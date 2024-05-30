Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР - 30.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240530/1055378719.html
Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР
Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР - 30.05.2024 Украина.ру
Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР
Госдепартамент США собирается распространить в Сети ролики о мнимой "российской угрозе". Об этом сообщили 30 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
2024-05-30T11:29
2024-05-30T11:29
новости
россия
сша
швеция
служба внешней разведки
нато
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103195/51/1031955112_0:213:1281:933_1920x0_80_0_0_4cdb8141311dcb9d7f071dd64146c26e.jpg
В ведомстве подчеркнули, что Госдепартамент США окончательно превратился в "охваченный оголтелой антироссийской истерией, в беспринципный пропагандистский рупор"."Под патронажем американского внешнеполитического ведомства в популярных соцсетях и мессенджерах в ближайшее время планируется разместить серию короткометражных роликов, чтобы продемонстрировать "серьезность российской угрозы"", - говорится в сообщении.Ролики будет нацелены на население Швеции и Финляндии. По данным СВР, им необходимо внушить "вселенский страх" перед якобы "территориальными аппетитами Москвы".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 мая заявил, что в Брюсселе и Вашингтоне подготавливают общественные настроения для вступления в войну.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ukraina.ru/20240530/1055356139.html
россия
сша
швеция
финляндия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103195/51/1031955112_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_05f6ce9a9465bfa617b3bbfdb5510c3f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, швеция, служба внешней разведки , нато, финляндия
Новости, Россия, США, Швеция, Служба внешней разведки , НАТО, Финляндия

Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР

11:29 30.05.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Госдепартамент США собирается распространить в Сети ролики о мнимой "российской угрозе". Об этом сообщили 30 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
В ведомстве подчеркнули, что Госдепартамент США окончательно превратился в "охваченный оголтелой антироссийской истерией, в беспринципный пропагандистский рупор".
"Под патронажем американского внешнеполитического ведомства в популярных соцсетях и мессенджерах в ближайшее время планируется разместить серию короткометражных роликов, чтобы продемонстрировать "серьезность российской угрозы"", - говорится в сообщении.
Ролики будет нацелены на население Швеции и Финляндии. По данным СВР, им необходимо внушить "вселенский страх" перед якобы "территориальными аппетитами Москвы".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 мая заявил, что в Брюсселе и Вашингтоне подготавливают общественные настроения для вступления в войну.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
05:50
"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войнуНа Украине обсуждают угрозу превращения российской спецоперации в войну с применением тактического ядерного оружия (ТЯО) и думают над тем, по какой причине это может случиться
 
НовостиРоссияСШАШвецияСлужба внешней разведкиНАТОФинляндия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по Украине
11:48"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая
11:39"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру
11:29Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР
11:11Макрон создает колоссальный риск для безопасности французов - Ле Пен
10:37В оперштабе Кубани назвали цели украинских беспилотников, которые сбила ПВО
10:27ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму
10:00ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области
09:49"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT
09:25Атака на Крымский мост и роль Запада в ударах по России. Главное на Украине на утро 30 мая
09:01Лавров объяснил, как можно "ускорить" политическое урегулирование на Украине
08:31Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия
08:08Главное за ночь 30 мая
07:50Байден может одобрить удары американским оружием вглубь России - New York Times
07:38Россия попытается вразумить Запад при помощи ядерного оружия — Лавров
07:17ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ
07:02Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского
06:14Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО
06:00"Армия России не остановится". Военкор назвал причину по которой вся оборона ВСУ может рухнуть
05:50"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну
Лента новостейМолния