Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить - Пушков - 03.04.2025 Украина.ру
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Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить - Пушков
Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить - Пушков - 03.04.2025 Украина.ру
Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить - Пушков
Президент США Дональд Трамп пытается создать Гипер-Америку. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков
2025-04-03T08:29
2025-04-03T08:29
новости
сша
украина
дональд трамп
китай
алексей пушков
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Он напомнил, что Трамп ввел 34-процентные тарифы на импорт из Китая, а до этого - 25-процентные пошлины на импортные автомобили, хочет получить Канаду, Гренландию и Панамский канал, почти все месторождения полезных ископаемых и АЭС Украины.Накануне Трамп заявил, что США вводят пошлины в 34 процента на товары из Китая, до этого он объявил о пошлинах в размере 25 процентов на автомобили, произведенные за пределами страны. Против товаров из Украины США вводят торговую пошлину в размере 10 процентов.Ранее Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Штатам. Помимо этого, во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Кроме того, Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Также газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее сообщала, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.Подробнее - в материале "Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, дональд трамп, китай, алексей пушков
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Китай, Алексей Пушков

Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить - Пушков

08:29 03.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Президент США Дональд Трамп пытается создать Гипер-Америку. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков
Он напомнил, что Трамп ввел 34-процентные тарифы на импорт из Китая, а до этого - 25-процентные пошлины на импортные автомобили, хочет получить Канаду, Гренландию и Панамский канал, почти все месторождения полезных ископаемых и АЭС Украины.

"Трамп пытается создать Гипер-Америку. Но уж больно много рингов, на которых ему придется вести борьбу. Можно не сдюжить", - написал Пушков.

Накануне Трамп заявил, что США вводят пошлины в 34 процента на товары из Китая, до этого он объявил о пошлинах в размере 25 процентов на автомобили, произведенные за пределами страны.
Против товаров из Украины США вводят торговую пошлину в размере 10 процентов.
Ранее Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Штатам. Помимо этого, во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Кроме того, Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона.
Также газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее сообщала, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подробнее - в материале "Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС на сайте Украина.ру.
 
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