Венчурное дитя компромисса. Джей Ди Вэнс устроит все части глубинного государства в США

За 10 дней до инаугурации нового-старого президента США Дональда Трампа сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, более известный, как Джей Ди Вэнс, подал в отставку, побыв в Сенате чуть больше двух лет.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060284524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d473d0e7097df055494a0d938e4d3ff1.jpg

Потому что он готовится к вступлению в должность вице-президента, осуществляя еще одну американскую мечту молодого искателя счастья и успеха. Из низов на самый верх, практически из грязи в князи.Скороспелка успехаВ 2022 году, в 38 лет, Вэнс стал одним из самых молодых американских сенаторов, уже летом 2024-го в 39 лет его избрали кандидатом в вице-президенты, а многие видят его сменщиком Трампа на посту президента в 2028-м. Или в 2032-м.Но по-любому даже тогда Вэнсу будет меньше 50 лет – пацан на фоне эры геронтологии Джо Байдена, который уходит самым старым президентом США (82 года), или Трампа, который приходит второй раз во власть самым старым (78 лет).И то, и другое, и третье Вэнс проделает, будучи не только самым молодым, но и по американским меркам классическим белым нищебродом. Или хиллбилли – деревенщиной, забитым и бесперспективным провинциалом. Из так называемого "ржавого пояса" Америки (региона на северо-востоке и Среднем Западе, в котором расположено множество сталелитейных, машиностроительных и автомобильных предприятий), который еще несколько десятилетий назад был "Стальным поясом" и основой американской промышленной мощи, но с деиндустриализаций США в угоду геополитической глобализации пришел в упадок.Став кандидатом в вице-президенты, Вэнс попал под увеличительное стекло своих биографов и историков. И искать какие-то сенсации в его жизнеописании вряд ли стоит. Можно только систематизировать известный материал, анализировать его и пытаться в нем найти причины, предопределившие взлет молодого человека. В том числе, и во взаимоотношениях его с так называемым deep state – "глубинным государством", которое, по общему мнению, и рулит в США, задавая параметры их развития и поведения, не допуская перекосов в одну из сторон. И избегая кренов, опасных и чреватых не только ослаблением, но и возможным развалом государства, на грани которого США оказались во время жесточайшего противостояния демократов Байдена и республиканцев Трампа в последние месяцы.Загадки и задачи американского deep stateМногие сомневаются в существовании такого единого глубинного и всесильного государства. И, в принципе, правильно сомневаются. Потому что, с одной стороны, deep state – оно, как суслик из российского сериала: его никто не видит, но оно есть, существует и влияет на события в США.С другой – оно не едино и не может быть таковым. Потому что закулисные и часто прячущиеся от софитов хозяева жизни, диктующие ее правила в разных сегментах бизнеса и политики, его обслуживающей, – тоже разные. У финансово-банковского капитала, в ВПК, в разных других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве есть свои закулисные воротилы, которые и рулят. И которые не заинтересованы в ослаблении, тем более в развале США, несмотря даже на то, что среди дельцов этого глубинного государства есть деление на глобалистов и изоляционистов, которым США нужны по разным причинам.Каждой группе бизнесменов мощные США нужны для решения своих задач и продвижения своих проектов. Но сейчас, на современном этапе, они нужны всем. Изоляционистам – как для защиты своего бизнеса и своих прибылей внутри США, так и для протекционистской политики на мировых рынках. Глобалистам – для продвижения своих глобальных проектов и подчинения внешних игроков при помощи американской государственной мощи. Грубо говоря, американские авианосные группы выглядят более весомыми аргументами, гораздо убедительнее любых резолюций или призывов к подчинению. Даже зеленую повестку или ЛГБТ-ценности* или трансгендерные заморочки глобалистов навязывать легче с борта авианосца, нежели добрым словом или своим примером, в жабо и перьями под хвостом.Но чтобы авианосные группы не разваливались под ударами каких-то хуситов, а партнеры не воротили нос при виде явной американской слабости, США нужны единые и сильные. И не такие разболтанные и разбалансированные, какими они оказались при президенте Джо Байдене, когда заговорили даже о новой гражданской войне, губительной для страны.Вот сегодня ситуация и выглядит так, что разные деятели deep state и договорились между собой остановить ту вакханалию, которая рушила и ослабляла США. И решили поручить это дело Дональду Трампу, который в свою очередь вызвался это сделать. И начал подбирать команду для этих целей. Тоже гласно или негласно согласованную с deep state.