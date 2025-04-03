США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом - 03.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250403/1062253642.html
США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом
США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом - 03.04.2025 Украина.ру
США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом
США вводят против товаров из Украины торговую пошлину в размере 10 процентов, следует из опубликованной Белым домом информации
2025-04-03T07:30
2025-04-03T07:48
новости
сша
украина
россия
белый дом
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059770930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6d7609f69d2926eb0561648bc6a8acd.jpg
Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов против торговых партнеров США. По его словам, США установят минимальную базовую пошлину в размере 10 процентов на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.Из опубликованной Белым домом сводки тарифов следует, что Украина сейчас накладывает в отношении американских товаров пошлину в размере 10 процентов, и такая же мера теперь будет введена США.При этом Россия в опубликованных сводках не фигурирует.О других пошлинах - в материале "В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059770930_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_709756206ce915789d312319c70918dd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, белый дом, еврокомиссия
Новости, США, Украина, Россия, Белый дом, Еврокомиссия

США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом

07:30 03.04.2025 (обновлено: 07:48 03.04.2025)
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP / Mariam Zuhaib
Читать в
ДзенTelegram
США вводят против товаров из Украины торговую пошлину в размере 10 процентов, следует из опубликованной Белым домом информации
Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов против торговых партнеров США. По его словам, США установят минимальную базовую пошлину в размере 10 процентов на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.
Из опубликованной Белым домом сводки тарифов следует, что Украина сейчас накладывает в отношении американских товаров пошлину в размере 10 процентов, и такая же мера теперь будет введена США.
При этом Россия в опубликованных сводках не фигурирует.
О других пошлинах - в материале "В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаРоссияБелый домЕврокомиссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30США вводят против Украины торговую пошлину - Белый дом
07:14Трамп рассказал о "хорошем сотрудничестве" России и Украины
07:00Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи
06:00Дмитрий Краснов: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение
05:45Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой"
05:30Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ
05:00США оспаривают юрисдикцию России на Севморпуть, но у них нет серьезных рычагов влияния — Данилов
05:00Дмитрий Данилов: у Трампа есть большой набор "кнутов", но он хочет прийти к России с "большим пряником"
04:58Визит Зеленского, рост безработицы и удар по элите города. Что происходит в Днепре
04:45Пугает Россией и пытается "доить" европейцев. Чем занимается бывший министр обороны Алексей Резников
04:30Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском
04:29Москва и Киев выбрали одну и ту же тактику, "трампизм" грозит Европе. Украина в международном контексте
04:17Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова
04:14"Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
04:00Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике
03:30Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией
21:15"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области
20:30"Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области
20:17"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО
20:15"Ему нужны результаты": Данилов рассказал, как отсутствие достижений бьет по программным пунктам Трампа
Лента новостейМолния