Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя - 24.05.2024 Украина.ру
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Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя
Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя - 24.05.2024 Украина.ру
Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя
В Брюсселе и Вашингтоне подготавливают общественные настроения для вступления в войну. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2024-05-24T10:33
2024-05-24T10:34
новости
брюссель
венгрия
россия
виктор орбан
эммануэль макрон
владимир путин
нато
конфликт
война
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Орбан напомнил, что перед началом двух мировых войн в средствам массовой информации достаточно долго шла подготовка вступления в войну. Венгерский премьер отмечает, что в Брюсселе, и в меньше степени в Вашингтоне, готовят настроения к возможному непосредственному конфликту.При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну. Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.Премьер Венгрии рассказал, не вдаваясь в детали, что в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы рассматривают, как Североатлантический альянс может принять участие в конфликте на Украине. При этом при создании организации о деятельности натовских военных за пределами территории речи не шло."Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса", — пояснил Орбан.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидера западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
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новости, брюссель, венгрия, россия, виктор орбан, эммануэль макрон, владимир путин, нато, конфликт, война, вторая мировая война, первая мировая война
Новости, Брюссель, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, конфликт, война, Вторая мировая война, Первая мировая война

Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя

10:33 24.05.2024 (обновлено: 10:34 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В Брюсселе и Вашингтоне подготавливают общественные настроения для вступления в войну. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Орбан напомнил, что перед началом двух мировых войн в средствам массовой информации достаточно долго шла подготовка вступления в войну. Венгерский премьер отмечает, что в Брюсселе, и в меньше степени в Вашингтоне, готовят настроения к возможному непосредственному конфликту.
"Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", — сказал Орбан.
При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну. Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.
Премьер Венгрии рассказал, не вдаваясь в детали, что в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы рассматривают, как Североатлантический альянс может принять участие в конфликте на Украине. При этом при создании организации о деятельности натовских военных за пределами территории речи не шло.
"Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса", — пояснил Орбан.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидера западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 16:25
"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и РоссииУспехи российской армии в Харьковской области постепенно подводят Запад к мысли о том, что выход ВСУ на границы 1991 года — задача невыполнимая. Президент Чехии Петр Павел, который считается одним из самых рьяных сторонников Украины в Европе, призвал Киев пойти на переговоры
 
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10:33Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя
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