Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января - 15.01.2025 Украина.ру
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Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января
Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января - 15.01.2025 Украина.ру
Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января
В среду, 15 января, Россия освободила ещё часть территории ДНР и 25 военнослужащих из украинского плена; президент России заслушал доклады о поддержке ветеранов СВО
2025-01-15T18:32
2025-01-15T18:32
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
владимир рогов
вооруженные силы украины
красная армия
верховная рада
всу
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Президент России Владимир Путин провёл 15 января заседание Российского организационного комитета "Победа". Участники мероприятия уделили внимание не только 80-й годовщине Великой Победы и памятью о защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. Они обсудили также меры поддержки ветеранов нынешней специальной военной операции."Прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно не допустимы. Память – это прежде всего конкретные дела. Начиная от подбора персональных, с учётом возраста и здоровья, максимально удобных ветеранам форматов поздравлений, заканчивая честными, интересными и содержательными проектами, адресованными подрастающим поколениям", – сказал Владимир Путин.Он указал на необходимость тщательно, предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времён войны, обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей.Министр обороны РФ Андрей Белоусов в своём выступлении также обратил внимание на чествование участников Великой Отечественной войны. При этом он упомянул и про дань уважения погибшим за Отечество героям СВО.В честь юбилейной даты Министерством обороны проводится масштабный комплекс мероприятий по подготовке к празднованию. Работа ведётся по пяти основным направлениям.Первое направление связано с проведением военных парадов как традиционных центральных событий торжеств. Второе направление – поддержка участников Великой Отечественной войны. Сейчас в России всего около семи тысяч фронтовиков, отметил Белорусов. Третье направление включает организацию памятных мероприятий, посвящённых дням воинской славы и важнейшим событиям завершающего периода Великой Отечественной войны."В нынешних условиях особое значение приобретает надлежащий уход за российскими воинскими захоронениями за рубежом. Министерством обороны запланированы ремонтно-восстановительные работы на ряде крупных мемориальных комплексов, расположенных на территории других стран. Для увековечивания памяти героически погибших участников СВО продолжим работу по зачислению их навечно в списки воинских частей, присвоению их имён юнармейским отрядам, школам и улицам, установке памятных знаков на Аллее героев", – сказал министр обороны.О социальной и иной поддержке ветеранам боевых действий – в том числе участникам СВО, на заседании оргкомитета "Победа" сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева.Тем временем на Украине продолжается борьба с памятниками захоронениями воинов Красной Армии, погибших за освобождение Украинской ССР от гитлеровцев и их местных пособников. Кремль наблюдает за этими явлениями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении властей Львова эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов. Накануне украинские СМИ написали, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы."Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников", – сказал 15 января спикер Кремля.По его словам, это решение властей Львова указывает на сущность киевского режима. Песков с сожалением отметил, что кураторы нынешнего руководства Украины из Западной Европы постоянно закрывают на это глаза.Обмен военнопленными произвели Россия и Украина 15 января при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Освобождённые из плена российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, сообщило Минобороны РФ.Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ."25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию", – сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Парламент Украины проголосовал за продление военного положения. Как и ожидалось, режим продлён до 9 мая – Дня Победы, который после госпереворота 2014 года на Украине официально не отмечается."Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации ещё на 90 дней - до 9 мая. Символично", – заметил в этой связи председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Армия России освободила населённый пункт Украинка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. Также 15 января Владимир Рогов сообщил, что Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк). Накануне, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.Тема мирных переговоров по-прежнему привлекает внимание ведущих западных СМИ. Американский журнал The American Conservative посвятил этому очередную статью, отметив, что США и их западные союзники несут ответственность за провал российско-украинских мирных переговоров весной 2022 года в Стамбуле.Издание отметило, что количество свидетелей срыва стамбульских договорённостей неуклонно растёт. Согласно публикации, вместе с тем накапливаются факты, свидетельствующие о незаинтересованности администрации Джо Байдена к установлению мира на Украине.В западных СМИ растёт обеспокоенность состоянием украинской армии. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве сообщил, что ВСУ превосходят по численности российские подразделения в зоне СВО.Западная пресса также сообщила об очередных порциях военной помощи для ВСУ. При этом в экспертных сообществах США и ЕС растёт обеспокоенность о способности Киева выйти на пресловутые сильные переговорные позиции, о которых неустанно говорят западные военные спонсоры нынешнего руководства Украины.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, владимир рогов, вооруженные силы украины, красная армия, верховная рада, всу, сво, ветераны, андрей белоусов, минобороны рф, сша, джо байден, владимир зеленский, переговоры, днр
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Красная Армия, Верховная Рада, ВСУ, СВО, ветераны, Андрей Белоусов, Минобороны РФ, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, переговоры, ДНР

Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января

18:32 15.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета Победа
© POOL
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Сергей Зуев
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В среду, 15 января, Россия освободила ещё часть территории ДНР и 25 военнослужащих из украинского плена; президент России заслушал доклады о поддержке ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин провёл 15 января заседание Российского организационного комитета "Победа". Участники мероприятия уделили внимание не только 80-й годовщине Великой Победы и памятью о защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. Они обсудили также меры поддержки ветеранов нынешней специальной военной операции.
"Прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно не допустимы. Память – это прежде всего конкретные дела. Начиная от подбора персональных, с учётом возраста и здоровья, максимально удобных ветеранам форматов поздравлений, заканчивая честными, интересными и содержательными проектами, адресованными подрастающим поколениям", – сказал Владимир Путин.
Он указал на необходимость тщательно, предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времён войны, обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей.

