрабатывают ФАБами и "Солнцепеками". Средства поражения сейчас намного круче. И я правда не знаю, насколько серьезный кризис нам может создать враг, чтобы мы пошли на еще одну мобилизацию", - заключил собеседник издания.
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