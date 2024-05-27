https://ukraina.ru/20240527/1055298930.html

Игры, которые мы выбираем. Игры, которые нас выбирают

Игры, которые мы выбираем. Игры, которые нас выбирают - 27.05.2024 Украина.ру

Игры, которые мы выбираем. Игры, которые нас выбирают

Люди, как напоминал нам Эрик Берн, это существа, которые играют в игры. Я, правда,не уверен, что вся жизнь - игра. Но политика ближе к игре, чем все остальные сферы

2024-05-27T06:36

2024-05-27T06:36

2024-05-27T06:36

мнения

нато

харьков

россия

одесса

днепропетровск

китай

геополитика

дмитрий выдрин

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Тем более - геополитика. Особенно после многолетнего господства в ней автора "Великой шахматной доски" и моего давнего оппонента Збигнева Бжезинского…Короче, с несомненным удовольствием и жгучим интересом принял участие в масштабной деловой игре по событиям, перспективам, последствиям, связанным с СВО. Обстановка располагала: серьезная локация, ведущие в своих областях эксперты, модераторы мирового класса.Вводная была взята прямо из будней последних событий: в районах Одессы, Днепра и Харькова фактически размещены контингенты НАТО. Да, под личиной инструкторов, советников, наставников, но де-факто присутствуют.Это, что преддверие Третьей мировой? Войны миров? Столкновения цивилизаций?Игроки были разделены на четыре команды: как бы НАТО, вроде бы Россия, ну и Китай с мировым сообществом. И понеслось…Первыми выступали "натовцы". Бойко, напористо, аргументированно. Их позиция, как когда-то говорила моя учительница, "от зубов отскакивала". Типа, мы пришли, чтобы привести дополнительную порцию демократии и защитить инфраструктуру законной власти (Что это, я еще не знаю).Еще обеспечить права меньшинств и вообще права человека (Что это, я уже забыл).Ну и по мелочи: сохранять зерновую сделку в Одессе; космические наработки в Днепре; науку и высокие технологии в Харькове…Им оппонировала Россия. Правда несколько вяло и протокольно. Типа, вы агрессоры и империалисты. И вообще, вы все врете.При этом коренастая россиянка, в отличие от стройных "натовцев", излагала нашу позицию почему-то по бумажке. У меня даже возникла шальная мысль, что всем участникам игры, по большому счету, аргументация Альянса ближе, понятнее и теплее, чем суровые нарративы "рашки"."Китайцы" традиционно топили за мир, двенадцать шагов деэскалации, доброе конфуцианство и глобальное сотрудничество."Мировое сообщество" загадочно всем улыбалось и строило глазки Китаю. Как обычно…Вот, собственно, сухой остаток, лапидарный пересказ. А-а, еще прозвучал призыв модераторов усилить, расширить и углубить "экспертную аргументацию". Теперь - всё.Меня отпозиционировали как независимого эксперта. Но я попросился в натовский угол. Было дело, возглавлял когда-то делегацию в эту организацию, многих знал в ее руководстве и мог попробовать несколько "расширить" аргументацию ее адептов.Начал, конечно, с Одессы-мамы. Там уже бывала с похожей миссией вся Европа. И в составе Антанты, и во время Великой Отечественной в обозе немецкой армии. Но есть нюансы.Лет двенадцать назад структуру перевалки из одесского порта существенно изменили и дополнили. Экспорт зерна поставили в самый конец номенклатуры вывозных товаров. Жемчужина у моря стала в реальности крупнейшим хабом наркотиков, черной трансплантологии, нелегального оружия и живого товара.Нужно НАТО за этим присматривать? А почему нет? Это чистоплюй дон Корлеоне воротил нос от подобного ассортимента . А Альянс не настолько щепетильная и брезгливая структура, как мафия, чтобы манкировать подобной выгодой.Поэтому я и предложил этой экспертной группе дополнить невнятную миссию "защиты инфраструктуры власти" вполне себе понятной задачей крышевания названных тем. Помните из девяностых - "если я знаю, значит, я в теме". А они, то есть их контингент, знает. Знает-знает!Интересна в этом плане и специализация Днепра. Если Одесса - город в прямом смысле плотский, заточенный на чувственные удовольствия и острые эмоции, то бывший Днепропетровск всегда тяготел к рассудочным стратегическим аспектам.Наверное поэтому именно этой локации украинские власти доверили стратегические планы расчленения, вытеснения и уничтожения канонического православия. Идеи всяких " томосов" и других раскольничьих блудняков рождались и финансировались именно здесь. Чиновниками, брателлами, да кем угодно.Это раньше город бросал вызов небу. Сейчас ему поручили бросить вызов Всевышнему. И ясно, что без натовской прямой поддержки подобная миссия невыполнима.Хотя и с поддержкой, наверное, тоже. Но это уже другая история. А пока подскажем экспертам Альянса, что они смело могут дополнить миссию своего контингента в этом регионе задачей искоренения православия.Наконец, харьковские пролегомены.Тут бездна аспектов. Но я бы особо вычленил трансцивилизационную роль региона. Именно здесь находится одно из базовых мест "сшивки" социо-культурных пространств русского мира.Кстати, под Харьковом покоится Григорий Сковорода - глобальный философ, в равной степени окормлявший смыслами территории, разделенные ныне границей.Я неоднократно отмечал, что земля, не вырастившая ни одного философа мирового класса, не может стать полноценным государством. И натовское представительство здесь в том числе и про это: забрать у российской истории великого мыслителя и приписать его к современной Украине. С великим геополитиком Николаем Яковлевичем Данилевским в Крыму это не получилось. Почему бы это не попробовать в Харькове?Ну, а попутно окончательно разорвать не только духовное, но и единое технологическое пространство: что в области энергетики, что в сфере вооружений, что перспективах атомных исследований…Ну и как здесь без НАТО?Короче, явно поскромничали апологеты могучего Альянса. Его украинские задания намного шире внятно обозначенных. Подытожу.Видимо, "экспорт демократии" невозможен без экспорта наркотиков, терроризма, оружия, органов, живого товара.Видимо, космический полет мысли невозможен без убийства православия.Видимо, фундаментальная наука и инженерия невозможны без разрыва всех связей с Россией…И все это планов громадье не достичь без названных "контингентов".С другой стороны, явно преувеличили свои возможности защитники России. У нас нет цели остановить "агрессивный Альянс". У нас есть цель создать замечательную во всех смыслах собственную державу.Без наркотиков, без терроризма, без медицинских экспериментов над людьми, без…Хотя нет, насчет "живого товара" не буду категоричен.Создать державу со светлой, возвышающей и традиционной верой.Создать державу с высокими мыслителями и прорывными технологиями на базе исторических и неразрывных цивилизационных связей и духовного единства…Нет, мы не хотим разрушить Альянс. Мы просто должны победить недругов в их планах разрушить нас. А если те будут воевать сами с собой - это их сугубо личное дело. Мы даже не обзовем это "агрессией" и "империализмом". Так, внутренние разборки…Спросите про позицию Китая и мирового сообщества? А они всегда будут на стороне победителя…Вот такие возникли мысли в ходе игры. А моделировать ситуацию, конечно, надо. Поэтому сообщество и посетил министр иностранных дел. Когда его ознакомили с результатами игры и попросили прокомментировать, Сергей Викторович со своим неподражаемым юмором, заметил: " Тому, кто не заботится о результатах, любое дело по плечу".Читайте также: Запад? Это несерьезно

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днепропетровск

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

мнения, нато, харьков, россия, одесса, днепропетровск, китай, геополитика, дмитрий выдрин