Трамп – предохранитель, Вэнс – помощникМногие обозреватели подозревают, что к власти Джей Ди Вэнс может прийти и пораньше, уже через пару лет, уже в 2026 году, когда пройдут очередные довыборы в Палату представителей и Сенат США и в Конгрессе США демократы смогут отвоевать себе одну из палат. И вернуть более привычное политическое равновесие, символизирующее более выгодный компромисс внутри "глубинного государства".И это вполне может случиться, если (или когда) пара Трамп-Вэнс выполнит свою задачу – остановит смуту и усилит США в новых условиях и при новых обстоятельствах, параметры которых уже обрисовал будущий новый президент.Что собирается делать Трамп с США? Правильно – снова делать их великими. А как? Из того, что Трампом было сказано, становится понятным, что он смотрит на свою страну, как на новую империю, размеры которой чем больше, тем для нее лучше.Именно этому служат планы Трампа по присоединению к США Канады и Гренландии. Вот посудите сами и позанимайтесь прикладной географической арифметикой. Самое территориально крупное государство на планете – Россия – 17 234 035 км². За нею идет Канада – 9 984 670 км², потом США – 9 833 517 км². И если слить воедино США и Канаду, а потом присовокупить к ним Гренландию (2 166 086 км²), то получится географический монстр в 22 084 293 км². Но монстр не только географический, а еще и первая экономика мира, самые крупные военные расходы и военные базы по всему миру, станок, печатающий единую для мира резервную валюту – доллар, дополнительный контроль над торговыми путями в Арктике и между Тихим и Атлантическим океанами (искомый Трампом Панамский канал в Панаме), господство в океане Индийском, раздавленные и обезжиренные конкуренты в Европе и в Юго-Восточной Азии и т. д. и т. п.И противостоять такому монстру можно, но, согласитесь, довольно сложно. Даже сообща. Но особенно сейчас, когда новый многополярный мир только проклевывается и рисует только контуры.И вот вам "Великая Америка" – те же господство и гегемонизм США, тот же "пакс американа", только в новых условиях. И еще более жесткий, потому что появятся новые силы для подавления недовольных.И вот в этом процессе Трамп выступает флагманом, решительным и безбашенным, который проламывает путь, а Вэнс – его помощником и сменщиком, более острожным и взвешенным, который в случае чего сможет погасить избыточные страсти. Но закрепить уже достигнутое Трампом.Хорошая и вполне рабочая схема может получиться. Если пользоваться прежней фотографической риторикой, то Трамп – это проявитель, который выявляет и показывает изображение. А Вэнс – это закрепитель, который должен зафиксировать проявленное.Вот потому-то дальновидные специалисты не только в США и видят в Вэнсе некое политическое будущее США. Молодое, а потому перспективное на много лет. Но не дикорастущее, а очень даже подконтрольное тем, кто его заказал, сформировал из подручных средств, а потом запустил на орбиту. Как компромиссное явление, спасительное для США.Тотальное дитя компромиссаПочему именно Вэнс стал этим счастливчиком и порождением всеобъемлющего компромисса? Да потому, что, повторюсь, такой компромисс нужен был разным воротилам deep state, которые договорились спасти свою страну и усилить ее в своих же интересах.Во-вторых, тайна взлета Вэнса в его тотальной эклектичности и всеядности. Он соединяет в себе и как бы олицетворяет многие черты и особенности Америки и по происхождению, и по жизненному пути, и по политическим взглядам, и по культурно-духовному коду, и по роду деятельности, и даже воплощению в себе американской мечты в ее старом добром виде, когда успех – это награда за старание и прилежание в сочетании с удачливостью, рисковостью и смелостью первопроходца.В своей во многом автобиографической книге "Элегия хиллбилли", принесшей ему уж точно всеамериканскую славу и первые миллиона долларов гонорара, Вэнс сам о себе написал: "Выбор передо мной стоял довольно простой: или колледж за огромные деньги, или безделье, или морская пехота".И он, бывший неустроенный подросток, прошел все – проблемы неблагополучной семьи с матерью-наркоманкой, сложности становления в хаосе и насилии и маргинальном окружении, армию, войну в Ираке. Родился он протестантом, а потом перекрестился в правоверного католика. После армии получил высшее образование: в 2009 году окончил университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, в 2013 году окончил Йельскую школу права. В начале карьеры работал адвокатом в юридической фирме Sidley Austin в Иллинойсе, а продолжил карьеру в Кремниевой долине, где занялся так называемым венчурным бизнесом. Рисковым бизнесом, связанным с передовыми технологиями и инвестициями.Но и в бизнесе он работал на две стороны: в 2017 году стал деловым партнером соучредителя AOL в венчурной компании Revolution LLC, которая работала в регионах его родного "ржавого пояса" с целью их экономического оздоровления, вызванного падением традиционных промышленных производств.И теперь он пишет о себе: "В моем детстве все всегда беспокоились о том, где им найти деньги на Рождество. Теперь я живу в мире, где богатые и привилегированные люди имеют массу возможностей осыпать своей щедростью тех, кому меньше повезло в жизни".