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Трамп рассказал о "хорошем сотрудничестве" России и Украины

Трамп рассказал о "хорошем сотрудничестве" России и Украины - 03.04.2025 Украина.ру

Трамп рассказал о "хорошем сотрудничестве" России и Украины

Вашингтон фиксирует "хорошее сотрудничество" со стороны Москвы и Киева в попытках добиться урегулирования продолжающегося конфликта между ними. Об этом сообщил в Белом доме президент США Дональд Трамп

2025-04-03T07:14

2025-04-03T07:14

2025-04-03T07:36

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"Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины, но мы должны это (конфликт - ред.) остановить. Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь", — сказал он, подчеркнув, что "конфликт на Украине никогда не начался бы, если бы он был президентом ранее".Трамп также выразил обеспокоенность масштабами потерь на поле боя, отметив, что "ежедневно гибнут тысячи людей".Трамп заверил, что активно занимается вопросами урегулирования кризисов в мире, включая конфликт на Украине и напряжённость на Ближнем Востоке.В марте президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, который выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Подробнее о задаче американского лидера - в интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский