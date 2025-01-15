https://ukraina.ru/20250115/1060283585.html
Венчурное дитя компромисса. Джей Ди Вэнс устроит все части глубинного государства в США
Венчурное дитя компромисса. Джей Ди Вэнс устроит все части глубинного государства в США - 15.01.2025 Украина.ру
Венчурное дитя компромисса. Джей Ди Вэнс устроит все части глубинного государства в США
За 10 дней до инаугурации нового-старого президента США Дональда Трампа сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, более известный, как Джей Ди Вэнс, подал в отставку, побыв в Сенате чуть больше двух лет.
2025-01-15T19:25
2025-01-15T19:25
2025-01-15T19:25
сша
америка
канада
джей ди вэнс
дональд трамп
джо байден
сенат
впк
google
эксклюзив
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Потому что он готовится к вступлению в должность вице-президента, осуществляя еще одну американскую мечту молодого искателя счастья и успеха. Из низов на самый верх, практически из грязи в князи.Скороспелка успехаВ 2022 году, в 38 лет, Вэнс стал одним из самых молодых американских сенаторов, уже летом 2024-го в 39 лет его избрали кандидатом в вице-президенты, а многие видят его сменщиком Трампа на посту президента в 2028-м. Или в 2032-м.Но по-любому даже тогда Вэнсу будет меньше 50 лет – пацан на фоне эры геронтологии Джо Байдена, который уходит самым старым президентом США (82 года), или Трампа, который приходит второй раз во власть самым старым (78 лет).И то, и другое, и третье Вэнс проделает, будучи не только самым молодым, но и по американским меркам классическим белым нищебродом. Или хиллбилли – деревенщиной, забитым и бесперспективным провинциалом. Из так называемого "ржавого пояса" Америки (региона на северо-востоке и Среднем Западе, в котором расположено множество сталелитейных, машиностроительных и автомобильных предприятий), который еще несколько десятилетий назад был "Стальным поясом" и основой американской промышленной мощи, но с деиндустриализаций США в угоду геополитической глобализации пришел в упадок.Став кандидатом в вице-президенты, Вэнс попал под увеличительное стекло своих биографов и историков. И искать какие-то сенсации в его жизнеописании вряд ли стоит. Можно только систематизировать известный материал, анализировать его и пытаться в нем найти причины, предопределившие взлет молодого человека. В том числе, и во взаимоотношениях его с так называемым deep state – "глубинным государством", которое, по общему мнению, и рулит в США, задавая параметры их развития и поведения, не допуская перекосов в одну из сторон. И избегая кренов, опасных и чреватых не только ослаблением, но и возможным развалом государства, на грани которого США оказались во время жесточайшего противостояния демократов Байдена и республиканцев Трампа в последние месяцы.Загадки и задачи американского deep stateМногие сомневаются в существовании такого единого глубинного и всесильного государства. И, в принципе, правильно сомневаются. Потому что, с одной стороны, deep state – оно, как суслик из российского сериала: его никто не видит, но оно есть, существует и влияет на события в США.С другой – оно не едино и не может быть таковым. Потому что закулисные и часто прячущиеся от софитов хозяева жизни, диктующие ее правила в разных сегментах бизнеса и политики, его обслуживающей, – тоже разные. У финансово-банковского капитала, в ВПК, в разных других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве есть свои закулисные воротилы, которые и рулят. И которые не заинтересованы в ослаблении, тем более в развале США, несмотря даже на то, что среди дельцов этого глубинного государства есть деление на глобалистов и изоляционистов, которым США нужны по разным причинам.Каждой группе бизнесменов мощные США нужны для решения своих задач и продвижения своих проектов. Но сейчас, на современном этапе, они нужны всем. Изоляционистам – как для защиты своего бизнеса и своих прибылей внутри США, так и для протекционистской политики на мировых рынках. Глобалистам – для продвижения своих глобальных проектов и подчинения внешних игроков при помощи американской государственной мощи. Грубо говоря, американские авианосные группы выглядят более весомыми аргументами, гораздо убедительнее любых резолюций или призывов к подчинению. Даже зеленую повестку или ЛГБТ-ценности* или трансгендерные заморочки глобалистов навязывать легче с борта авианосца, нежели добрым словом или своим примером, в жабо и перьями под хвостом.