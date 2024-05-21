Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины
Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины
Совет Евросоюза утвердил соглашение об использовании прибыли от замороженных российских активов Центробанка в пользу Украины. Об этом сообщили в акаунте постоянного представительства Чешской Республики при ЕС в соцсети X.
"Ожидается, что годовой доход составит от 2,5 до 3 миллиардов евро. 90% ожидаемых доходов будут использованы в военных целях для поддержки обороны Украины", - говорится в сообщении.
Оставшиеся 10% предлагают пустить на "обновление и реконструкцию Украины" за счет ЕС.
По информации главы МИД Чехии Яна Ливанского, доходы от активов только в этом году могут составить до 3 млрд евро.
5 марта, 20:13В ЕС хотят заработать €15 млрд на активах РФ В ближайшие три года Евросоюз рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро. Об этом 5 марта сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, уточнив, что в скором будущем будут достигнуты договоренности по дальнейшему использованию этих средств