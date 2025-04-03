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ВС РФ жестко пресекают попытки ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - Сальдо
ВС РФ жестко пресекают попытки ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - Сальдо - 03.04.2025 Украина.ру
ВС РФ жестко пресекают попытки ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - Сальдо
Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2025-04-03T08:57
2025-04-03T08:57
2025-04-03T10:02
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"Обстановка на Херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. В руках российской армии находится все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск", - заверил Сальдо.По его словам, бойцы группировки войск "Днепр" регулярно наносят удары по формированиям ВСУ на правобережье Херсонской области, уничтожают живую силу и технику.Попытки диверсантов ВСУ проникнуть на левобережную часть Херсонской области жестко и быстро пресекаются, большинство – еще на подходе к берегу.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепр, херсонская область, владимир сальдо, геннадий алехин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Днепр, Херсонская область, Владимир Сальдо, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины
ВС РФ жестко пресекают попытки ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - Сальдо
08:57 03.04.2025 (обновлено: 10:02 03.04.2025)
Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости