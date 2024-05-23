https://ukraina.ru/20240523/1055251637.html

Женщина, сделавшая неожиданный шаг: кто может решить исход президентских выборов в США

Женщина, сделавшая неожиданный шаг: кто может решить исход президентских выборов в США - 23.05.2024 Украина.ру

Женщина, сделавшая неожиданный шаг: кто может решить исход президентских выборов в США

Кто переизберётся на второй президентский срок, зависит теперь в немалой степени в том числе от политиков, вышедших из предвыборной кампании несколько месяцев назад

2024-05-23T18:38

2024-05-23T18:38

2024-05-23T18:38

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

джо байден

мэриленд

вашингтон

республиканская партия

демократическая партия

оон

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В предвыборной гонке действующий и бывший президенты США – демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп – идут настолько плотно (разрыв всего 1%), что решающее значение будет иметь множество факторов: результаты их работы на высшем государственном посту, предложения по решению проблем, с которыми население столкнулось в настоящее время, но самое главное – кто сумеет привлечь на свою сторону электорат политиков, завершивших свои избирательные кампании.Большую группу сторонников имеет Никки Хейли, бывшая губернатором Южной Каролины и постоянным представителем США при ООН. Она до последнего не сходила с дистанции, в том числе из расчёта, что в случае ареста Трампа по уголовным делам, инициированным Белым домом, Республиканской партии так или иначе придётся сделать кандидатом на ноябрьских выборах именно её. Но когда стало понятно, что 45-й президент набрал необходимое для номинации количество голосов выборщиков, Хейли всё же объявила о выходе из гонки. При этом, в отличие от большинства участников внутрипартийных праймериз, она не выразила поддержку Трампу.После чего он в начале марта со своей страницы в соцсети Truth Social призвал сторонников Хейли поддержать его на предстоящих выборах, чтобы одержать победу над Байденом, который, по его словам, "уничтожает страну". Правда, при этом Трамп высказал мнение, что многие из тех, кто голосовал на праймериз за Хейли - вовсе не республиканцы, уличив свою вчерашнюю конкурентку в получении финансирования на предвыборную кампанию от "радикально левых демократов".Так ли это, неизвестно, но Демократическая партия тоже подключилась к борьбе за сердца (читай – голоса) её электората. По словам источников, команда действующего президента организовывает группу "Республиканцы за Байдена", задача которой – перетянуть на свою сторону сотни тысяч избирателей Хейли, которых рассматривают как колеблющихся (т.е. могущих проголосовать как за республиканцев, так и за демократов) во всех штатах, где продолжается борьба.Насколько это реально? Об этом могут сказать результаты недавних праймериз. Фамилия Хейли осталась в бюллетенях, несмотря на выход из предвыборной гонки, поскольку её кандидатура была официально зарегистрирована. Так, согласно подведённым 15 мая итогам голосования, в Мэриленде и Небраске женщина набрала 20% и 19% голосов соответственно, издание TheHill называет эти показатели поразительно высокими. Это также демонстрирует, что Хейли пользуется поддержкой немалой доли американских избирателей, а 63% её сторонников, участвовавших в мартовском опросе аналитической службы университета Emerson College, сказали, что готовы проголосовать на ноябрьских выборах за Байдена, если Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии. А он им станет (если не произойдёт что-то из ряда вон выходящее).И вот 22 мая на первом после выхода из гонки выступлении Хейли во всеуслышание объявила о своей позиции относительно предстоящих президентских выборов. На мероприятии в Гудзоновском институте в Вашингтоне её спросили, кто лучше справился бы с вопросами национальной безопасности, Байден или Трамп. По словам дипломата, для неё как для избирателя важно, чтобы президент США поддерживал союзников Америки, привлекал к ответственности её врагов, обеспечивал безопасность границ, поддерживал капитализм и свободу, снизил государственный долг."Трамп не был идеален в этой политике. Я ясно давала это понять много-много раз. Но Байден стал катастрофой. Поэтому я буду голосовать за Трампа", - заявила Хейли.Для многих эти слова стали неожиданными, поскольку она была самым ярым критиком Трампа и не стеснялась в выражениях в его адрес: говорила, что бывший президент “утратил всякую политическую жизнеспособность”, продемонстрировал “моральную слабость” и стал “тонкокожим и легко отвлекаемым”. Трамп тоже за словом в карман не лез.“Сказав это, я остаюсь при своём мнении о своём отстранении. Трамп поступил бы разумно, обратившись к миллионам людей, которые проголосовали за меня, и продолжая поддерживать меня, а не предполагая, что они просто будут с ним. И я искренне надеюсь, что он это сделает”, - продолжила Хейли.Сам Трамп 16 мая, после оглашения результатов праймериз в Мэриленде и Небраске, в интервью американскому новостному каналу Scripps News отверг мысль о том, что он рискует потерять избирателей, проголосовавших за Хейли, сказав в добавок, что у неё сравнительно маленький электорат."И все эти избиратели приходят ко мне, и там может быть много демократов, потому что у них очень хитрая маленькая система. Но эти избиратели приходят ко мне", — с уверенностью заявил 45-й президент США.Однако не все республиканцы разделяют его мнение: не обязательно сторонники Хейли выступят за Трампа в ноябре, предупреждают они. Часть голосов, отданных за неё на праймериз, могут быть не столько поддержкой её как кандидата, сколько банальным протестным голосованием против Трампа."Даже если большинство избирателей Хейли, естественно, вернутся к Трампу — а они так и сделают — что насчёт остальных? Неясно, существует ли план, как привлечь на свою сторону оставшихся избирателей Хейли. В колеблющихся штатах они могут иметь значение", - говорит стратег Республиканской партии Дуг Хей.А, возможно, избиратели-республиканцы, которые не хотят возвращения Трампа к власти, предпочтут просто-напросто бойкотировать выборы и остаться дома. Соответственно, этих голосов бывший президент недосчитается.Как всё произойдёт в реальности, мы увидим 5 ноября. Но так или иначе заявление Хейли - это мощный сигнал сплочения Республиканской партии вокруг фигуры Трампа, несмотря ни на существующие разногласия по целому ряду вопросов, ни на уголовные дела против него, ни на личное отношение к одиозному политику в конце концов. Главная задача республиканцев сейчас – победить на президентских выборах и взять бразды правления страной в свои руки.В Демократической партии картина иная – от Байдена однопартийцы дистанцируются, пишет газета The Washington Times. Президент теряет поддержку даже ядерного электората демократов, например, среди молодёжи. Согласно опросу, проведённому телекомпанией CNN в конце апреля, он отстаёт от Трампа на 11%, хотя избиратели 18-34 лет традиционно голосовали за демократов. Чтобы вернуть лояльность этой группы, избирательный штаб Байдена хочет заговорить на их языке и срочно ищет менеджера по управлению интернет-контентом, в том числе мемами, объявление о вакансии появилось накануне на сервисе по поиску работы в политической сфере Daybook.С какими проблемами оба президента могут столкнуться при переизбрании на 2-й срок, читайте в материале Секс-скандал 20-летней давности и свинья от союзника: что лишит Трампа и Байдена победы на выборах

https://ukraina.ru/20240426/1054747658.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, джо байден, мэриленд, вашингтон, республиканская партия, демократическая партия, оон