https://ukraina.ru/20240529/1055331244.html
Владимир Козин объяснил, почему ТЯО можно отнести нестратегическому ядерному оружию лишь "с натяжкой"
Владимир Козин объяснил, почему ТЯО можно отнести нестратегическому ядерному оружию лишь "с натяжкой" - 29.05.2024 Украина.ру
Владимир Козин объяснил, почему ТЯО можно отнести нестратегическому ядерному оружию лишь "с натяжкой"
К тактическому ядерному оружию (ТЯО) следует отнести ракеты наземного базирования и авиабомбы от нуля до 500 километров. Проблема состоит в том, что в сфере контроля над ядерными вооружениями в международном праве до сих пор нет согласованного понятия ТЯО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-05-29T03:10
2024-05-29T03:10
2024-05-29T03:10
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С определенной натяжкой к "нестратегическому ядерному оружию" можно отнести тактическое ядерное оружие (ТЯО). К этому можно отнести ракеты наземного базирования и воздушного базирования, то есть авиабомбы, рассказал эксперт.Дело в том, что стратегические ядерные вооружения имеют нижнюю границу 5,5 тысячи километров. Уничтоженные ядерные ракеты России и США средней и меньшей дальности имели диапазон их доставки к целям от 500 до 5,5 тысячи километров, отметил политолог.Если учесть это, логически можно предположить, что к нестратегическому ядерному оружию (НСЯО) или тактическому ядерному оружию (ТЯО) следует отнести ракеты наземного базирования и авиабомбы от нуля до 500 километров, указал Козин.Также проблема состоит в том, что в сфере контроля над ядерными вооружениями в международном праве до сих пор нет общепринятого согласованного понятия ТЯО. Поскольку оно не было предметом договоренностей между СССР/Россией и США о его географическом ограничении или физическом сокращении, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО том, какова степень влияния террористических организации в Центральной Азии можно прочитать в интервью Григория Михайлова: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО
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новости, россия, ядерное оружие, ядерная безопасность, учения, сша, авиабомбы, ракеты, вооружения
Новости, Россия, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Учения, США, авиабомбы, ракеты, вооружения
Владимир Козин объяснил, почему ТЯО можно отнести нестратегическому ядерному оружию лишь "с натяжкой"
К тактическому ядерному оружию (ТЯО) следует отнести ракеты наземного базирования и авиабомбы от нуля до 500 километров. Проблема состоит в том, что в сфере контроля над ядерными вооружениями в международном праве до сих пор нет согласованного понятия ТЯО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
С определенной натяжкой к "нестратегическому ядерному оружию" можно отнести тактическое ядерное оружие (ТЯО). К этому можно отнести ракеты наземного базирования и воздушного базирования, то есть авиабомбы, рассказал эксперт.
Дело в том, что стратегические ядерные вооружения имеют нижнюю границу 5,5 тысячи километров. Уничтоженные ядерные ракеты России и США средней и меньшей дальности имели диапазон их доставки к целям от 500 до 5,5 тысячи километров, отметил политолог.
Если учесть это, логически можно предположить, что к нестратегическому ядерному оружию (НСЯО) или тактическому ядерному оружию (ТЯО) следует отнести ракеты наземного базирования и авиабомбы от нуля до 500 километров, указал Козин.
"Но. Дело в том, что, например, авиабомбы тактического назначения могут быть доставлены к цели бомбардировщиком средней дальности. То есть на глубину в 1–1,5 тысяч километров. Явное противоречие", - отметил он.
Также проблема состоит в том, что в сфере контроля над ядерными вооружениями в международном праве до сих пор нет общепринятого согласованного понятия ТЯО. Поскольку оно не было предметом договоренностей между СССР/Россией и США о его географическом ограничении или физическом сокращении, резюмировал собеседник издания.
О том, какова степень влияния террористических организации в Центральной Азии можно прочитать в интервью Григория Михайлова: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО