Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета "Победа"
© POOL
В среду, 15 января, Россия освободила ещё часть территории ДНР и 25 военнослужащих из украинского плена; президент России заслушал доклады о поддержке ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин провёл 15 января заседание Российского организационного комитета "Победа". Участники мероприятия уделили внимание не только 80-й годовщине Великой Победы и памятью о защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. Они обсудили также меры поддержки ветеранов нынешней специальной военной операции.
"Прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно не допустимы. Память – это прежде всего конкретные дела. Начиная от подбора персональных, с учётом возраста и здоровья, максимально удобных ветеранам форматов поздравлений, заканчивая честными, интересными и содержательными проектами, адресованными подрастающим поколениям", – сказал Владимир Путин.
Он указал на необходимость тщательно, предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времён войны, обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей.
"Крайне важно смысловое наполнение предстоящего праздника. Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы должна стать тема исторической правды", –подчеркнул президент России.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в своём выступлении также обратил внимание на чествование участников Великой Отечественной войны. При этом он упомянул и про дань уважения погибшим за Отечество героям СВО.
В честь юбилейной даты Министерством обороны проводится масштабный комплекс мероприятий по подготовке к празднованию. Работа ведётся по пяти основным направлениям.
Первое направление связано с проведением военных парадов как традиционных центральных событий торжеств. Второе направление – поддержка участников Великой Отечественной войны. Сейчас в России всего около семи тысяч фронтовиков, отметил Белорусов. Третье направление включает организацию памятных мероприятий, посвящённых дням воинской славы и важнейшим событиям завершающего периода Великой Отечественной войны.
"В нынешних условиях особое значение приобретает надлежащий уход за российскими воинскими захоронениями за рубежом. Министерством обороны запланированы ремонтно-восстановительные работы на ряде крупных мемориальных комплексов, расположенных на территории других стран. Для увековечивания памяти героически погибших участников СВО продолжим работу по зачислению их навечно в списки воинских частей, присвоению их имён юнармейским отрядам, школам и улицам, установке памятных знаков на Аллее героев", – сказал министр обороны.
О социальной и иной поддержке ветеранам боевых действий – в том числе участникам СВО, на заседании оргкомитета "Победа" сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
Тем временем на Украине продолжается борьба с памятниками захоронениями воинов Красной Армии, погибших за освобождение Украинской ССР от гитлеровцев и их местных пособников.
Кремль наблюдает за этими явлениями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении властей Львова эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов. Накануне украинские СМИ написали, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы.
"Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников", – сказал 15 января спикер Кремля.
По его словам, это решение властей Львова указывает на сущность киевского режима. Песков с сожалением отметил, что кураторы нынешнего руководства Украины из Западной Европы постоянно закрывают на это глаза.
17:16Откровения врага Зеленского: покушение, агония власти и проблема легитимностиБывший председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий, ныне проживающий в Австрии, дал интервью Ольге Шарий, в котором рассказал о своем противостоянии с Владимиром Зеленским и о том, кто из них двоих сегодня легитимнее
Обмен военнопленными произвели Россия и Украина 15 января при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Освобождённые из плена российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, сообщило Минобороны РФ.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", – сказано в официальном сообщении.
Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
"25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию", – сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Парламент Украины проголосовал за продление военного положения. Как и ожидалось, режим продлён до 9 мая – Дня Победы, который после госпереворота 2014 года на Украине официально не отмечается.
"Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации ещё на 90 дней - до 9 мая. Символично", – заметил в этой связи председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Армия России освободила населённый пункт Украинка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. Также 15 января Владимир Рогов сообщил, что Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк). Накануне, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.
Тема мирных переговоров по-прежнему привлекает внимание ведущих западных СМИ. Американский журнал The American Conservative посвятил этому очередную статью, отметив, что США и их западные союзники несут ответственность за провал российско-украинских мирных переговоров весной 2022 года в Стамбуле.
Издание отметило, что количество свидетелей срыва стамбульских договорённостей неуклонно растёт. Согласно публикации, вместе с тем накапливаются факты, свидетельствующие о незаинтересованности администрации Джо Байдена к установлению мира на Украине.
В западных СМИ растёт обеспокоенность состоянием украинской армии. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве сообщил, что ВСУ превосходят по численности российские подразделения в зоне СВО.
"600 тысяч – немного больше российского контингента на территории нашей державы... Что касается украинской армии, сегодня она 880 тысяч. Но мы должны 880 тысячами защищать всю территорию. Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях. И поэтому на этих направлениях у них есть численный перевес", – поведал Зеленский.
Западная пресса также сообщила об очередных порциях военной помощи для ВСУ. При этом в экспертных сообществах США и ЕС растёт обеспокоенность о способности Киева выйти на пресловутые сильные переговорные позиции, о которых неустанно говорят западные военные спонсоры нынешнего руководства Украины.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?