Чтобы оказывать помощь реальному сектору экономике и людям, терпящим бедствия от его упадка, Вэнс и пошел в политику. Точнее – согласился с тем, что его заметили и выдвинул на эту стезю те, кто, собственно, и входит в то самое deep state.Отцы-вдохновители ВэнсаВот на этих крупных бизнесменов и стоит обратить внимание, ибо они не только заказали Вэнса, но и согласились с Трампом. В первую очередь это некто Питер Тиль, 57-летний глава инвестиционной компании Mithril Capital и сооснователь платежной системы PayPal, крестный бизнес-отец, учитель и первый вдохновитель всех первых Вэнсовых побед.Именно он первым начал вкладываться миллионы долларов в становление и развитие карьеры Вэнса, помог ему стать политиком и познакомил с Трампом, к которому у Вэнса было резко отрицательное отношение (он называл своего нынешнего шефа "идиотом", "культурным героином", "опиоидом для масс" и даже "американским Гитлером".Все изменилось, когда Вэнс увидел, что творят демократы. И вскоре он сказал, что Трамп "является одним из немногих политических лидеров в Америке, который признает разочарование, существующее в больших частях Огайо, Пенсильвании, восточного Кентукки и так далее". И знаете, почему? Потому что признал: Трамп, отстаивающий возврат к индустриализации США, хочет "снова делать Америку великой" с правильного конца.Работа в венчурной сфере и вообще в бизнесе помогла Вэнсу познакомиться со многими инвесторами из Калифорнии и понять механику работы инвестиций и стартапов в сфере прочей индустрии, реального сектора.Сегодня с большой долей вероятности можно утверждать, что бизнес- и политическое окружение Вэнса — это прежде всего венчурные миллиардеры, сторонники Little Tech, той части технологической экономики США, которую представляют стартапы и небольшие tech-компании. Но миллиардеры! Сторонники Little Tech считают, что большие технологические корпорации слишком медленны и забюрократизированы, а драйвером развития станут как раз стартапы. Главные заметные представители Little Tech — это Питер Тиль, Дэвид Сакс, Марк Андриссен, Чамат Палихапития и многие другие, а также часть группы так называемой "Мафии Paypal" (выходцы из Paypal, среди которых те же Тиль, Илон Маск, Макс Левчин и т. д.).Главная причина того, что эти миллиардеры отошли от демократов и встали на сторону республиканцев стала политика демократической администрации в отношении стартапов и регулирования сферы ИИ-разработки, внедряющая в жизнь идею по повышению налогов на капитал. Это привело в стан республиканцев к Трампу-Вэнсу Марка Андриссена и Бена Хоровица, основателей влиятельнейшего инвестиционного фонда Andreessen Horowitz, культовых фигур в Калифорнии.Вэнса, а значит, и Трампа неожиданно для многих в США поддержал и Эрик Шмидт — экс-гендиректор и председатель совета директоров Google, который вхож в вашингтонский политический круг чуть ли не с 90-ых годов, часто выступал вместе с Хиллари Клинтон – антиподом Трампа. Но потом Шмидт начал активно сотрудничать с оборонными структурами в правительстве и, следовательно, с ВПК.А потом за Вэнса, что называется, взялись Илон Макс, младший сын Трампа Дональд-младший, журналист Такер Карлсон.Бизнесмены, которым нужны мощные США, не мировой жандарм-полицейский, но надежный защитник интересов в мире, и стали поддержкой Трампа. А потом надежно подперли его Вэнсом. И если Трамп начнет бузить, то его есть кем заменить. А после инаугурации 20 января это станет очевидно всем.Резюме красавчикаВпрочем, Трамп-старший также поддержал Джей Ди. Более того, по свидетельствам очевидцев, стад симпатизировать Вэнсу и во время одной из встреч в штабе – в имении Мар-о-Лаго – даже сказал ему: "Ты красивый сукин сын".Чтобы это значило, оставим разбираться на потом, когда станет понятно, так ли уж и все ли традиционные ценности отстаивают трамписты. Но то, что венчурный (в смысле – рисковый и удачливый, а главное – вполне талантливый, способный и решительный) красавчик в США застыл в пяти минутах от власти, – это факт, который в России обязательно нужно учитывать. Ну, хотя бы потому, что российский политолог и аналитик Андрей Перла как-то написал: "Трамп нашел себе заместителя, который говорит очень приятные для русских вещи. Этот молодой сенатор Джеймс Вэнс станет самым опасным врагом для России — именно потому, что помешает США погибнуть".Ну а сегодняшней Украине – если она опять не понадобится США в качестве тарана для защиты их "величия" по-трамповски, – при Вэнсе вообще ловить нечего. Он откровенно презирает киевских неонацистов. В одном из интервью он даже назвал свою триаду того, что он искренне не воспринимает: "Святая троица либералов: флаг Black Lives Matter, значок Trans Matter, флаг Украины"…*движение, признанное в РФ экстремистским.Больше о Вэнсе можно прочитать в статье Владимира Скачко "Трамп нанес ответный удар Вэнсом. Почему его теперь нет смысла убивать"

