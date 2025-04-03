США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом
07:30 03.04.2025 (обновлено: 07:48 03.04.2025)
© AP / Mariam Zuhaib
© AP / Mariam Zuhaib
США вводят против товаров из Украины торговую пошлину в размере 10 процентов, следует из опубликованной Белым домом информации
Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов против торговых партнеров США. По его словам, США установят минимальную базовую пошлину в размере 10 процентов на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.
При этом Россия в опубликованных сводках не фигурирует.
О других пошлинах - в материале "В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США на сайте Украина.ру.