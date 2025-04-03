Главное за ночь 3 апреля - 03.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 3 апреля
Главное за ночь 3 апреля - 03.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 3 апреля
За минувшую ночь ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами: шесть – над Брянской областью, по пять – над Орловской и Курской, четыре – Украина.ру, 03.04.2025
2025-04-03T08:06
2025-04-03T08:06
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украина
владимир рогов
дмитрий полянский
дональд трамп
вооруженные силы украины
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За минувшую ночь ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами: шесть – над Брянской областью, по пять – над Орловской и Курской, четыре – над Калужской, два – над Белгородской и один – над Смоленской областями, сообщает Минобороны РФ.Российские подразделения выбили ВСУ из Лобкового Запорожской области, проводится зачистка этого населенного пункта на степногорском направлении. Об этом сообщил Владимир Рогов. Поспешное бегство украинских войск из Курской области из-за операции ВС РФ не оставило Киеву времени скрыть следы своих преступлений. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.СБУ использовала в РФ курьерскую доставку посылок со взрывчаткой для офицеров МО РФ, следует из материалов. Над уроженцем Украины, пытавшимся вручить три посылки с самодельным взрывным устройством начался судебный процесс.ЕС предлагает Трампу переговоры об отмене торговых барьеров, но введет ответные меры, если диалог не даст результата, заявила фон дер Ляйен.Диалог России и США важен вне зависимости от политики, речь о построении более безопасного и процветающего мира, заявил глава РФПИ Дмитриев.Подробнее о диалоге Вашингтона и Киева - в материале Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, украина, владимир рогов, дмитрий полянский, дональд трамп, вооруженные силы украины, оон, сбу
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Рогов, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ООН, СБУ

Главное за ночь 3 апреля

08:06 03.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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За минувшую ночь ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами: шесть – над Брянской областью, по пять – над Орловской и Курской, четыре – над Калужской, два – над Белгородской и один – над Смоленской областями, сообщает Минобороны РФ.
Российские подразделения выбили ВСУ из Лобкового Запорожской области, проводится зачистка этого населенного пункта на степногорском направлении. Об этом сообщил Владимир Рогов.
Поспешное бегство украинских войск из Курской области из-за операции ВС РФ не оставило Киеву времени скрыть следы своих преступлений. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
СБУ использовала в РФ курьерскую доставку посылок со взрывчаткой для офицеров МО РФ, следует из материалов. Над уроженцем Украины, пытавшимся вручить три посылки с самодельным взрывным устройством начался судебный процесс.
ЕС предлагает Трампу переговоры об отмене торговых барьеров, но введет ответные меры, если диалог не даст результата, заявила фон дер Ляйен.
Диалог России и США важен вне зависимости от политики, речь о построении более безопасного и процветающего мира, заявил глава РФПИ Дмитриев.
Подробнее о диалоге Вашингтона и Киева - в материале Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир РоговДмитрий ПолянскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныООНСБУ
 
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