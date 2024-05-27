Прилетит серьезный ответ: эксперт рассказал, почему против "Кинжалов" и "Искандеров" нет противоядия
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Если на "Искандер" установить ядерную боевую часть, эффект от его применения будет еще более значительный. Ракеты "Кинжал" могут прилететь в любую точку Украины, включая те места, откуда Запад попытается массово ввести войска. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На днях Минобороны РФ показало кадры учений с применением тактического ядерного оружия. Нужно обратить внимание на то, какие средства доставки отрабатывали российские военные, рассказал эксперт.
Войска оттачивали применение ракетного комплекса "Кинжал". Эти ракеты невозможно перехватить. Хорошо известно, насколько эффективно они поражают американские ЗРК "Пэтриот". Данные комплексы - это предел возможностей Запада в части систем ПВО, добавил он.
"И если на "Кинжал" установят ядерную боеголовку, он гарантированно попадет в цель. А прилететь он может в любую точку Украины, включая те места, откуда Запад попытается массово ввести войска", - подчеркнул Евсеев.
Также на учениях войска отрабатывали применение ОТРК "Искандер". Его уже использовали для ударов по объектам в Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Данный комплекс очень трудно перехватить, у ракеты сложная траектория полета. А если на "Искандер" установить ядерную боевую часть, эффект от его применения будет еще сильнее, отметил специалист.
"То есть мы показали, что против нашего удара Запад не спасет никакая ПВО. А если Запад настолько обезумит, что начнет использовать ту же румынскую базу в Констанце для ударов по нашим территориям, то туда прилетит серьезный ответ. Против "Кинжала" и "Искандера" противоядия нет", - заключил собеседник издания.
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