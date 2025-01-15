https://ukraina.ru/20250115/1060293842.html

Бумеранг Трампа. У США хотят забрать остров Пуэрто-Рико

Бумеранг Трампа. У США хотят забрать остров Пуэрто-Рико - 15.01.2025 Украина.ру

Бумеранг Трампа. У США хотят забрать остров Пуэрто-Рико

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, успешно переизбравшись на свой третий срок, сразу же начал творчески развивать планы по изменению границ в Западном полушарии, которые так громко озвучил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

2025-01-15T18:20

2025-01-15T18:20

2025-01-15T18:20

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Выступая на телевизионном шоу, Мадуро, который явно находится в хорошем настроении и физической форме, пообещал освободить от американского гнета карибский остров Пуэрто-Рико.Тем более, что за 127 лет американского военно-политического контроля пуэрториканцы так и не получили статус полноценного штата, застыв в не очень понятном статусе "неинкорпорированной организованной территории" под руководством США."Точно так же, как на Севере (то есть, в США – прим. ред.) существует план колонизации, у нас есть освобождения, и этот план для нас написал Симон Боливар (национальный герой и освободитель Латинской Америки – прим. ред.).Свобода Пуэрто-Рико не за горами, и мы добьемся ее с помощью войск Бразилии. Батальон Абреу-и-Лимы (бразильский генерал, борец против колониального европейского господства в Латинской Америке – прим. ред.) – освободит Пуэрто-Рико", – сказал Мадуро.Конечно, ни венесуэльские, ни тем более бразильские войска не готовятся к высадке на пуэрториканских пляжах.То, что говорил Мадуро, был чистой воды политической троллинг – зеркальное отражение политического троллинга Дональда Трампа, который бумерангом прилетел к избранному президенту Америки.Пока команда Трампа рассуждает о контроле над Гренландией, Канадой, Панамским каналом, и хочет переименовать Мексиканский залив, американцам напоминают, что в эту игру можно играть вдвоем. И существуют земли, переварить которые они до конца так и не смогли.Мы уже писали о том, что судьба Пуэрто-Рико может быть тревожным предупреждением для гренландцев.США захватили этот остров в 1898 году, под предлогом того, что они освобождают его жителей от испанского гнета. Испанцев местные креолы действительно не любили, но чуждые по языку и вере американцы зачастую нравились им еще меньше, явно не принеся Пуэрто-Рико богатства и процветания.Более крупная Куба сумела отстоять свою независимость, и США отозвали оттуда своих губернаторов. А Пуэрто-Рико превратилась в оккупированную колонию. Вплоть до 1917 года, когда ее жителям дали американское гражданство, они даже не имели полноценный юридический статус.Неудивительно, что пуэрториканцы сразу начали борьбу за самоопределение. Ее первым лидером стал Педро Альбису Кампос, известный на Пуэрто-Рико как El Maestro – Мастер, или Учитель. Это был полиглот и человек исключительных дарований. Отслужив в армии США, он закончил юридический факультет Гарварда с самым высоким средним балом на курсе. Несмотря на это, расистски настроенные преподаватели портили ему жизнь всеми возможными способами.Посмотрев мир и вернувшись на родной остров, Педро Альбису Кампос понял, что его соотечественники живут в полном бесправии и нищете и возглавил борьбу за независимость острова от США.Именно он предал широкой международной огласке скандальное письмо американского врача, сотрудника Рокфеллеровского университета Корнелиуса Роудса. Этот закоренелый расист доказывал, что на карибских островах проживает неполноценное население, которому вообще не нужно оказывать медицинские услуги – чтобы оно быстрее отправилось в мир иной."Пуэрториканцы – это несомненно грязнейшая, ленивейшая, наиболее дегенеративная и вороватая раса людей, которая только населяла этот мир. Становится дурно уже от того, что населяешь один с ними остров. Они даже ниже итальянцев.