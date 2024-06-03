Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем
Россия прекрасно понимает, что с помощью самолетов-разведчиков наводятся удары, но считает, что не готова пойти на следующий уровень эскалации и сбивать эти самолеты. Здесь идет постепенное увеличение провокаций со стороны противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Любой переход Западом "красной линии" вполне может привести к лестнице эскалации. Это не значит, что мы сразу увидим "большой ядерный удар", но сможем наблюдать очень резко эскалирующую динамику, которая в конце концов может привести к очень тяжелому и неприятному сценарию, рассказал эксперт.
Сейчас мы наблюдаем попытки ударов по объектам РЛС, а над Азовско-черноморским бассейном летают самолеты-разведчики, которые наводят украинские ракеты. Пока существует лишь набор условных правил игры, потому что нет никаких юридических обязательств, добавил политолог.
"То есть Россия, вроде как, прекрасно понимает, что с помощью этих самолетов-разведчиков наводятся удары, но считает, что пока что она не готова пойти на следующий уровень эскалации и сбивать эти самолеты, поскольку они находятся в нейтральных зонах, либо в зонах других стран вообще", - подчеркнул Скоробогатый.
В этом отношении идет постепенное увеличение провокационных мер со стороны противника, на которые в конечном итоге мы просто не сможем ответить конвенциональными методами, уточнил он.
То есть эта продолжающаяся история, которая может длиться довольно долго и ни к чему не привести, либо например уже завтра может резко инициировать лестницу эскалации, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.ру
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