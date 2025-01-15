https://ukraina.ru/20250115/1060294531.html

Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января

Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января - 15.01.2025 Украина.ру

Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января

В среду, 15 января, Россия освободила ещё часть территории ДНР и 25 военнослужащих из украинского плена; президент России заслушал доклады о поддержке ветеранов СВО

2025-01-15T18:32

2025-01-15T18:32

2025-01-15T18:32

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

дмитрий песков

владимир рогов

вооруженные силы украины

красная армия

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Президент России Владимир Путин провёл 15 января заседание Российского организационного комитета "Победа". Участники мероприятия уделили внимание не только 80-й годовщине Великой Победы и памятью о защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. Они обсудили также меры поддержки ветеранов нынешней специальной военной операции."Прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно не допустимы. Память – это прежде всего конкретные дела. Начиная от подбора персональных, с учётом возраста и здоровья, максимально удобных ветеранам форматов поздравлений, заканчивая честными, интересными и содержательными проектами, адресованными подрастающим поколениям", – сказал Владимир Путин.Он указал на необходимость тщательно, предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времён войны, обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей.Министр обороны РФ Андрей Белоусов в своём выступлении также обратил внимание на чествование участников Великой Отечественной войны. При этом он упомянул и про дань уважения погибшим за Отечество героям СВО.В честь юбилейной даты Министерством обороны проводится масштабный комплекс мероприятий по подготовке к празднованию. Работа ведётся по пяти основным направлениям.Первое направление связано с проведением военных парадов как традиционных центральных событий торжеств. Второе направление – поддержка участников Великой Отечественной войны. Сейчас в России всего около семи тысяч фронтовиков, отметил Белорусов. Третье направление включает организацию памятных мероприятий, посвящённых дням воинской славы и важнейшим событиям завершающего периода Великой Отечественной войны."В нынешних условиях особое значение приобретает надлежащий уход за российскими воинскими захоронениями за рубежом. Министерством обороны запланированы ремонтно-восстановительные работы на ряде крупных мемориальных комплексов, расположенных на территории других стран. Для увековечивания памяти героически погибших участников СВО продолжим работу по зачислению их навечно в списки воинских частей, присвоению их имён юнармейским отрядам, школам и улицам, установке памятных знаков на Аллее героев", – сказал министр обороны.О социальной и иной поддержке ветеранам боевых действий – в том числе участникам СВО, на заседании оргкомитета "Победа" сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева.Тем временем на Украине продолжается борьба с памятниками захоронениями воинов Красной Армии, погибших за освобождение Украинской ССР от гитлеровцев и их местных пособников. Кремль наблюдает за этими явлениями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении властей Львова эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов. Накануне украинские СМИ написали, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы."Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников", – сказал 15 января спикер Кремля.По его словам, это решение властей Львова указывает на сущность киевского режима. Песков с сожалением отметил, что кураторы нынешнего руководства Украины из Западной Европы постоянно закрывают на это глаза.Обмен военнопленными произвели Россия и Украина 15 января при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Освобождённые из плена российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, сообщило Минобороны РФ.Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ."25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию", – сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Парламент Украины проголосовал за продление военного положения. Как и ожидалось, режим продлён до 9 мая – Дня Победы, который после госпереворота 2014 года на Украине официально не отмечается."Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации ещё на 90 дней - до 9 мая. Символично", – заметил в этой связи председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Армия России освободила населённый пункт Украинка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. Также 15 января Владимир Рогов сообщил, что Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк). Накануне, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.Тема мирных переговоров по-прежнему привлекает внимание ведущих западных СМИ. Американский журнал The American Conservative посвятил этому очередную статью, отметив, что США и их западные союзники несут ответственность за провал российско-украинских мирных переговоров весной 2022 года в Стамбуле.Издание отметило, что количество свидетелей срыва стамбульских договорённостей неуклонно растёт. Согласно публикации, вместе с тем накапливаются факты, свидетельствующие о незаинтересованности администрации Джо Байдена к установлению мира на Украине.В западных СМИ растёт обеспокоенность состоянием украинской армии. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве сообщил, что ВСУ превосходят по численности российские подразделения в зоне СВО.Западная пресса также сообщила об очередных порциях военной помощи для ВСУ. При этом в экспертных сообществах США и ЕС растёт обеспокоенность о способности Киева выйти на пресловутые сильные переговорные позиции, о которых неустанно говорят западные военные спонсоры нынешнего руководства Украины.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?

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