Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины - 21.05.2024 Украина.ру
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Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины
Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины - 21.05.2024 Украина.ру
Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины
Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины
2024-05-21T14:14
2024-05-21T14:14
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Совет Евросоюза утвердил соглашение об использовании прибыли от замороженных российских активов Центробанка в пользу Украины. Об этом сообщили в акаунте постоянного представительства Чешской Республики при ЕС в соцсети X. "Ожидается, что годовой доход составит от 2,5 до 3 миллиардов евро. 90% ожидаемых доходов будут использованы в военных целях для поддержки обороны Украины", - говорится в сообщении. Оставшиеся 10% предлагают пустить на "обновление и реконструкцию Украины" за счет ЕС. По информации главы МИД Чехии Яна Ливанского, доходы от активов только в этом году могут составить до 3 млрд евро.
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новости, активы, замороженные активы, россия, ес, украина
Новости, активы, замороженные активы, Россия, ЕС, Украина

Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины

14:14 21.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Европы
Совет Европы - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины
Совет Евросоюза утвердил соглашение об использовании прибыли от замороженных российских активов Центробанка в пользу Украины. Об этом сообщили в акаунте постоянного представительства Чешской Республики при ЕС в соцсети X.
"Ожидается, что годовой доход составит от 2,5 до 3 миллиардов евро. 90% ожидаемых доходов будут использованы в военных целях для поддержки обороны Украины", - говорится в сообщении.
Оставшиеся 10% предлагают пустить на "обновление и реконструкцию Украины" за счет ЕС.
По информации главы МИД Чехии Яна Ливанского, доходы от активов только в этом году могут составить до 3 млрд евро.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2024
5 марта, 20:13
В ЕС хотят заработать €15 млрд на активах РФ В ближайшие три года Евросоюз рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро. Об этом 5 марта сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, уточнив, что в скором будущем будут достигнуты договоренности по дальнейшему использованию этих средств
 
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