Но чтобы авианосные группы не разваливались под ударами каких-то хуситов, а партнеры не воротили нос при виде явной американской слабости, США нужны единые и сильные. И не такие разболтанные и разбалансированные, какими они оказались при президенте Джо Байдене, когда заговорили даже о новой гражданской войне, губительной для страны.Вот сегодня ситуация и выглядит так, что разные деятели deep state и договорились между собой остановить ту вакханалию, которая рушила и ослабляла США. И решили поручить это дело Дональду Трампу, который в свою очередь вызвался это сделать. И начал подбирать команду для этих целей. Тоже гласно или негласно согласованную с deep state.Трамп – предохранитель, Вэнс – помощникМногие обозреватели подозревают, что к власти Джей Ди Вэнс может прийти и пораньше, уже через пару лет, уже в 2026 году, когда пройдут очередные довыборы в Палату представителей и Сенат США и в Конгрессе США демократы смогут отвоевать себе одну из палат. И вернуть более привычное политическое равновесие, символизирующее более выгодный компромисс внутри "глубинного государства".И это вполне может случиться, если (или когда) пара Трамп-Вэнс выполнит свою задачу – остановит смуту и усилит США в новых условиях и при новых обстоятельствах, параметры которых уже обрисовал будущий новый президент.Что собирается делать Трамп с США? Правильно – снова делать их великими. А как? Из того, что Трампом было сказано, становится понятным, что он смотрит на свою страну, как на новую империю, размеры которой чем больше, тем для нее лучше.Именно этому служат планы Трампа по присоединению к США Канады и Гренландии. Вот посудите сами и позанимайтесь прикладной географической арифметикой. Самое территориально крупное государство на планете – Россия – 17 234 035 км². За нею идет Канада – 9 984 670 км², потом США – 9 833 517 км². И если слить воедино США и Канаду, а потом присовокупить к ним Гренландию (2 166 086 км²), то получится географический монстр в 22 084 293 км². Но монстр не только географический, а еще и первая экономика мира, самые крупные военные расходы и военные базы по всему миру, станок, печатающий единую для мира резервную валюту – доллар, дополнительный контроль над торговыми путями в Арктике и между Тихим и Атлантическим океанами (искомый Трампом Панамский канал в Панаме), господство в океане Индийском, раздавленные и обезжиренные конкуренты в Европе и в Юго-Восточной Азии и т. д. и т. п.И противостоять такому монстру можно, но, согласитесь, довольно сложно. Даже сообща. Но особенно сейчас, когда новый многополярный мир только проклевывается и рисует только контуры.И вот вам "Великая Америка" – те же господство и гегемонизм США, тот же "пакс американа", только в новых условиях. И еще более жесткий, потому что появятся новые силы для подавления недовольных.И вот в этом процессе Трамп выступает флагманом, решительным и безбашенным, который проламывает путь, а Вэнс – его помощником и сменщиком, более острожным и взвешенным, который в случае чего сможет погасить избыточные страсти. Но закрепить уже достигнутое Трампом.Хорошая и вполне рабочая схема может получиться. Если пользоваться прежней фотографической риторикой, то Трамп – это проявитель, который выявляет и показывает изображение. А Вэнс – это закрепитель, который должен зафиксировать проявленное.Вот потому-то дальновидные специалисты не только в США и видят в Вэнсе некое политическое будущее США. Молодое, а потому перспективное на много лет. Но не дикорастущее, а очень даже подконтрольное тем, кто его заказал, сформировал из подручных средств, а потом запустил на орбиту. Как компромиссное явление, спасительное для США.Тотальное дитя компромиссаПочему именно Вэнс стал этим счастливчиком и порождением всеобъемлющего компромисса? Да потому, что, повторюсь, такой компромисс нужен был разным воротилам deep state, которые договорились спасти свою страну и усилить ее в своих же интересах.Во-вторых, тайна взлета Вэнса в его тотальной эклектичности и всеядности. Он соединяет в себе и как бы олицетворяет многие черты и особенности Америки и по происхождению, и по жизненному пути, и по политическим взглядам, и по культурно-духовному коду, и по роду деятельности, и даже воплощению в себе американской мечты в ее старом добром виде, когда успех – это награда за старание и прилежание в сочетании с удачливостью, рисковостью и смелостью первопроходца.