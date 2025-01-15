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Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны

Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны - 15.01.2025 Украина.ру

Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны

Что случилось с Илоном Маском?

2025-01-15T19:42

2025-01-15T19:42

2025-01-15T19:42

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"За последние недели миллиардер... лично оскорбил политического лидера каждой страны, назвав канцлера Шольца "дураком", президента Германии "тираном", премьер министра Стармера обвинил в "изнасиловании Британии" - пишет агентство Блумберг.Илон разошёлся не на шутку. Он публикует по 50 твитов в день, направленных против британского премьера Кира Стармера. Он проводит интервью с оппозиционными политиками Европы и приглашает их в свой новый дом - в Мар-о-Лаго (там, в поместье Трампа, Илону выделен отдельный коттедж).А недавно он подтвердил своё неприличное предложение Википедии.Википедия и МаскИлон Маск предложил Википедии поменять название на Dickipedia.Предложил им миллиард долларов, если поменяют.Те хранят молчание."Вики", пропагандистская структура, связанная с Джорджем Соросом и глобальным мировым истеблишментом, всегда позиционировала себя как "независимую энциклопедию".Это конечно, не так.Википедия занималась и занимается пропагандой под видом информации.Якобы "объективная" и "независимая" Википедия уже всех достала своей лживой промывкой мозгов.Как это принято в современной пропаганде, 80 процентов публикуемого там - это правда (которую невозможно утаить или изменить: цифры, факты). Остальное - либо пропаганда, либо ложь, либо очень спорное "оценочное суждение".Илон Маск давно утверждал, что Википедия - структура, которая либо откровенно врет, либо замалчивает факты.Пример - дело Хантера Байдена. Википедия удаляла статьи, скрывала факты, публиковала лживые сведения. Нахально редактировала и удаляла посты.ЛицемерыМаск давно переименовал Wikipedia в Wokepedia. Термин "woke" обозначает лицемерных людей, которые якобы борются за социальную справедливость (изначально его и придумали пропагандисты демократов для таких якобы "борцов" за права ЛГБТ*, аборты и прочее в том же духе).Теперь же "woke" - значит "лицемер".Маск обсуждал Википедию в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху:"Историю пишут победители, но только не в том случае, если твои враги ещё живы, и у них есть много свободного времени, чтобы исправлять статьи в Википедии."Нетаньяху согласился с Маском:"Историю пишут люди, которые могут наплодить больше редакторов".Сколько у них денег?Предложение о миллиарде за неприличное название Маск выдвигал еще в 2023.Сейчас он напомнил: "предложение всё ещё в силе".Маск задаёт также очень интересный вопрос:"Вы когда-нибудь задумывались, зачем Викимедиа хочет так много денег? Они определённо нужны не для работы Википедии".Речь идёт о добровольных пожертвованиях, которые "сокровищница знаний" собирает по всему миру.Но в чем же дело? Зачем и почему Илон Маск напал на "Википедию". И делает это в своем обычном, насмешливом и даже неприличном стиле.Мировая информационная войнаИлон Маск начал Мировую Информационную войну.Это продолжение той войны, которую начал Дональд Трамп, только в информационном поле.Происходит деконструкция мирового порядка.Так называемые либеральные СМИ - одна из основ глобализма.Плюс к СМИ - всяческие фонды, "think tank", многочисленные "эксперты", информационные "заслуживающие доверия ресурсы", типа Википедии. Все, кто информационно обслуживает идеи глобализма, мирового банковского капитала и Демпартии США.Сейчас идет "европейский раунд" этой информационной войны.Маск нападает прямо на премьера Британии Стармера:Маск уже сообщил, что "в Англии - тирания."Что Стармер "отправил агентов в Америку, чтобы подорвать выборы в США". Якобы отправили 100 политтехнологов в помощь Камале Харрис.Маск встретился с лидером "третьей партии" Британии Найджелом Фараджем и обещал 100 миллионов на информ кампанию этой партии в случае выборов.Теперь ему надо быстрее спихнуть Стармера.Маск и ЕвропаВ Британии Маск объявил опрос, в своей же сети "Х":"Америка должна освободить народ Британии от тиранического правительства. Да или нет?"По итогам опроса, в котором приняли участие почти 300 тысяч человек, 67 процентов сказали "да".В пику Маску, "Good morning Britain" запустили опрос: "Надо ли разрешать Маску вмешиваться в британскую политику?"Совершенно неожиданно для них - снова 65 процентов ответили "да".А Маск уже призывает к аресту Стармера!А в Германии Илон Маск взял интервью у лидера "АдГ" Алисы Вайдель.Евросоюз просто обезумел и угрожает за это самому Илону Маску штрафами и другими карами.