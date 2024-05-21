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Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины

Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины - 21.05.2024 Украина.ру

Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины

Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины

2024-05-21T14:14

2024-05-21T14:14

2024-05-21T14:14

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Совет Евросоюза утвердил соглашение об использовании прибыли от замороженных российских активов Центробанка в пользу Украины. Об этом сообщили в акаунте постоянного представительства Чешской Республики при ЕС в соцсети X. "Ожидается, что годовой доход составит от 2,5 до 3 миллиардов евро. 90% ожидаемых доходов будут использованы в военных целях для поддержки обороны Украины", - говорится в сообщении. Оставшиеся 10% предлагают пустить на "обновление и реконструкцию Украины" за счет ЕС. По информации главы МИД Чехии Яна Ливанского, доходы от активов только в этом году могут составить до 3 млрд евро.

https://ukraina.ru/20240305/1053724905.html

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