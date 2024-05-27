https://ukraina.ru/20240527/1055289475.html

Прилетит серьезный ответ: эксперт рассказал, почему против "Кинжалов" и "Искандеров" нет противоядия

Прилетит серьезный ответ: эксперт рассказал, почему против "Кинжалов" и "Искандеров" нет противоядия - 27.05.2024 Украина.ру

Прилетит серьезный ответ: эксперт рассказал, почему против "Кинжалов" и "Искандеров" нет противоядия

Если на "Искандер" установить ядерную боевую часть, эффект от его применения будет еще более значительный. Ракеты "Кинжал" могут прилететь в любую точку Украины, включая те места, откуда Запад попытается массово ввести войска. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-05-27T04:40

2024-05-27T04:40

2024-05-27T04:40

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"искандер"

"кинжал"

безопасность

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На днях Минобороны РФ показало кадры учений с применением тактического ядерного оружия. Нужно обратить внимание на то, какие средства доставки отрабатывали российские военные, рассказал эксперт.Войска оттачивали применение ракетного комплекса "Кинжал". Эти ракеты невозможно перехватить. Хорошо известно, насколько эффективно они поражают американские ЗРК "Пэтриот". Данные комплексы - это предел возможностей Запада в части систем ПВО, добавил он.Также на учениях войска отрабатывали применение ОТРК "Искандер". Его уже использовали для ударов по объектам в Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Данный комплекс очень трудно перехватить, у ракеты сложная траектория полета. А если на "Искандер" установить ядерную боевую часть, эффект от его применения будет еще сильнее, отметил специалист."То есть мы показали, что против нашего удара Запад не спасет никакая ПВО. А если Запад настолько обезумит, что начнет использовать ту же румынскую базу в Констанце для ударов по нашим территориям, то туда прилетит серьезный ответ. Против "Кинжала" и "Искандера" противоядия нет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.руО ситуации на Харьковском направлении и потерях украинской армии можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором

https://ukraina.ru/20240524/1055266578.html

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