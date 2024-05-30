https://ukraina.ru/20240530/1055378719.html

Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР

Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР - 30.05.2024 Украина.ру

Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР

Госдепартамент США собирается распространить в Сети ролики о мнимой "российской угрозе". Об этом сообщили 30 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России

2024-05-30T11:29

2024-05-30T11:29

2024-05-30T11:29

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В ведомстве подчеркнули, что Госдепартамент США окончательно превратился в "охваченный оголтелой антироссийской истерией, в беспринципный пропагандистский рупор"."Под патронажем американского внешнеполитического ведомства в популярных соцсетях и мессенджерах в ближайшее время планируется разместить серию короткометражных роликов, чтобы продемонстрировать "серьезность российской угрозы"", - говорится в сообщении.Ролики будет нацелены на население Швеции и Финляндии. По данным СВР, им необходимо внушить "вселенский страх" перед якобы "территориальными аппетитами Москвы".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 мая заявил, что в Брюсселе и Вашингтоне подготавливают общественные настроения для вступления в войну.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ukraina.ru/20240530/1055356139.html

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новости, россия, сша, швеция, служба внешней разведки , нато, финляндия