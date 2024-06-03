Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем - 03.06.2024 Украина.ру
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Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем
Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем - 03.06.2024 Украина.ру
Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем
Россия прекрасно понимает, что с помощью самолетов-разведчиков наводятся удары, но считает, что не готова пойти на следующий уровень эскалации и сбивать эти самолеты. Здесь идет постепенное увеличение провокаций со стороны противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-06-03T03:20
2024-06-03T03:20
новости
россия
запад
черное море
пётр скоробогатый
вкс
дроны
самолет
разведка
военная эскалация
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Любой переход Западом "красной линии" вполне может привести к лестнице эскалации. Это не значит, что мы сразу увидим "большой ядерный удар", но сможем наблюдать очень резко эскалирующую динамику, которая в конце концов может привести к очень тяжелому и неприятному сценарию, рассказал эксперт.Сейчас мы наблюдаем попытки ударов по объектам РЛС, а над Азовско-черноморским бассейном летают самолеты-разведчики, которые наводят украинские ракеты. Пока существует лишь набор условных правил игры, потому что нет никаких юридических обязательств, добавил политолог.В этом отношении идет постепенное увеличение провокационных мер со стороны противника, на которые в конечном итоге мы просто не сможем ответить конвенциональными методами, уточнил он.То есть эта продолжающаяся история, которая может длиться довольно долго и ни к чему не привести, либо например уже завтра может резко инициировать лестницу эскалации, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
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новости, россия, запад, черное море, пётр скоробогатый, вкс, дроны, самолет, разведка, военная эскалация, сво, авиация
Новости, Россия, Запад, Черное море, Пётр Скоробогатый, ВКС, дроны, самолет, разведка, военная эскалация, СВО, авиация

Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем

03:20 03.06.2024
 
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi ZapkaRQ-4A Global Hawk беспилотник США
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Читать в
Россия прекрасно понимает, что с помощью самолетов-разведчиков наводятся удары, но считает, что не готова пойти на следующий уровень эскалации и сбивать эти самолеты. Здесь идет постепенное увеличение провокаций со стороны противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Любой переход Западом "красной линии" вполне может привести к лестнице эскалации. Это не значит, что мы сразу увидим "большой ядерный удар", но сможем наблюдать очень резко эскалирующую динамику, которая в конце концов может привести к очень тяжелому и неприятному сценарию, рассказал эксперт.
Сейчас мы наблюдаем попытки ударов по объектам РЛС, а над Азовско-черноморским бассейном летают самолеты-разведчики, которые наводят украинские ракеты. Пока существует лишь набор условных правил игры, потому что нет никаких юридических обязательств, добавил политолог.
"То есть Россия, вроде как, прекрасно понимает, что с помощью этих самолетов-разведчиков наводятся удары, но считает, что пока что она не готова пойти на следующий уровень эскалации и сбивать эти самолеты, поскольку они находятся в нейтральных зонах, либо в зонах других стран вообще", - подчеркнул Скоробогатый.
В этом отношении идет постепенное увеличение провокационных мер со стороны противника, на которые в конечном итоге мы просто не сможем ответить конвенциональными методами, уточнил он.
То есть эта продолжающаяся история, которая может длиться довольно долго и ни к чему не привести, либо например уже завтра может резко инициировать лестницу эскалации, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.ру
О миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
Александр Полищук интервью
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Александр Полищук: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у ЧерниговаНам нужно создавать на фронте кризисные условия, когда ВСУ будут вынуждены перебрасывать резервы с разных направлений, которые в момент переброски, развертывания и ввода в бой будут попадать под наши дистанционные удары. Этим мы и занимаемся
 
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