https://ukraina.ru/20240530/1055378719.html
Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР
Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР - 30.05.2024 Украина.ру
Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР
Госдепартамент США собирается распространить в Сети ролики о мнимой "российской угрозе". Об этом сообщили 30 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
2024-05-30T11:29
2024-05-30T11:29
2024-05-30T11:29
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служба внешней разведки
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В ведомстве подчеркнули, что Госдепартамент США окончательно превратился в "охваченный оголтелой антироссийской истерией, в беспринципный пропагандистский рупор"."Под патронажем американского внешнеполитического ведомства в популярных соцсетях и мессенджерах в ближайшее время планируется разместить серию короткометражных роликов, чтобы продемонстрировать "серьезность российской угрозы"", - говорится в сообщении.Ролики будет нацелены на население Швеции и Финляндии. По данным СВР, им необходимо внушить "вселенский страх" перед якобы "территориальными аппетитами Москвы".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 мая заявил, что в Брюсселе и Вашингтоне подготавливают общественные настроения для вступления в войну.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ukraina.ru/20240530/1055356139.html
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новости, россия, сша, швеция, служба внешней разведки , нато, финляндия
Новости, Россия, США, Швеция, Служба внешней разведки , НАТО, Финляндия
Внушить вселенский страх: Вашингтон планирует разместить ролики о "российской угрозе" - СВР
Госдепартамент США собирается распространить в Сети ролики о мнимой "российской угрозе". Об этом сообщили 30 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России