За интервью! Да, просто за обычное интервью.150 чиновников отправит Евросоюз проверять, не нарушил ли какие-то законы Илон Маск, когда в прямом эфире провел интервью с лидером партии АдГ Вайдель.150 человек - на проверку одного интервью.Почему не тысячу?Наверняка, у "фройляйн Фондерляйн" [Урсула фон дер Ляйен] есть огромное количество бездельников, которых надо чем-то занять.Вообще уже кажется, что мы наблюдаем какие-то хроники абсурда. Всё, что только можно придумать нелепого, будет превзойдено."Всю королевскую рать" двинула "королева Евросоюза", чтобы проверить одно (1) интервью.Что сказали Илон и Алиса?Непонятно, что именно так возмутило руководство ЕС.Видимо, их потряс сам факт интервью.Да, конечно, то, что Маск поговорил с Вайдель - это само по себе является рекламной предвыборной акцией огромного значения.И это демонстрирует власть "новых СМИ": журналистов, которые работают в соцсетях, а не в привычных "новостях СиЭнЭн", подкастеров, как Джо Роган.Трёхчасовое интервью, которое Трамп дал Рогану, прибавило Трампу множество сторонников. Оно не "обеспечило выигрыш Трампу", как об этом пишут в Америке, это всё-таки преувеличение. Но влияние этих новых СМИ очевидно. И это прекрасно понимают в Брюсселе.Если ещё Такер Карлсон возьмёт интервью у Вайдель. И у Мерца. И у Шольца. Вот это будет влияние на электорат!Здание лживой европейской пропаганды этого не вынесет.Что же такого ужасного сказала Алиса Вайдель Илону Маску? Да то же самое, что и обычно. Рассказала свою предвыборную программу.Алиса Вайдель рассказала, что планирует восстановить Северный поток. Что будет проводить политику "против мигрантов".Политикум Германии задохнулся от негодования.Журнал "Штерн" свалился в визг. На обложке - фото Илона Маска и Владимира Путина. Заголовок: "Атака на наши выборы".Штрафы? Ну-нуПока что ЕС угрожает Маску громадными штрафами. Но, во-первых, США тоже угрожают Европе штрафами. А во-вторых, в ЕС давно нет единства.Виктор Орбан и Роберт Фицо - естественно, за Маска.Теперь к ним присоединилась Мелони, премьер Италии. Австрия тоже поддерживает Маска.Макрон против: "Маск напрямую вмешивается в выборы в Германии."Роберт Фицо:"Глядя на ЕС, я боюсь, что он развалится раньше, чем мы себе это можем представить".Сколько это стоит?ЕС действительно может развалиться гораздо раньше.Об этом сказал Стив Беннон, бывший главный советник Трампа (во время предыдущего президентского срока):"Маск только что потратил четверть миллиарда долларов на избрание Трампа. Если он потратит сейчас столько же денег на всю Европу, он переориентирует каждую страну на правую повестку дня. В Европе нет ни одного левого центристского правительства, которое могло бы противостоять этому натиску."Надо сказать, что Беннон как раз и был автором идеи о "правых партиях" в Европе, которые он предлагал поддерживать ещё восемь лет тому назад.А тем временем к Маску присоединился Цукерберг.Цукерберг убирает цензуру. Но только ЛГБТНу а теперь - новый удар.Маска поддержал Цукерберг, который уже присягнул новому "дону", съездил в Мар-о-Лаго.А теперь он еще и заговорил.Либеральные СМИ уже называют его слова "хэйт спич".Завывают: "он предал либеральные идеалы".Байден выразил глубочайшую озабоченность. Цукерберг убирает цензуру. Всё, Америка теперь рухнет.Надо сказать, что Цукерберг отменил цензуру только на новости, мнения и опросы по гендерной и сексуальной тематике.Вся остальная цензура осталась. В том числе, на новости о России, например.Всего лишь пошатнули "великие права ЛГБТ", их уже называют "психически больными", представьте себе. Это уже называется "пошатнул основы".А представьте, что будет, если американцы узнают правду не только про то, что человечество имеет только два пола: мужской и женский?Против цензурыРаботают и конгрессмены - республиканцы.Конгресс обнулил финансирование цензурного комитета Госдепа.Обещают сделать то же самое с цензурными комитетами спецслужб.Сколько же там было цензоров? И каждая соцсеть ещё имела и имеет своих, конечно.Деконструкция старого мира продолжается.В Германии Маск уже назван "угрозой номер два" для "демократии в Германии".А кто на первом месте? Телеканал "Russia today DE".А почему? Телеканал сумел "привлечь значительную аудиторию", и уже только одно это превращает "Russia today" в угрозу номер один!Но какой мир собираются построить взамен старого Трамп и Маск?Совсем не факт, что там не будет "новой цензуры". И "новых правил".А пока мы можем наблюдать за интереснейшими процессами. Лживое здание "европейской демократии" рушится на наших глазах.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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европа, германия, британия, илон маск, дональд трамп, олаф шольц, википедия, ес, russia today, северный поток, эксклюзив