В своей во многом автобиографической книге "Элегия хиллбилли", принесшей ему уж точно всеамериканскую славу и первые миллиона долларов гонорара, Вэнс сам о себе написал: "Выбор передо мной стоял довольно простой: или колледж за огромные деньги, или безделье, или морская пехота".И он, бывший неустроенный подросток, прошел все – проблемы неблагополучной семьи с матерью-наркоманкой, сложности становления в хаосе и насилии и маргинальном окружении, армию, войну в Ираке. Родился он протестантом, а потом перекрестился в правоверного католика. После армии получил высшее образование: в 2009 году окончил университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, в 2013 году окончил Йельскую школу права. В начале карьеры работал адвокатом в юридической фирме Sidley Austin в Иллинойсе, а продолжил карьеру в Кремниевой долине, где занялся так называемым венчурным бизнесом. Рисковым бизнесом, связанным с передовыми технологиями и инвестициями.Но и в бизнесе он работал на две стороны: в 2017 году стал деловым партнером соучредителя AOL в венчурной компании Revolution LLC, которая работала в регионах его родного "ржавого пояса" с целью их экономического оздоровления, вызванного падением традиционных промышленных производств.И теперь он пишет о себе: "В моем детстве все всегда беспокоились о том, где им найти деньги на Рождество. Теперь я живу в мире, где богатые и привилегированные люди имеют массу возможностей осыпать своей щедростью тех, кому меньше повезло в жизни".Чтобы оказывать помощь реальному сектору экономике и людям, терпящим бедствия от его упадка, Вэнс и пошел в политику. Точнее – согласился с тем, что его заметили и выдвинул на эту стезю те, кто, собственно, и входит в то самое deep state.Отцы-вдохновители ВэнсаВот на этих крупных бизнесменов и стоит обратить внимание, ибо они не только заказали Вэнса, но и согласились с Трампом. В первую очередь это некто Питер Тиль, 57-летний глава инвестиционной компании Mithril Capital и сооснователь платежной системы PayPal, крестный бизнес-отец, учитель и первый вдохновитель всех первых Вэнсовых побед.Именно он первым начал вкладываться миллионы долларов в становление и развитие карьеры Вэнса, помог ему стать политиком и познакомил с Трампом, к которому у Вэнса было резко отрицательное отношение (он называл своего нынешнего шефа "идиотом", "культурным героином", "опиоидом для масс" и даже "американским Гитлером".Все изменилось, когда Вэнс увидел, что творят демократы. И вскоре он сказал, что Трамп "является одним из немногих политических лидеров в Америке, который признает разочарование, существующее в больших частях Огайо, Пенсильвании, восточного Кентукки и так далее". И знаете, почему? Потому что признал: Трамп, отстаивающий возврат к индустриализации США, хочет "снова делать Америку великой" с правильного конца.Работа в венчурной сфере и вообще в бизнесе помогла Вэнсу познакомиться со многими инвесторами из Калифорнии и понять механику работы инвестиций и стартапов в сфере прочей индустрии, реального сектора.Сегодня с большой долей вероятности можно утверждать, что бизнес- и политическое окружение Вэнса — это прежде всего венчурные миллиардеры, сторонники Little Tech, той части технологической экономики США, которую представляют стартапы и небольшие tech-компании. Но миллиардеры! Сторонники Little Tech считают, что большие технологические корпорации слишком медленны и забюрократизированы, а драйвером развития станут как раз стартапы. Главные заметные представители Little Tech — это Питер Тиль, Дэвид Сакс, Марк Андриссен, Чамат Палихапития и многие другие, а также часть группы так называемой "Мафии Paypal" (выходцы из Paypal, среди которых те же Тиль, Илон Маск, Макс Левчин и т. д.).Главная причина того, что эти миллиардеры отошли от демократов и встали на сторону республиканцев стала политика демократической администрации в отношении стартапов и регулирования сферы ИИ-разработки, внедряющая в жизнь идею по повышению налогов на капитал. Это привело в стан республиканцев к Трампу-Вэнсу Марка Андриссена и Бена Хоровица, основателей влиятельнейшего инвестиционного фонда Andreessen Horowitz, культовых фигур в Калифорнии.