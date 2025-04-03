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Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ

Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ - 03.04.2025 Украина.ру

Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ

Глава Пентагона Пит Хегсет не примет участие во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, которая запланирована на 11 апреля в Брюсселе. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц

2025-04-03T07:52

2025-04-03T07:52

2025-04-03T08:03

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Хегсет не планирует присоединяться ко встрече ни очно, ни дистанционно. По данным источников, США, вероятно, вовсе не направят на мероприятие высокопоставленных представителей Минобороны.Как отмечает издание, это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы Пентагона.Отказ Вашингтона от участия вызывает обеспокоенность среди союзников на фоне изменения приоритетов администрации Дональда Трампа в вопросе поддержки Киева. На последнем заседании в феврале Хегсет жестко призвал европейских партнеров взять на себя больше ответственности за собственную оборону и отверг возможность вступления Украины в НАТО до окончательного решения Белого дома.По информации Defense News, американские представители традиционно играли ключевую роль в координации поставок и проведении брифингов по оперативной обстановке на поле боя. Их отсутствие может существенно ограничить доступ участников встречи к американской разведывательной информации и аналитике о ходе конфликта.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на эту информацию в своем телеграм-канале. Подробнее о диалоге Вашингтона и Киева - в материале Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной на сайте Украина.ру.

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новости, украина, пит хегсет, сша, вашингтон, дональд трамп, мария захарова, пентагон, минобороны, нато