Остров нуждается не в системе общественного здравоохранения, а в приливной волне, которая полностью уничтожила бы население. После этого на нем вполне можно было бы жить", – писал он.Стараниями Кампоса, этот документ, в котором было еще много шокирующего контента, попал даже в Лигу наций. Но в то время в Америке трудно было удивить кого-то расизмом, который считался чем-то совершенно приемлемым и нормальным. Так что американские медики подвергли Роудса остракизму только в 2002 году.Пуэрториканцы систематически устраивали забастовки на тростниковых плантациях, митинги и восстания, но солдаты США жестко их подавляли. Не пожалели даже студентов местного университета, где в 1935 году тоже убили сторонников независимости.Педро Альбису Кампоса увезли на материк и посадили в тюрьму по обвинению в несуществующем военном заговоре против Вашингтона. Дело было сфабриковано так грубо, что это покоробило даже американского судью. А конгрессмен США Вито Маркантонио назвал судилище над пуэрториканцем "одной из мрачнейших страниц в истории американской юриспруденции".После Второй мировой на острове продолжалась партизанская война. Причем, лидера партизан Филиберто Охеду Риоса не могли поймать в течение пятнадцати лет.Пуэрто-Рико жил тогда очень бедно. Желающие посмотреть, как это было, могут обратиться к картине "Ромовый дневник", которую снял о тех временах Джонни Депп. Огромные массы людей – особенно, молодежь – эмигрировали в США.В знаменитом мюзикле "Вестсайдская история" есть песня "Америка", в которой пуэрториканцы, живущие в трущобах Нью-Йорка, рассказывают о своей родине:Пуэрто-Рико,Это ужасный остров.Остров тропических болезней,Всегда бушующих ураганов,Брошенного населенияИ денежные долги,И плачущие дети,И пролетающие пули.С тех пор Пуэрто-Рико так не стал раем. Его туристический потенциал развивался гораздо слабее, чем на Кубе, Ямайке или Доминикане. Экономика стагнировала, а в 2015 году остров вообще объявил дефолт по иностранным кредитам, что стало тогда общеамериканским скандалом.Хотя, как мы уже подчеркивали, статус штата острову так и не дали.Напоминая миру об исторической судьбе пуэрториканцев, Мадуро преследовал достаточно очевидные цели, исходя из принципа: "лучшая защита – это нападение".Он напоминал Трампу о том, что попытки грубо вламываться в дела Латинской Америки, которые почти наверняка будут предприняты будущим госсекретарем Марком Рубио и другими представителями так называемого "флоридского клана", закончатся тем, что США ткнут носом в ее собственные неблаговидные поступки, про которые можно рассказывать бесконечно.Это уже сделала на днях президент Мексики Клаудиа Шейнбаум, продемонстрировав карту оккупированных американцами мексиканских земель.И даже панамский президент Хосе Рауль Мулино, от которого никто не ждал жестких заявлений, стукнул по столу условным ботинком, сказав: "каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так будет и далее", – ориентируясь на общественное мнение своей страны.Конечно, США навряд ли прислушаются к этим предупреждениям, и все равно влезут в латиноамериканскую историю. Администрация Трампа вполне может побить горшки не только с такими странами, как Венесуэла и Куба, где Вашингтон давно мечтает сменить законную власть, но даже с Бразилией, Колумбией, Боливией, Мексикой или Гондурасом.Однако в этом случае США, скорее всего, придется иметь дело с консолидированной позицией всей Южной Америки, получая на этом большие репутационные потери, и отвлекая свое внимание и ресурсы от Европы.Также о последствиях претензий Трампа на иностранные территории – в материале Павла Волкова Трампизм как высшая стадия империализма. "Друг Донни" хочет вломиться в Россию через "арктические ворота" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240801/1056621231.html

https://ukraina.ru/20250115/1060277355.html

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эксклюзив, сша, латинская америка, николас мадуро, дональд трамп, куба, лига наций