Вэнса, а значит, и Трампа неожиданно для многих в США поддержал и Эрик Шмидт — экс-гендиректор и председатель совета директоров Google, который вхож в вашингтонский политический круг чуть ли не с 90-ых годов, часто выступал вместе с Хиллари Клинтон – антиподом Трампа. Но потом Шмидт начал активно сотрудничать с оборонными структурами в правительстве и, следовательно, с ВПК.А потом за Вэнса, что называется, взялись Илон Макс, младший сын Трампа Дональд-младший, журналист Такер Карлсон.Бизнесмены, которым нужны мощные США, не мировой жандарм-полицейский, но надежный защитник интересов в мире, и стали поддержкой Трампа. А потом надежно подперли его Вэнсом. И если Трамп начнет бузить, то его есть кем заменить. А после инаугурации 20 января это станет очевидно всем.Резюме красавчикаВпрочем, Трамп-старший также поддержал Джей Ди. Более того, по свидетельствам очевидцев, стад симпатизировать Вэнсу и во время одной из встреч в штабе – в имении Мар-о-Лаго – даже сказал ему: "Ты красивый сукин сын".Чтобы это значило, оставим разбираться на потом, когда станет понятно, так ли уж и все ли традиционные ценности отстаивают трамписты. Но то, что венчурный (в смысле – рисковый и удачливый, а главное – вполне талантливый, способный и решительный) красавчик в США застыл в пяти минутах от власти, – это факт, который в России обязательно нужно учитывать. Ну, хотя бы потому, что российский политолог и аналитик Андрей Перла как-то написал: "Трамп нашел себе заместителя, который говорит очень приятные для русских вещи. Этот молодой сенатор Джеймс Вэнс станет самым опасным врагом для России — именно потому, что помешает США погибнуть".Ну а сегодняшней Украине – если она опять не понадобится США в качестве тарана для защиты их "величия" по-трамповски, – при Вэнсе вообще ловить нечего. Он откровенно презирает киевских неонацистов. В одном из интервью он даже назвал свою триаду того, что он искренне не воспринимает: "Святая троица либералов: флаг Black Lives Matter, значок Trans Matter, флаг Украины"…*движение, признанное в РФ экстремистским.Больше о Вэнсе можно прочитать в статье Владимира Скачко "Трамп нанес ответный удар Вэнсом. Почему его теперь нет смысла убивать"
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сша, америка, канада, джей ди вэнс, дональд трамп, джо байден, сенат, впк, google, эксклюзив
Потому что он готовится к вступлению в должность вице-президента, осуществляя еще одну американскую мечту молодого искателя счастья и успеха. Из низов на самый верх, практически из грязи в князи.
В 2022 году, в 38 лет, Вэнс стал одним из самых молодых американских сенаторов, уже летом 2024-го в 39 лет его избрали кандидатом в вице-президенты, а многие видят его сменщиком Трампа на посту президента в 2028-м. Или в 2032-м.
Но по-любому даже тогда Вэнсу будет меньше 50 лет – пацан на фоне эры геронтологии Джо Байдена
, который уходит самым старым президентом США (82 года), или Трампа, который приходит второй раз во власть самым старым (78 лет).
И то, и другое, и третье Вэнс проделает, будучи не только самым молодым, но и по американским меркам классическим белым нищебродом. Или хиллбилли – деревенщиной, забитым и бесперспективным провинциалом. Из так называемого "ржавого пояса" Америки
(региона на северо-востоке и Среднем Западе, в котором расположено множество сталелитейных, машиностроительных и автомобильных предприятий), который еще несколько десятилетий назад был "Стальным поясом" и основой американской промышленной мощи, но с деиндустриализаций США в угоду геополитической глобализации пришел в упадок.
Став кандидатом в вице-президенты, Вэнс попал под увеличительное стекло своих биографов и историков. И искать какие-то сенсации в его жизнеописании вряд ли стоит. Можно только систематизировать известный материал, анализировать его и пытаться в нем найти причины, предопределившие взлет молодого человека. В том числе, и во взаимоотношениях его с так называемым deep state – "глубинным государством", которое, по общему мнению, и рулит в США, задавая параметры их развития и поведения, не допуская перекосов в одну из сторон. И избегая кренов, опасных и чреватых не только ослаблением, но и возможным развалом государства, на грани которого США оказались во время жесточайшего противостояния демократов Байдена и республиканцев Трампа в последние месяцы.
