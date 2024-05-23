https://ukraina.ru/20240523/1055232247.html

Владимир Евсеев: ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО

Владимир Евсеев: ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО - 23.05.2024 Украина.ру

Владимир Евсеев: ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО

Победа России неизбежна, потому что Киеву всегда будет не хватать снарядов, танков и орудий. А если даже будет хватать, то у него не будет специалистов, которые могли бы эти системы обслуживать

2024-05-23T06:28

2024-05-23T06:28

2024-05-23T06:28

интервью

россия

запорожье

вооруженные силы украины

нато

ядерное оружие

румыния

"кинжал"

"искандер"

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038140694_15:0:861:476_1920x0_80_0_0_be1de3cd569b33269ccadd3305c357fc.jpg.webp

Мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно быстрее освобождали Донбасс. Я не очень верю, что мы к концу лета решим эту задачу. Но если мы растянем линию фронта на 192 километра, оборона противника будет рваться, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир ЕвсеевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руПрошло больше десяти дней с того момента, как группировка "Север" зашла на территорию Харьковской области, и на днях это вылилось в конкретные результаты ВС РФ на Артемовском направлении. В частности, наши войска освободили Белогоровку, взяли Клещеевку вместе с ключевой высотой, а также форсировали канал "Северский Донец-Донбасс" и завязали бои в Часов Яре.- Владимир Валерьевич, наш план по растягиванию резервов ВСУ сработал?- Начало работы по созданию санитарной зоны и выход во фланг группировке ВСУ в Купянске мы предприняли в удачное время, когда противник не вполне удачно пытался остановить нас возле Очеретино. Когда казалось, что враг еще может как-то продержаться, мы растянули им фронт как минимум на 92 километра.Более того, если с начала 2024 года до Харьковской операции мы освободили порядка 450 квадратных километров, то за эти 10 дней мы освободили половину из этой территории, которую освобождали с начала года.Киевский режим разорвал деньги, которые предназначались на строительство фортификационных сооружений (180 миллионов долларов – это много). Моральный дух обороняющихся войск противника на границе оказался достаточно слабым. Поэтому Украина поступила следующим образом.Если бы она сняла с других направлений готовые бригады, это оголило бы фронт, поэтому решила из этих готовых бригад взять понемножку. Она решила, что если из всех бригад она возьмет по батальону, то она остановит наше наступление на Волчанск/Липцы, не допустив ухудшения общей ситуации.- Откуда именно Украина перебросила эти батальоны под Харьков?- Сначала Украина попыталась ограничиться частями из Купянской группировки. Когда она поняла, что этого недостаточно, войска стали брать из Славянско-Краматорской группировки. А когда и этого оказалась недостаточно, она решила брать их отовсюду (от Херсона до Часов Яра). Да, противник затормозил наше продвижение в Волчанске, но у него появились дыры в других местах.Я бы в этой связи отметил освобождение Невельского, за которое шли упорные бои. Отвод войск ВСУ в Красногоровку лишь немного продлит их агонию. Да и по поводу этой многострадальной Клещеевки мы все ждали, когда наконец возьмут те высоты, с которых противник обстреливал Артемовск. Наверное, Андреевку мы тоже освободим.К чему я это веду? ВСУ ради Харькова забрали отовсюду вроде бы понемногу. Но, учитывая, что на других направлениях у них уже нет столько войск, это не особенно им помогло.Дело не в том, что у киевского режима не хватает личного состава. Людей они ловят. По некоторых данных, после принятия драконовского закона о мобилизации они набирают по 40 тысяч человек в месяц (в два раза больше, чем до него). Но из этих наловленных людей нельзя сформировать боеготовые бригады.Другая их проблема – нехватка тяжелых вооружений. Киевский режим из десяти бригад сначала хотел создать четыре механизированных, а потом сократил до двух. Но даже на это нужно время.Наконец, у противника действительно стал ломаться моральный дух. Даже те бригады, которые были боеготовыми, все равно бегут.А у нас, в отличие от Украины, больше резервов. Если Россия уже увеличила линию фронта на 92 километра, она может увеличить ее еще на 92 километра. В этом случае вражеская оборона станет еще тоньше.