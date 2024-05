https://ukraina.ru/20240515/1055087483.html

Покушение на премьер-министра Словакии, песни и рассказы Энтони Блинкена. Итоги 15 мая

Покушение на премьер-министра Словакии, песни и рассказы Энтони Блинкена. Итоги 15 мая - 15.05.2024 Украина.ру

Покушение на премьер-министра Словакии, песни и рассказы Энтони Блинкена. Итоги 15 мая

На премьер-министра Словакии Фицо совершено нападение; Блинкен подвел итоги своего визита в Киев; Путин рассказал, почему Белоусов стал главой Минобороны

В среду, 15 мая, в городе Гандлова было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии."На Р. Фицо сегодня было совершено покушение. Он получил множественные ранения и в настоящее время находится в опасном для жизни состоянии. В данный момент его транспортируют на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку доставка в Братиславу заняла бы слишком много времени из-за необходимости проведения экстренной операции. Все решится в ближайшие несколько часов", – сказано в сообщении на его странице в Facebook*.Покушение произошло после выездного заседания правительства. По данным RT, кто-то в толпе выкрикнул: "Робо, иди сюда!", после чего раздались выстрелы. По данным издания Plus SK, было три выстрела, Фицо ранен в груди, живот и руку.Вице-спикер парламента Любош Блаха заявил, что заседание Национального совета Словацкой Республики приостановлено на неопределенный срок.Оппозиционное движение “Прогрессивная Словакия” (ПС) сообщило о приостановке своей политической деятельности из-за нападения на премьера Словакии Роберта Фицо. Соответствующее заявление сделал лидер партии Михаил Шимечка.Заявление партии связано с тем, что по данным словацких СМИ, напавшим оказался словацкий писатель и активист уроженец города Левице, 71-летний Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Уточняется, что он неоднократно открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.Издание Aktuality.sk связалось с его сыном, который подтвердил, что у отца было разрешение на владение оружием. Молодой человек также рассказал, что не подозревает о мотивах преступления и никогда не слышал от отца разговоров о покушении или убийстве.Известно, что Цвинтула опубликовал несколько поэтических сборников на словацком языке.Европейские политики и российские спикеры прокомментировали покушение. Многие связывают происшествие с позицией Фицо: в европейских СМИ его часто называют "пророссийским" политиком, "не поддерживающим Украину", как и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Главный редактор RT Маргарита Симоньян:"Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. Ч.Т.Д."Телеведущий Сергей Карнаухов:"Представляете, до чего мы дожили? Мы дожили до времени, когда неугодных просто убивают. Берут и стреляют. И никакие это не сумасшедшие. Понятно, сейчас будет следствие. Но когда ты начинаешь вдруг анализировать, ты понимаешь, что... А ведь он же был мишенью. Ну понятно, что он мишень.У нас же есть строгий перечень людей, их же очень мало. Которых можно перечислить и совершенно точно их хотят убить. И поэтому где-то я по-человечески понимаю, как пытаются маневрировать на этом острове несогласия в Сербии Вучич. Не оправдываю совершенно, правда не оправдываю. Я считаю, что принципиальность, она дороже всего."Премьер-министр Венгрии Орбан:"Я глубоко потрясен чудовищным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Да благословит Господь его и его страну!"Премьер-министр Польши Дональд Туск:"Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот тяжелый момент."Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:"Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои мысли - с премьер-министром Фицо и его семьей".Канцлер Германии Олаф Шольц:"Насилию не место в европейской политике."Политики Сербии, Нидерландов и Румынии также выразили свою поддержку Фицо."Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасно. Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Нужно приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере", – написал в соцсети X (заблокирована в РФ) президент Украины Владимир Зеленский.Путин поручил максимально "открыть" МинобороныРоссийское военное ведомство должно быть открытым и впитать самые лучшие и современные практики, сказал в ходе встречи с командующими войсками военных округов 15 мая президент России Владимир Путин.Президент также отметил, что необходимо быть "на шаг впереди" в вопросе освоения новейших вооружений, а кадровые перемещения вокруг силового блока не должны быть формальными, они должны обеспечивать успех в СВО.Также заявления Путина:"Работа идет по плану, подготовленному командованием, генеральным штабом. По итогам прошлого года были отражены атаки противника. В этом году наши войска по всем направлениям улучшают свое положение. То, что делают ВСУ на наших территориях, мы видим. Понимаем, что многое надо сделать. Какие-то вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем в мире, кто имеет дело со строительством вооруженных сил";"В СССР совокупные расходы на оборону составляли примерно 13%. В 2024 году они оставят примерно 8,7%. Это, конечно, не как было при Советском Союзе, но большой ресурс. Распорядиться им нужно ответственно и эффективно. Должны быть исполнены социальные обязательства, цели поддержки ветеранов, пенсионного обслуживания при растущих расходах на оборону";О назначении нового министра обороны накануне:"Андрей Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны, это чрезвычайно важно. Он курировал в том числе работу двойного назначения, которая касалась производства БПЛА. Что касается структуры Генерального штаба, здесь никаких изменений нет и не планируется. Этот блок сложился, работает ритмично и успешно";Глава государства поблагодарил за работу Сергея Шойгу и напомнил, что он будет Секретарем Совета безопасности, будет заниматься организацией работы по международному сотрудничеству в сфере поставки вооружения на внешний рынок с учетом обеспечения потребности ВС РФ."Украина справляется"Госсекретарь США Энтони Блинкен подвел итоги первого за многие месяцы визита на Украину. Накануне он встретился с Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Заявления Блинкена в ходе пресс-конференции:– Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, США поддержат Киев в любом случае;– США позволяют Украине самой решить, как ей вести боевые действия против РФ [о применении дальнобойного оружия – ред.];– США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове;– США не давали Украине разрешения на использование их вооружений за пределами территории Украины;– Президент США Джо Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели.В сети продолжают обсуждать видео, снятое накануне: Блинкен выступил с песней под гитару в одном из киевских баров. Он исполнил песню Нила Янга Rockin' in the Free World."На видео Энтони Блинкен поддакивает и одобрительно потрясывает головой на фразе из песни:"Многие говорят, что лучше бы умереть… Я не чувствую себя Cатаной, но для них я – именно он".Что это? Затрапезный визит сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу", – написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что в свое время песня являлась критикой деятельности администрации Джорджа Буша-старшего.Украинские комментаторы тоже возмущены видео Блинкена: все они пишут о впечатляющей неуместности песен в баре на фоне обострившейся ситуации в Харьковской области.Блинкен же резюмировал свою поездку популистскими заверениями: "Украина знает, что мы ее поддерживаем" и "Украина справляется, мы знаем об этом".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