Загадки и задачи американского deep state
Многие сомневаются в существовании такого единого глубинного и всесильного государства. И, в принципе, правильно сомневаются. Потому что, с одной стороны, deep state – оно, как суслик из российского сериала: его никто не видит, но оно есть, существует и влияет на события в США.
С другой – оно не едино и не может быть таковым. Потому что закулисные и часто прячущиеся от софитов хозяева жизни, диктующие ее правила в разных сегментах бизнеса и политики, его обслуживающей, – тоже разные. У финансово-банковского капитала, в ВПК
, в разных других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве есть свои закулисные воротилы, которые и рулят. И которые не заинтересованы в ослаблении, тем более в развале США, несмотря даже на то, что среди дельцов этого глубинного государства есть деление на глобалистов и изоляционистов, которым США нужны по разным причинам.
Каждой группе бизнесменов мощные США нужны для решения своих задач и продвижения своих проектов. Но сейчас, на современном этапе, они нужны всем. Изоляционистам – как для защиты своего бизнеса и своих прибылей внутри США, так и для протекционистской политики на мировых рынках. Глобалистам – для продвижения своих глобальных проектов и подчинения внешних игроков при помощи американской государственной мощи. Грубо говоря, американские авианосные группы выглядят более весомыми аргументами, гораздо убедительнее любых резолюций или призывов к подчинению. Даже зеленую повестку или ЛГБТ-ценности* или трансгендерные заморочки глобалистов навязывать легче с борта авианосца, нежели добрым словом или своим примером, в жабо и перьями под хвостом.
Но чтобы авианосные группы не разваливались под ударами каких-то хуситов, а партнеры не воротили нос при виде явной американской слабости, США нужны единые и сильные. И не такие разболтанные и разбалансированные, какими они оказались при президенте Джо Байдене, когда заговорили даже о новой гражданской войне, губительной для страны.
Вот сегодня ситуация и выглядит так, что разные деятели deep state и договорились между собой остановить ту вакханалию, которая рушила и ослабляла США. И решили поручить это дело Дональду Трампу, который в свою очередь вызвался это сделать. И начал подбирать команду для этих целей. Тоже гласно или негласно согласованную с deep state.
Трамп – предохранитель, Вэнс – помощник
Многие обозреватели подозревают, что к власти Джей Ди Вэнс может прийти и пораньше, уже через пару лет, уже в 2026 году, когда пройдут очередные довыборы в Палату представителей и Сенат США и в Конгрессе США демократы смогут отвоевать себе одну из палат. И вернуть более привычное политическое равновесие, символизирующее более выгодный компромисс внутри "глубинного государства".
И это вполне может случиться, если (или когда) пара Трамп-Вэнс выполнит свою задачу – остановит смуту и усилит США в новых условиях и при новых обстоятельствах, параметры которых уже обрисовал будущий новый президент.
Что собирается делать Трамп с США? Правильно – снова делать их великими. А как? Из того, что Трампом было сказано, становится понятным, что он смотрит на свою страну, как на новую империю, размеры которой чем больше, тем для нее лучше.
Именно этому служат планы Трампа по присоединению к США Канады
и Гренландии. Вот посудите сами и позанимайтесь прикладной географической арифметикой. Самое территориально крупное государство на планете – Россия
– 17 234 035 км². За нею идет Канада – 9 984 670 км², потом США – 9 833 517 км². И если слить воедино США и Канаду, а потом присовокупить к ним Гренландию (2 166 086 км²), то получится географический монстр в 22 084 293 км². Но монстр не только географический, а еще и первая экономика мира, самые крупные военные расходы и военные базы по всему миру, станок, печатающий единую для мира резервную валюту – доллар, дополнительный контроль над торговыми путями в Арктике
и между Тихим и Атлантическим океанами (искомый Трампом Панамский канал в Панаме
), господство в океане Индийском, раздавленные и обезжиренные конкуренты в Европе
и в Юго-Восточной Азии и т. д. и т. п.
