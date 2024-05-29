"Утюжим по полной программе": военный эксперт раскрыл, как бойцы молотят ВСУ между Липцами и Волчанском - 29.05.2024 Украина.ру
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"Утюжим по полной программе": военный эксперт раскрыл, как бойцы молотят ВСУ между Липцами и Волчанском
"Утюжим по полной программе": военный эксперт раскрыл, как бойцы молотят ВСУ между Липцами и Волчанском - 29.05.2024 Украина.ру
"Утюжим по полной программе": военный эксперт раскрыл, как бойцы молотят ВСУ между Липцами и Волчанском
Сейчас ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Оттуда можно будет обеспечить соединение батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-29T05:40
2024-05-29T05:40
новости
россия
волчанск
харьковская область
геннадий алехин
всу
чугуев
купянск
север
сво
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Населенный пункт Липцы - это важный транспортный узел на севре Харьковской области. Поселок находится в низине, вокруг него высоты. Сейчас ВС РФ захватили высоты в районе Травянского водохранилища, но ВСУ еще удерживают высоты южнее Липцев, рассказал эксперт.С захватом этих высот появится возможность вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль автомобильной окружной трассы. От Липцев до этой дороги всего 18 километров. До нее уже сможет доставать российская ствольная артиллерия, уточнил он.Пока же противник стягивает больше сил именно в район Волчанска. Если мы его возьмем, то сможем выйти в тыл противнику и в Чугуеве, и в Купянске, сообщил Алехин."Отмечу также, что ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Мы оттуда сможем обеспечить соединение наших батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Мы выравниваем линию фронта, чтобы ВСУ не могли нанести нам фланговые удары", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
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россия
волчанск
харьковская область
чугуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, волчанск, харьковская область, геннадий алехин, всу, чугуев, купянск, север, сво, вс рф
Новости, Россия, Волчанск, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВСУ, Чугуев, Купянск, север, СВО, ВС РФ

"Утюжим по полной программе": военный эксперт раскрыл, как бойцы молотят ВСУ между Липцами и Волчанском

05:40 29.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Оттуда можно будет обеспечить соединение батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Населенный пункт Липцы - это важный транспортный узел на севре Харьковской области. Поселок находится в низине, вокруг него высоты. Сейчас ВС РФ захватили высоты в районе Травянского водохранилища, но ВСУ еще удерживают высоты южнее Липцев, рассказал эксперт.
С захватом этих высот появится возможность вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль автомобильной окружной трассы. От Липцев до этой дороги всего 18 километров. До нее уже сможет доставать российская ствольная артиллерия, уточнил он.
Пока же противник стягивает больше сил именно в район Волчанска. Если мы его возьмем, то сможем выйти в тыл противнику и в Чугуеве, и в Купянске, сообщил Алехин.
"Отмечу также, что ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Мы оттуда сможем обеспечить соединение наших батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Мы выравниваем линию фронта, чтобы ВСУ не могли нанести нам фланговые удары", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
Григорий Михайлов интервью
27 мая, 19:30
Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВОНи в одной из стран, с которыми мы соседствуем, не обязаны нас любить. Чем хуже новости с фронта, тем хуже отношение к нам. Год назад к нам в Средней Азии было скептическое отношение. Сейчас на фоне успехов ВС России отношение стало более теплым. Средняя Азия ценит силу и эффективность, а не слова
 
НовостиРоссияВолчанскХарьковская областьГеннадий АлехинВСУЧугуевКупянсксеверСВОВС РФ
 
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