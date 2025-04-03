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США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом

США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом - 03.04.2025 Украина.ру

США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом

США вводят против товаров из Украины торговую пошлину в размере 10 процентов, следует из опубликованной Белым домом информации

2025-04-03T07:30

2025-04-03T07:30

2025-04-03T07:48

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Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов против торговых партнеров США. По его словам, США установят минимальную базовую пошлину в размере 10 процентов на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.Из опубликованной Белым домом сводки тарифов следует, что Украина сейчас накладывает в отношении американских товаров пошлину в размере 10 процентов, и такая же мера теперь будет введена США.При этом Россия в опубликованных сводках не фигурирует.О других пошлинах - в материале "В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США на сайте Украина.ру.

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