И противостоять такому монстру можно, но, согласитесь, довольно сложно. Даже сообща. Но особенно сейчас, когда новый многополярный мир только проклевывается и рисует только контуры.
И вот вам "Великая Америка" – те же господство и гегемонизм США, тот же "пакс американа", только в новых условиях. И еще более жесткий, потому что появятся новые силы для подавления недовольных.
И вот в этом процессе Трамп выступает флагманом, решительным и безбашенным, который проламывает путь, а Вэнс – его помощником и сменщиком, более острожным и взвешенным, который в случае чего сможет погасить избыточные страсти. Но закрепить уже достигнутое Трампом.
Хорошая и вполне рабочая схема может получиться. Если пользоваться прежней фотографической риторикой, то Трамп – это проявитель, который выявляет и показывает изображение. А Вэнс – это закрепитель, который должен зафиксировать проявленное.
Вот потому-то дальновидные специалисты не только в США и видят в Вэнсе некое политическое будущее США. Молодое, а потому перспективное на много лет. Но не дикорастущее, а очень даже подконтрольное тем, кто его заказал, сформировал из подручных средств, а потом запустил на орбиту. Как компромиссное явление, спасительное для США.
Тотальное дитя компромисса
Почему именно Вэнс стал этим счастливчиком и порождением всеобъемлющего компромисса? Да потому, что, повторюсь, такой компромисс нужен был разным воротилам deep state, которые договорились спасти свою страну и усилить ее в своих же интересах.
Во-вторых, тайна взлета Вэнса в его тотальной эклектичности и всеядности. Он соединяет в себе и как бы олицетворяет многие черты и особенности Америки и по происхождению, и по жизненному пути, и по политическим взглядам, и по культурно-духовному коду, и по роду деятельности, и даже воплощению в себе американской мечты в ее старом добром виде, когда успех – это награда за старание и прилежание в сочетании с удачливостью, рисковостью и смелостью первопроходца.
В своей во многом автобиографической книге "Элегия хиллбилли", принесшей ему уж точно всеамериканскую славу и первые миллиона долларов гонорара, Вэнс сам о себе написал: "Выбор передо мной стоял довольно простой: или колледж за огромные деньги, или безделье, или морская пехота".
И он, бывший неустроенный подросток, прошел все – проблемы неблагополучной семьи с матерью-наркоманкой, сложности становления в хаосе и насилии и маргинальном окружении, армию, войну в Ираке
. Родился он протестантом, а потом перекрестился в правоверного католика. После армии получил высшее образование: в 2009 году окончил университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, в 2013 году окончил Йельскую школу права. В начале карьеры работал адвокатом в юридической фирме Sidley Austin в Иллинойсе, а продолжил карьеру в Кремниевой долине, где занялся так называемым венчурным бизнесом. Рисковым бизнесом, связанным с передовыми технологиями и инвестициями.
Но и в бизнесе он работал на две стороны: в 2017 году стал деловым партнером соучредителя AOL в венчурной компании Revolution LLC, которая работала в регионах его родного "ржавого пояса" с целью их экономического оздоровления, вызванного падением традиционных промышленных производств.
И теперь он пишет о себе: "В моем детстве все всегда беспокоились о том, где им найти деньги на Рождество. Теперь я живу в мире, где богатые и привилегированные люди имеют массу возможностей осыпать своей щедростью тех, кому меньше повезло в жизни".
Чтобы оказывать помощь реальному сектору экономике и людям, терпящим бедствия от его упадка, Вэнс и пошел в политику. Точнее – согласился с тем, что его заметили и выдвинул на эту стезю те, кто, собственно, и входит в то самое deep state.
Вот на этих крупных бизнесменов и стоит обратить внимание, ибо они не только заказали Вэнса, но и согласились с Трампом. В первую очередь это некто Питер Тиль, 57-летний глава инвестиционной компании Mithril Capital и сооснователь платежной системы PayPal, крестный бизнес-отец, учитель и первый вдохновитель всех первых Вэнсовых побед.