Насколько я понимаю, мы постепенно приступаем к операции по окружению Харькова. От высот в районе Липцев до Харьковской окружной дороги всего 18 километров. Это достаточно близко, чтобы доставать артиллерией. Если мы возьмем эти высоты, мы лишим ВСУ возможности использовать окружную дорогу в качестве рокады для снабжения. Но ближе подходить нельзя, потому что в этом случае мы сами окажемся под ударом, учитывая, что в городской застройке легко прятать артиллерию.Так что 20 километров – это оптимальное расстояние, на которое мы можем подойти к городу, пока мы не сможем его окружить. А в перспективе мы можем подумать о том, чтобы окружать Харьков с запада.Если говорить о других направлениях, очень важно, что мы приближаемся к Карловке. Если мы ее возьмем, ВСУ на протяжении 25 километров будет не за что зацепиться. Мы можем подумать о продвижении на Красноармейск. Примерно такое же расстояние от Очеретино до относительно крупных населенных пунктов. Мы оттуда можем двигаться к Константиновке, одновременно продвигаясь в Часов Яре.Надо делать все, чтобы для ВСУ фронт удлинялся. Да, они стали набирать в армию больше людей. Но и потерь у них стало больше. По официальным данным, противник в день теряет около тысячи человек. Если умножить эту сумму на 30, то это примерно такое же количество бойцов, какое Киев успевает набирать. На том же Харьковском направлении средняя продолжительность жизни мобилизованного составляет три-четыре дня.Тем не менее, мобилизационный резерв у Украины еще есть.Во-первых, ТЦК планируют набрать от 80 до 100 тысяч человек. Кого-то они взять оттуда смогут.Во-вторых, у ВСУ есть еще 150 тысяч человек, которые находятся в глубоком тылу (и у них есть техника).В-третьих, у них еще есть 300 тысяч человек из всех силовых структур.Теоретически Киев еще может создать какую-то группировку, чтобы к августу попытаться провести новый контрнаступ с целью помочь Байдену победить на президентских выборах в США. Но это глупость. Победа Байдена будет определяться не успехами на линии фронта, а элементами мухлежа. И тут у меня вопрос к жителям Украины: зачем вам нужно, чтобы лилась ваша кровь?Их кровь не нужна России. Их кровь не нужна Украине. Их кровь даже Байдену не нужна. Она нужна только Зеленскому, который узурпировал власть и хочет ее удержать.Чем быстрее они это поймут, тем для них будет лучше.- Пока они этого не понимают. У них сейчас такая идея: "В 2025 году Запад раскочегарит свой ВПК, у нас будет много оружия и мы перебьем русских".- Это несерьезно, потому что западный ВПК работает особым образом.Во Вторую мировую войну в США были заключены жесткие контракты с оборонными предприятиями. Война закончилась в сентябре 1945 года. Но как минимум до 1947 года Штаты закупали оружие в тех же объемах, что в 1945 году. Сейчас западные предприятия не перейдут на военные рельсы, если государство не даст им гарантии, что заказы сохранятся в полном объеме.Вы же помните, какая была дискуссия по поводу того, выделять ли Украине деньги. Причем в реальности из этих 61 миллиарда Украине досталось всего 13,7. Это сумма, которую Киев тратил за месяц, а теперь ее выделили до конца года. До конца года больше ей ничего не дадут.Да, какие-то поставки оружия будут. Да, те же ATACAMS представляют для нас угрозу. Но мы уже выбили пятую часть из этих систем, которые Украине могли поставить.Победа России неизбежна, потому что Киеву всегда будет не хватать снарядов, танков и орудий. А если даже будет хватать, то у него не будет специалистов, которые могли бы эти системы обслуживать.Мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно быстрее освобождали Донбасс. Мы должны ликвидировать торецкую группировку ВСУ, чтобы обезопасить Горловку. И наши текущие успехи вселяют оптимизм. В частности, освобождение Белгоровки означает, что мы возвращаемся на утраченные позиции. И я надеюсь, что мы Северск возьмем, чтобы выйти к Славянску/Краматорску – последнему рубежу вражеской обороны. Я не очень верю, что мы к концу лета решим эти задачи. Но если мы растянем линию фронта на 192 километра, оборона противника будет рваться.Добавлю еще одну деталь.Киевский режим является преступным, потому что он планирует осуществить еще одно наступление в августе-сентябре. Наверняка враг попытается опять что-то сделать на Запорожском направлении. Поэтому нам важно, чтобы к этому моменту мы не вышли в степи, а встретили ВСУ на подготовленных рубежах.