https://ukraina.ru/20240529/1055331244.html

Владимир Козин объяснил, почему ТЯО можно отнести нестратегическому ядерному оружию лишь "с натяжкой"

Владимир Козин объяснил, почему ТЯО можно отнести нестратегическому ядерному оружию лишь "с натяжкой" - 29.05.2024 Украина.ру

Владимир Козин объяснил, почему ТЯО можно отнести нестратегическому ядерному оружию лишь "с натяжкой"

К тактическому ядерному оружию (ТЯО) следует отнести ракеты наземного базирования и авиабомбы от нуля до 500 километров. Проблема состоит в том, что в сфере контроля над ядерными вооружениями в международном праве до сих пор нет согласованного понятия ТЯО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин

2024-05-29T03:10

2024-05-29T03:10

2024-05-29T03:10

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С определенной натяжкой к "нестратегическому ядерному оружию" можно отнести тактическое ядерное оружие (ТЯО). К этому можно отнести ракеты наземного базирования и воздушного базирования, то есть авиабомбы, рассказал эксперт.Дело в том, что стратегические ядерные вооружения имеют нижнюю границу 5,5 тысячи километров. Уничтоженные ядерные ракеты России и США средней и меньшей дальности имели диапазон их доставки к целям от 500 до 5,5 тысячи километров, отметил политолог.Если учесть это, логически можно предположить, что к нестратегическому ядерному оружию (НСЯО) или тактическому ядерному оружию (ТЯО) следует отнести ракеты наземного базирования и авиабомбы от нуля до 500 километров, указал Козин.Также проблема состоит в том, что в сфере контроля над ядерными вооружениями в международном праве до сих пор нет общепринятого согласованного понятия ТЯО. Поскольку оно не было предметом договоренностей между СССР/Россией и США о его географическом ограничении или физическом сокращении, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО том, какова степень влияния террористических организации в Центральной Азии можно прочитать в интервью Григория Михайлова: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО

https://ukraina.ru/20240528/1055323691.html

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новости, россия, ядерное оружие, ядерная безопасность, учения, сша, авиабомбы, ракеты, вооружения