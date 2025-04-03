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ВС РФ жестко пресекают попытки ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - Сальдо

ВС РФ жестко пресекают попытки ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - Сальдо - 03.04.2025 Украина.ру

ВС РФ жестко пресекают попытки ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - Сальдо

Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2025-04-03T08:57

2025-04-03T08:57

2025-04-03T10:02

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"Обстановка на Херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. В руках российской армии находится все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск", - заверил Сальдо.По его словам, бойцы группировки войск "Днепр" регулярно наносят удары по формированиям ВСУ на правобережье Херсонской области, уничтожают живую силу и технику.Попытки диверсантов ВСУ проникнуть на левобережную часть Херсонской области жестко и быстро пресекаются, большинство – еще на подходе к берегу.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, днепр, херсонская область, владимир сальдо, геннадий алехин, вооруженные силы украины