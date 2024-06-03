"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация - 03.06.2024 Украина.ру
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"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация
"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация - 03.06.2024 Украина.ру
"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация
Проводить еще одну мобилизацию невыгодно с точки зрения настроений в обществе, это показали события осени 2022 года. Российское командование делает ставку на истощение противника и воюет бомбами, снарядами и дронами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-06-03T03:30
2024-06-03T03:30
новости
россия
вс рф
мобилизация
сво
доброволец
экономика
призыв
великая отечественная война
армия
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Если российская армия действительно получает каждый месяц 20-30 тысяч добровольцев, то к концу года мы получим те же 300 тысяч бойцов, которых следовало бы призвать по еще одной мобилизации. Проводить еще одну мобилизацию сейчас невыгодно с точки зрения настроений в обществе, это показали события осени 2022 года, рассказал историк.Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов — экономист. Он прекрасно понимает, что соотношение "один в окопе — десять у станка" лучше, чем "десять в окопе — один у станка". Поэтому командование делает ставку на истощение противника и воюет бомбами, снарядами и дронами, отметил Полищук."Стрелковый полк времен Великой Отечественной позавидовал бы нашей штурмовой группе, которая идет в наступление после того, как ВСУ обрабатывают ФАБами и "Солнцепеками". Средства поражения сейчас намного круче. И я правда не знаю, насколько серьезный кризис нам может создать враг, чтобы мы пошли на еще одну мобилизацию", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики российской армии на фронтах спецоперации можно прочитать в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, мобилизация, сво, доброволец, экономика, призыв, великая отечественная война, армия
Новости, Россия, ВС РФ, мобилизация, СВО, доброволец, экономика, призыв, Великая Отечественная война, Армия

"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация

03:30 03.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Проводить еще одну мобилизацию невыгодно с точки зрения настроений в обществе, это показали события осени 2022 года. Российское командование делает ставку на истощение противника и воюет бомбами, снарядами и дронами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Если российская армия действительно получает каждый месяц 20-30 тысяч добровольцев, то к концу года мы получим те же 300 тысяч бойцов, которых следовало бы призвать по еще одной мобилизации. Проводить еще одну мобилизацию сейчас невыгодно с точки зрения настроений в обществе, это показали события осени 2022 года, рассказал историк.
"Напомню, что когда мы призвали в армию 300 тысяч человек, у нас примерно 500-600 тысяч человек сбежали через Верхний Ларс. Наша экономика потеряла миллион рабочих рук. Да, она от этого не рухнула. Но эти люди нам бы сейчас очень пригодились", - сообщил эксперт.
Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов — экономист. Он прекрасно понимает, что соотношение "один в окопе — десять у станка" лучше, чем "десять в окопе — один у станка". Поэтому командование делает ставку на истощение противника и воюет бомбами, снарядами и дронами, отметил Полищук.
"Стрелковый полк времен Великой Отечественной позавидовал бы нашей штурмовой группе, которая идет в наступление после того, как ВСУ обрабатывают ФАБами и "Солнцепеками". Средства поражения сейчас намного круче. И я правда не знаю, насколько серьезный кризис нам может создать враг, чтобы мы пошли на еще одну мобилизацию", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.ру
О других особенностях тактики российской армии на фронтах спецоперации можно прочитать в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
Герман Садулаев - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Вчера, 06:10
Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл Мы пока далеки от того, чтобы одержать решительную победу. Мы пока ведем тяжелую позиционную войну, которая может длиться месяцами и годами. Да, у нас есть шанс выиграть войну на истощение. Но мне бы хотелось увидеть более решительные операции
 
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