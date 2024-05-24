Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя
10:33 24.05.2024 (обновлено: 10:34 24.05.2024)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
В Брюсселе и Вашингтоне подготавливают общественные настроения для вступления в войну. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Орбан напомнил, что перед началом двух мировых войн в средствам массовой информации достаточно долго шла подготовка вступления в войну. Венгерский премьер отмечает, что в Брюсселе, и в меньше степени в Вашингтоне, готовят настроения к возможному непосредственному конфликту.
"Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", — сказал Орбан.
При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну. Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.
Премьер Венгрии рассказал, не вдаваясь в детали, что в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы рассматривают, как Североатлантический альянс может принять участие в конфликте на Украине. При этом при создании организации о деятельности натовских военных за пределами территории речи не шло.
"Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса", — пояснил Орбан.
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