Именно он первым начал вкладываться миллионы долларов в становление и развитие карьеры Вэнса, помог ему стать политиком и познакомил с Трампом, к которому у Вэнса было резко отрицательное отношение (он называл своего нынешнего шефа "идиотом", "культурным героином", "опиоидом для масс" и даже "американским Гитлером
".
Все изменилось, когда Вэнс увидел, что творят демократы. И вскоре он сказал, что Трамп "является одним из немногих политических лидеров в Америке, который признает разочарование, существующее в больших частях Огайо, Пенсильвании, восточного Кентукки и так далее". И знаете, почему? Потому что признал: Трамп, отстаивающий возврат к индустриализации США, хочет "снова делать Америку великой" с правильного конца.
Работа в венчурной сфере и вообще в бизнесе помогла Вэнсу познакомиться со многими инвесторами из Калифорнии и понять механику работы инвестиций и стартапов в сфере прочей индустрии, реального сектора.
Сегодня с большой долей вероятности можно утверждать, что бизнес- и политическое окружение Вэнса — это прежде всего венчурные миллиардеры, сторонники Little Tech, той части технологической экономики США, которую представляют стартапы и небольшие tech-компании. Но миллиардеры! Сторонники Little Tech считают, что большие технологические корпорации слишком медленны и забюрократизированы, а драйвером развития станут как раз стартапы. Главные заметные представители Little Tech — это Питер Тиль, Дэвид Сакс, Марк Андриссен, Чамат Палихапития и многие другие, а также часть группы так называемой "Мафии Paypal" (выходцы из Paypal, среди которых те же Тиль, Илон Маск
, Макс Левчин и т. д.).
Главная причина того, что эти миллиардеры отошли от демократов и встали на сторону республиканцев стала политика демократической администрации в отношении стартапов и регулирования сферы ИИ-разработки, внедряющая в жизнь идею по повышению налогов на капитал. Это привело в стан республиканцев к Трампу-Вэнсу Марка Андриссена и Бена Хоровица, основателей влиятельнейшего инвестиционного фонда Andreessen Horowitz, культовых фигур в Калифорнии.
Вэнса, а значит, и Трампа неожиданно для многих в США поддержал и Эрик Шмидт
— экс-гендиректор и председатель совета директоров Google
, который вхож в вашингтонский политический круг чуть ли не с 90-ых годов, часто выступал вместе с Хиллари Клинтон
– антиподом Трампа. Но потом Шмидт начал активно сотрудничать с оборонными структурами в правительстве и, следовательно, с ВПК.
А потом за Вэнса, что называется, взялись Илон Макс, младший сын Трампа Дональд-младший, журналист Такер Карлсон
.
Бизнесмены, которым нужны мощные США, не мировой жандарм-полицейский, но надежный защитник интересов в мире, и стали поддержкой Трампа. А потом надежно подперли его Вэнсом. И если Трамп начнет бузить, то его есть кем заменить. А после инаугурации 20 января это станет очевидно всем.
Впрочем, Трамп-старший также поддержал Джей Ди. Более того, по свидетельствам очевидцев, стад симпатизировать Вэнсу и во время одной из встреч в штабе – в имении Мар-о-Лаго – даже сказал ему: "Ты красивый сукин сын".
Чтобы это значило, оставим разбираться на потом, когда станет понятно, так ли уж и все ли традиционные ценности отстаивают трамписты. Но то, что венчурный (в смысле – рисковый и удачливый, а главное – вполне талантливый, способный и решительный) красавчик в США застыл в пяти минутах от власти, – это факт, который в России обязательно нужно учитывать. Ну, хотя бы потому, что российский политолог и аналитик Андрей Перла как-то написал: "Трамп нашел себе заместителя, который говорит очень приятные для русских вещи. Этот молодой сенатор Джеймс Вэнс станет самым опасным врагом для России — именно потому, что помешает США погибнуть".
Ну а сегодняшней Украине
– если она опять не понадобится США в качестве тарана для защиты их "величия" по-трамповски, – при Вэнсе вообще ловить нечего. Он откровенно презирает киевских неонацистов. В одном из интервью он даже назвал свою триаду того, что он искренне не воспринимает: "Святая троица либералов: флаг Black Lives Matter, значок Trans Matter, флаг Украины"…
*движение, признанное в РФ экстремистским.