Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в США

Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в США

Если бы нужно было наглядно проиллюстрировать выражение "политика – грязное дело", то можно было бы смело использовать для этого предвыборную гонку 2024 года в Соединённых Штатах

30 мая в Нью-Йорке жюри присяжных вынесло решение по уголовному делу в отношении 45-го президента США Дональда Трампа о фальсификации документов компании Trump Organization при оформлении выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс за сокрытие компрометирующей информации в преддверии выборов 2016 года - он признан виновным по всем 34 пунктам.Политика отпустили без залога до вынесения приговора, которое состоится 11 июля, ему грозит до четырёх лет тюрьмы.Всего через несколько минут после оглашения решения с заявлением выступил Майкл Тайлер, директор по коммуникациям предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена:Очевидно, что дата оглашения вердикта судьёй выбрана не просто так – за четыре дня до начала общенационального съезда Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин), на котором Трампа должны утвердить кандидатом в президенты США.Сам бывший глава государства виновным себя, естественно, не признаёт и обещает бороться до конца. Главная страница сайта его кампании по переизбранию теперь гласит: "Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного, политического процесса, охоты на ведьм. Я политический заключённый. Я не сделал ничего плохого". А ещё политик призывает сограждан помочь ему выиграть выборы, для этого нужно сделать пожертвование. И от наплыва желающих внести деньги сайт периодически зависает.Если Трампа всё же осудят, то это не помешает ему продолжить предвыборную кампанию и даже быть избранным. Американское законодательство никаких запретов на этот счёт не предусматривает, к кандидатам в президенты предъявлены требования быть старше 35 лет, быть гражданином США по рождению и прожить на территории страны не менее 14 лет. Всем этим параметрам почти 78-летний уроженец Нью-Йорка соответствует.Кстати, в истории США уже был осуждённый кандидат в президенты. Юджин Виктор Дебс баллотировался на высший государственный пост в 1920 году, отбывая наказание по обвинению в нарушении закона о шпионаже за высказывания против Первой мировой войны, и набрал на выборах рекордные для кандидата от Социалистической партии Америки 3,4%. Но вот уголовное преследование бывшего президента (здесь Трамп стал первым) создало прецедент.Газета The New York Times подтверждает, что вердикт не помешает Трампу стать президентом, но отмечает, что некоторые проблемы в этом случае всё же возникнут. Спорным остаётся вопрос, сможет ли осуждённый за совершение уголовных преступлений править страной из тюрьмы. Эксперт по конституционному праву из Калифорнийского университета Эрвин Чемерински считает, что избрание такого человека создаст правовой кризис, который почти наверняка придётся разрешать через суд.Издание предполагает, что в таком случае возможно применение 25-й поправки к Конституции о лишении полномочий, если президент не в состоянии выполнять свои обязанности. Впрочем, для этого потребуется согласие вице-президента и большинства правительства. Соответственно, такой исход маловероятен, "учитывая, что это будут лоялисты, назначенные самим Трампом", поясняет The New York Times."Более вероятно, что Трамп может подать иск об освобождении на том основании, что его тюремное заключение мешает ему выполнять конституционные обязанности в качестве президента", - говорится в статье.Другой вариант выхода из юридического кризиса - помилование. После избрания Трамп может помиловать сам себя по двум федеральным делам, но не по искам в Нью-Йорке и Джорджии, а также его может помиловать и Байден. Действующий президент мог бы пойти на данный шаг, аргументировав это тем, что "народ высказался, и мне нужно помиловать его, чтобы он мог управлять", говорит Чемерински.Адвокаты Трампа готовятся подать апелляцию и хотят дойти до Верховного суда, большинство судей которого назначены президентами-республиканцам, а, значит, и могут встать на сторону бывшего главы государства.Какова вероятность, что 45-го президента посадят? Накануне оглашения вердикта жюри присяжных представители Секретной службы, пожизненно охраняющей Трампа как бывшего главу государства, встретились с руководством тюрьмы в Нью-Йорке, чтобы обсудить координацию действий, рассказал источник телеканала CBS News в пенитенциарной системе. По информации журналистов, скорее всего, Трампа признают виновным, но сажают всего 10% обвинённых по этой статье, чаще ограничиваются условным сроком или домашним арестом.