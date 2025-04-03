Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить - Пушков
Президент США Дональд Трамп пытается создать Гипер-Америку. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков
Он напомнил, что Трамп ввел 34-процентные тарифы на импорт из Китая, а до этого - 25-процентные пошлины на импортные автомобили, хочет получить Канаду, Гренландию и Панамский канал, почти все месторождения полезных ископаемых и АЭС Украины.
"Трамп пытается создать Гипер-Америку. Но уж больно много рингов, на которых ему придется вести борьбу. Можно не сдюжить", - написал Пушков.
Против товаров из Украины США вводят торговую пошлину в размере 10 процентов.
Ранее Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Штатам. Помимо этого, во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Кроме того, Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона.
Также газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее сообщала, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подробнее - в материале "Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС на сайте Украина.ру.