"Крайне важно смысловое наполнение предстоящего праздника. Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы должна стать тема исторической правды", –подчеркнул президент России.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в своём выступлении также обратил внимание на чествование участников Великой Отечественной войны. При этом он упомянул и про дань уважения погибшим за Отечество героям СВО.
В честь юбилейной даты Министерством обороны проводится масштабный комплекс мероприятий по подготовке к празднованию. Работа ведётся по пяти основным направлениям.
Первое направление связано с проведением военных парадов как традиционных центральных событий торжеств. Второе направление – поддержка участников Великой Отечественной войны. Сейчас в России всего около семи тысяч фронтовиков, отметил Белорусов. Третье направление включает организацию памятных мероприятий, посвящённых дням воинской славы и важнейшим событиям завершающего периода Великой Отечественной войны.
"В нынешних условиях особое значение приобретает надлежащий уход за российскими воинскими захоронениями за рубежом. Министерством обороны запланированы ремонтно-восстановительные работы на ряде крупных мемориальных комплексов, расположенных на территории других стран. Для увековечивания памяти героически погибших участников СВО продолжим работу по зачислению их навечно в списки воинских частей, присвоению их имён юнармейским отрядам, школам и улицам, установке памятных знаков на Аллее героев", – сказал министр обороны.
О социальной и иной поддержке ветеранам боевых действий – в том числе участникам СВО, на заседании оргкомитета "Победа" сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
Тем временем на Украине продолжается борьба с памятниками захоронениями воинов Красной Армии, погибших за освобождение Украинской ССР от гитлеровцев и их местных пособников.
Кремль наблюдает за этими явлениями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении властей Львова эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов. Накануне украинские СМИ написали, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы.
"Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников", – сказал 15 января спикер Кремля.
По его словам, это решение властей Львова указывает на сущность киевского режима. Песков с сожалением отметил, что кураторы нынешнего руководства Украины из Западной Европы постоянно закрывают на это глаза.
Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
17:16
Откровения врага Зеленского: покушение, агония власти и проблема легитимностиБывший председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий, ныне проживающий в Австрии, дал интервью Ольге Шарий, в котором рассказал о своем противостоянии с Владимиром Зеленским и о том, кто из них двоих сегодня легитимнее
Обмен военнопленными произвели Россия и Украина 15 января при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Освобождённые из плена российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, сообщило Минобороны РФ.

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", – сказано в официальном сообщении.

Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
"25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию", – сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Парламент Украины проголосовал за продление военного положения. Как и ожидалось, режим продлён до 9 мая – Дня Победы, который после госпереворота 2014 года на Украине официально не отмечается.
"Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации ещё на 90 дней - до 9 мая. Символично", – заметил в этой связи председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
- РИА Новости, 1920, 15.01.2025
10:38
Германия отправит свои ракеты на УкраинуБолее полусотни ракет к новейшим немецким системам ПВО поставит Германия на Украину. Об этом сообщает немецкое информагенство DPA.
Армия России освободила населённый пункт Украинка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. Также 15 января Владимир Рогов сообщил, что Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк). Накануне, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.
Тема мирных переговоров по-прежнему привлекает внимание ведущих западных СМИ. Американский журнал The American Conservative посвятил этому очередную статью, отметив, что США и их западные союзники несут ответственность за провал российско-украинских мирных переговоров весной 2022 года в Стамбуле.
Издание отметило, что количество свидетелей срыва стамбульских договорённостей неуклонно растёт. Согласно публикации, вместе с тем накапливаются факты, свидетельствующие о незаинтересованности администрации Джо Байдена к установлению мира на Украине.
В западных СМИ растёт обеспокоенность состоянием украинской армии. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве сообщил, что ВСУ превосходят по численности российские подразделения в зоне СВО.

"600 тысяч – немного больше российского контингента на территории нашей державы... Что касается украинской армии, сегодня она 880 тысяч. Но мы должны 880 тысячами защищать всю территорию. Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях. И поэтому на этих направлениях у них есть численный перевес", – поведал Зеленский.

Западная пресса также сообщила об очередных порциях военной помощи для ВСУ. При этом в экспертных сообществах США и ЕС растёт обеспокоенность о способности Киева выйти на пресловутые сильные переговорные позиции, о которых неустанно говорят западные военные спонсоры нынешнего руководства Украины.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир РоговВооруженные силы УкраиныКрасная АрмияВерховная РадаВСУСВОветераныАндрей БелоусовМинобороны РФСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийпереговорыДНР
 
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