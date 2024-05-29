"Утюжим по полной программе": военный эксперт раскрыл, как бойцы молотят ВСУ между Липцами и Волчанском
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Сейчас ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Оттуда можно будет обеспечить соединение батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Населенный пункт Липцы - это важный транспортный узел на севре Харьковской области. Поселок находится в низине, вокруг него высоты. Сейчас ВС РФ захватили высоты в районе Травянского водохранилища, но ВСУ еще удерживают высоты южнее Липцев, рассказал эксперт.
С захватом этих высот появится возможность вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль автомобильной окружной трассы. От Липцев до этой дороги всего 18 километров. До нее уже сможет доставать российская ствольная артиллерия, уточнил он.
Пока же противник стягивает больше сил именно в район Волчанска. Если мы его возьмем, то сможем выйти в тыл противнику и в Чугуеве, и в Купянске, сообщил Алехин.
"Отмечу также, что ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Мы оттуда сможем обеспечить соединение наших батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Мы выравниваем линию фронта, чтобы ВСУ не могли нанести нам фланговые удары", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
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