О том, что Трамп вряд ли окажется за решёткой, пишут и другие авторитетные СМИ. Вменяемое правонарушение не угрожает общественной безопасности, к тому же, политик ранее не был судим. Эти обстоятельства делают тюремное заключение маловероятным, подчёркивает издание The Wall Street Journal, а на рассмотрение апелляции могут уйти месяцы или годы. Наказание, скорее всего, будет состоять из штрафа, испытательного срока, общественных работ или какой-то их комбинации, прогнозирует The Guardian.Доцент школы госуправления Рон Сиверт, проработавший федеральным прокурором 25 лет, и вовсе сказал РИА Новости, что обвинительное решение против Трампа будет отменено из-за нарушений, а именно:По словам Сиверта, в уголовном праве есть статьи, в техническом нарушении которых можно обвинить кого угодно."Знаменитый судья Роберт Джексон сказал по сути, что прокурор не должен просто выбирать кого-то, кто ему не нравится по политическим или иным причинам, а затем обвинять его в техническом нарушении, просто чтобы опозорить. Боюсь, именно это здесь и произошло. Это будет исправлено нашей превосходной апелляционной системой", - заявил он.Затеяв уголовное преследование Трампа, демократы рассчитывали прежде всего подорвать доверие к нему избирателей, но как бы не так. Опрос NPR/PBS NewsHour/Marist, опубликованный за несколько часов до решения присяжных, продемонстрировал, что 67% респондентов проголосуют за республиканцев, несмотря на обвинительный вердикт бывшему президенту. Среди независимых таковых и вовсе 74%.Хотя, конечно, какая-то часть электората не собирается поддерживать осуждённого кандидата в президенты, но таких немного. В целом судебные разбирательства только ещё сильнее аккумулируют Республиканскую партию вокруг фигуры Трампа.Когда речь заходит об избирательной кампании-2024, то стоит помнить, что она не ограничивается противостоянием Трампа и Байдена, который продолжает терять поддержку среди традиционных групп электората в лице афроамериканцев и молодёжи.24-26 мая в Вашингтоне прошёл съезд Либертарианской партии. Событие, которое можно было бы оставить без внимания, но не в этот раз. На мероприятие прибыли Трамп и независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Пользуясь такой возможностью, второй предложил бывшему главе государства тут же провести дебаты (в дебатах Трампа и Байдена потомку известной политической династии участвовать не позволят по решению демократов), но республиканец размениваться на низкорейтинговых оппонентов не желает.Если Трамп приехал на съезд, чтобы завоевать симпатии избирателей-либертарианцев, то Кеннеди хотел стать кандидатом в президенты от партии. Эта идея обсуждалась и раньше, но 13 апреля он сам заявил, что баллотироваться как либертарианец не будет, поскольку не предвидит дальнейших проблем с регистрацией для включения его фамилии в бюллетени.Но всё же с этим возникли трудности. Независимому кандидату нужно пройти процедуры в каждом отдельном штате, а кандидат от Либертарианской партии сразу попал бы в бюллетени целого ряда штатов, включая колеблющиеся Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Аризону. Участвуя в президентских выборах, Кеннеди мог ли отнять часть голосов и у Трампа, и у Байдена, и, быть может, решить судьбу победы одного или другого в таких стратегически важных штатах.Однако Либертарианская партия предпочла утвердить своим кандидатом в президенты США другого человека – Чейза Оливера, претендовавшего на место сенатора от Джорджии в 2022 году (из-за его 2% голосов в штате пришлось проводить второй тур между демократом Рафаэлем Уорноком и республиканцем Гершелем Уокером), который сам называет себя "вооружённым геем", поскольку поддерживает свободный оборот оружия и однополые отношения. Оливер надеется, что на президентских выборах либертарианцы смогут набрать 2% голосов.Трамп и то дал более оптимистичный прогноз. Когда толпа на съезде Либертарианской партии его освистывала, он заявил: "Продолжайте получать свои 3% каждые четыре года".Но на прошлых президентских выборах им было далеко до этой цифры – Джоанн Йоргенсен набрала всего 1,2%.Номинировав Роберта Кеннеди-младшего, партия могла бы не только ему помочь, но и повысить свой авторитет, ведь их кандидат в лице юриста со всемирно известной фамилией стабильно имеет рейтинг в районе 10% (по последним опросам, ровно 10,0%). А это значит, что за последние более 30 лет Кеннеди - самый популярный независимый кандидат в президенты. Лучше результат был только у бизнесмена Росса Перо в 1992 году.Кто ещё может вмешаться в распределение голосов 5 ноября, читайте в материале Женщина, сделавшая неожиданный шаг: кто может решить исход президентских выборов в США

