Захарову обеспокоило состояние главы МИД ФРГ Бербок - 23.05.2024 Украина.ру
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Захарову обеспокоило состояние главы МИД ФРГ Бербок
Захарову обеспокоило состояние главы МИД ФРГ Бербок - 23.05.2024 Украина.ру
Захарову обеспокоило состояние главы МИД ФРГ Бербок
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок
2024-05-23T07:49
2024-05-23T07:49
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"Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его "половина", - написала Захарова.Она указала, что именно западные страны принимают решения об увеличении поставок оружия в зону конфликта. Также Захарова напомнила, что Россия согласилась на переговоры сразу, когда ее об этом попросил Киев. Но затем к Зеленскому прибыл тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и уговорил представителей властей прервать переговоры, напомнила представитель российского МИД.Ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению Бербок, "совсем не желает говорить", что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру.
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Новости, Россия, Киев, Британия, Анналена Бербок, Мария Захарова, Владимир Зеленский, МИД

Захарову обеспокоило состояние главы МИД ФРГ Бербок

07:49 23.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок
"Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его "половина", - написала Захарова.
Она указала, что именно западные страны принимают решения об увеличении поставок оружия в зону конфликта.
Также Захарова напомнила, что Россия согласилась на переговоры сразу, когда ее об этом попросил Киев. Но затем к Зеленскому прибыл тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и уговорил представителей властей прервать переговоры, напомнила представитель российского МИД.

"Третье. Под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой. Так о чем же это Анналена?", - сыронизировала Захарова.

Ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению Бербок, "совсем не желает говорить", что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру.
Владимир Зеленский
21 мая, 17:58
Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна Владимир Зеленский, комментирую завершение срока его каденции, заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом
 
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