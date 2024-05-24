Запад предложит репарационный кредит Украине для конфискации активов РФ - СМИ - 24.05.2024 Украина.ру
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Запад предложит репарационный кредит Украине для конфискации активов РФ - СМИ
Запад предложит репарационный кредит Украине для конфискации активов РФ - СМИ - 24.05.2024 Украина.ру
Запад предложит репарационный кредит Украине для конфискации активов РФ - СМИ
Страны "Группы семи" (G7) рассматривают варианты передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщили журналисты CNN
2024-05-24T11:51
2024-05-24T11:51
новости
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сша
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ес
cnn
активы
замороженные активы
кредит
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Министры финансов стран "Группы семи" (G7) обсуждают новые способы использования доходов от конфискованных 260 миллиардов евро российских валютных резервов."Жизненно важно и срочно необходимо, чтобы мы сообща нашли способ разблокировать стоимость российских суверенных активов, иммобилизованных в наших юрисдикциях, в интересах Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.Журналисты CNN пишут, что её предложение получило самую широкую поддержку среди официальных лиц США и ЕС. Предложение заключается в том, чтобы предоставить Украине кредит до 50 млрд долларов, используя в качестве залога будущую прибыль от российских активов, находящихся в Европейском союзе.Плане не предусматривает полного изъятия активов. В Евросоюзе опасаются, что такой шаг оттолкнет другие страны от хранения активов в банках ЕС.Это предложение "является промежуточным этапом к полной конфискации", - заявил сказал CNN Ли Баккейт, эксперт по суверенным долгам.Также Запад рассматривает вариант репарационного кредита. Согласно этому подходу, Украина займет деньги у синдиката союзников, включая членов G7, и заложит в качестве залога свое требование о репарациях - или компенсации - против России. Это позволило бы Киеву получить доступ к гораздо большей сумме денег, чем использование будущих или текущих доходов от российских активов."Если Россия не выплатит репарации, то G7 сможет воспользоваться пулом замороженных активов, чтобы возместить стоимость своего кредита Украине, добавил эксперт Баккейт.Совет ЕС 21 мая одобрил конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Киева.Годовой доход составит от 2,5 до 3 миллиардов евро. 90% ожидаемых доходов будут использованы в военных целях для поддержки обороны Украины, отметили в постоянном представительстве Чешской Республики при ЕС в соцсети Х. Оставшиеся 10% пойдут на "обновление и реконструкцию Украины" за счет ЕС.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".По его словам, наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от главы Европейского Центробанк Кристин Лагард. Она заявила, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы.Газета The Financial Times ранее писала, что министры финансов стран "Группы двадцати" (G20) выступают против конфискации российских активов. В частности, представители Саудовской Аравии и Индонезии. США, Канада, а также некоторые члены правительства Великобритании выступают "за". При этом Германия, Италия, Франция, Япония проявляют осторожность в вопросе конфискации.
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Новости, Украина, США, Россия, ЕС, CNN, активы, замороженные активы, кредит

Запад предложит репарационный кредит Украине для конфискации активов РФ - СМИ

11:51 24.05.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Страны "Группы семи" (G7) рассматривают варианты передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщили журналисты CNN
Министры финансов стран "Группы семи" (G7) обсуждают новые способы использования доходов от конфискованных 260 миллиардов евро российских валютных резервов.
"Жизненно важно и срочно необходимо, чтобы мы сообща нашли способ разблокировать стоимость российских суверенных активов, иммобилизованных в наших юрисдикциях, в интересах Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Журналисты CNN пишут, что её предложение получило самую широкую поддержку среди официальных лиц США и ЕС. Предложение заключается в том, чтобы предоставить Украине кредит до 50 млрд долларов, используя в качестве залога будущую прибыль от российских активов, находящихся в Европейском союзе.
Плане не предусматривает полного изъятия активов. В Евросоюзе опасаются, что такой шаг оттолкнет другие страны от хранения активов в банках ЕС.
Это предложение "является промежуточным этапом к полной конфискации", - заявил сказал CNN Ли Баккейт, эксперт по суверенным долгам.
Также Запад рассматривает вариант репарационного кредита. Согласно этому подходу, Украина займет деньги у синдиката союзников, включая членов G7, и заложит в качестве залога свое требование о репарациях - или компенсации - против России. Это позволило бы Киеву получить доступ к гораздо большей сумме денег, чем использование будущих или текущих доходов от российских активов.
"Если Россия не выплатит репарации, то G7 сможет воспользоваться пулом замороженных активов, чтобы возместить стоимость своего кредита Украине, добавил эксперт Баккейт.
Совет ЕС 21 мая одобрил конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Киева.
Годовой доход составит от 2,5 до 3 миллиардов евро. 90% ожидаемых доходов будут использованы в военных целях для поддержки обороны Украины, отметили в постоянном представительстве Чешской Республики при ЕС в соцсети Х. Оставшиеся 10% пойдут на "обновление и реконструкцию Украины" за счет ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".
По его словам, наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от главы Европейского Центробанк Кристин Лагард. Она заявила, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы.
Газета The Financial Times ранее писала, что министры финансов стран "Группы двадцати" (G20) выступают против конфискации российских активов. В частности, представители Саудовской Аравии и Индонезии. США, Канада, а также некоторые члены правительства Великобритании выступают "за". При этом Германия, Италия, Франция, Япония проявляют осторожность в вопросе конфискации.
- РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Вчера, 18:48
Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активовПрезидент Путин разрешил российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Мера является ответом на конкретные шаги, принятые Вашингтоном для конфискации российских государственных активов в США, а также предупреждением для стран Евросоюза, где подобные меры готовятся принять.
 
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