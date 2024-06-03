https://ukraina.ru/20240603/1055407667.html

Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем

Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем - 03.06.2024 Украина.ру

Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем

Россия прекрасно понимает, что с помощью самолетов-разведчиков наводятся удары, но считает, что не готова пойти на следующий уровень эскалации и сбивать эти самолеты. Здесь идет постепенное увеличение провокаций со стороны противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-06-03T03:20

2024-06-03T03:20

2024-06-03T03:20

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военная эскалация

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Любой переход Западом "красной линии" вполне может привести к лестнице эскалации. Это не значит, что мы сразу увидим "большой ядерный удар", но сможем наблюдать очень резко эскалирующую динамику, которая в конце концов может привести к очень тяжелому и неприятному сценарию, рассказал эксперт.Сейчас мы наблюдаем попытки ударов по объектам РЛС, а над Азовско-черноморским бассейном летают самолеты-разведчики, которые наводят украинские ракеты. Пока существует лишь набор условных правил игры, потому что нет никаких юридических обязательств, добавил политолог.В этом отношении идет постепенное увеличение провокационных мер со стороны противника, на которые в конечном итоге мы просто не сможем ответить конвенциональными методами, уточнил он.То есть эта продолжающаяся история, которая может длиться довольно долго и ни к чему не привести, либо например уже завтра может резко инициировать лестницу эскалации, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом

https://ukraina.ru/20240530/1055368998.html

россия

запад

черное море

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новости, россия, запад, черное море, пётр скоробогатый, вкс, дроны, самолет, разведка, военная эскалация, сво, авиация