Да и вообще надо хорошо закрепляться на новых территориях, чтобы мы заняли их навсегда и продолжили освобождение всего Левобережья (Харьков, Запорожье, Полтава, Сумы, Чернигов, а также половину Днепропетровска и Киева).- Как нам надо усилиться в техническом плане, чтобы мы ускорили этот процесс? Например, некоторые эксперты ждут, что новый министр обороны сможет наконец-то наладить отправку на фронт ту же "Коалицию".- В этом вопросе определенные подвижки у нас есть.Если раньше мы не знали, как бороться с украинскими безэкипажными катерами, то сейчас с помощью вертолетов морской авиации мы их стали уничтожать на дистанции. Были случаи с уничтожением 16 БЭКов одновременно. А для всего остального нам надо решить несколько задач.Первая задача – беспилотники. Сейчас у нас их производят на крупных предприятиях. Это хорошо. Но надо создать этим крупным предприятиям конкуренцию со стороны небольших предприятий, которые могут быстро вводить инновации. Если мы это не сделаем, ВСУ с помощью дронов не будут давать развиваться нашему наступлению (а средств РЭБ у нас недостаточно для всего фронта).Хорошо, что у нас появилась новая тактика боевых действий (мы это видим на Харьковском направлении). Хорошо, что мы дооборудуем танки ("Царь-мангал" в Красногоровке, о котором мы говорили в прошлый раз). Идей много.Я считаю, что мы должны отказаться от систем, которые требуют долгой разработки. У нас для этого нет ни времени, ни ресурсов. Надо работать над тем, что можно сделать быстро и что хорошо зарекомендовало себя на фронте. Начинать с нуля не надо.Вторая задача. Надо уважительно относится к тем, кто воюет. Надо продолжать заботиться о солдатах и офицерах, а также об их семьях. Они должны чувствовать поддержку тыла.Третья задача. Я считаю, что мы не должны давить на генералов, которые имеют боевой опыт и хорошо зарекомендовали себя на линии фронта. И уж тем более их нельзя арестовывать. Я имею в виду случай с арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, который создал напряжение в обществе.У него хороший авторитет в войсках. Он не был замечен в желании наступать за счет гибели бойцов. Он хорошо обеспечивал армию всем необходимым на линии фронта. А его арестовали, несмотря на то, что выдвигаемые против него обвинения не были уж столь серьезными. Более того, меня возмущает, когда некоторые СМИ приравнивают его к Тимуру Иванову, не разобравшись в ситуации. Это несправедливо. Как бы там ни было, у Попова есть боевые заслуги, а Иванов просто жировал в тылу.Даже если к Попову есть серьезные претензии, к нему все равно следует отнестись с пониманием.Это моя личное мнение.- Вы сказали, что Запад продолжает крышевать Зеленского. Минобороны РФ показало кадры учения с отработкой применения тактического ядерного оружия. Достаточно ли этого на данном этапе, чтобы не допустить интервенции НАТО на Украину?- Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, какие средства доставки мы отрабатывали.Мы отрабатывали применение ракетного комплекса "Кинжал", который ничем не перехватывается. Мы же знаем, как эффективно он поражал "Пэтриот". А "Пэтриот" - это потолок Запада в части систем ПВО. И если на "Кинжал" установят ядерную боеголовку, он гарантированно попадет в цель. А прилететь он может в любую точку Украины, включая те места, откуда Запад попытается массово ввести войска.Мы отрабатывали применения ОТРК "Искандер". Мы его использовали для ударов по объектам в Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Его тоже трудно перехватить. А если на него установить ядерную боевую часть, эффект от его применения будет еще более значительный. "Искандер" имеет сложную траекторию полета. Он имеет сложные головные части.То есть мы показали, что против нашего удара Запад не спасет никакая ПВО.А если Запад настолько обезумит, что начнет использовать ту же румынскую базу в Констанце для ударов по нашим территориям, то туда прилетит серьезный ответ. Против "Кинжала" и "Искандера" противоядия нет.Поэтому Польша и Румыния должны сто раз подумать, прежде чем они разрешат НАТО использовать свою территорию для войны с Россией.О других тактических уловках ВС РФ - в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20240522/1055223205.html

https://ukraina.ru/20240520/1055178899.html

https://ukraina.ru/20240516/1055087971.html

россия

запорожье

румыния

харьков

донбасс

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, запорожье, вооруженные силы украины, нато, ядерное оружие, румыния, "кинжал", "искандер", беспилотники, харьков, донбасс, сво, коррупция, сша, мобилизация