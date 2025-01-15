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Проклятие должности или всё же дело в Украине? Впервые в истории арестован президент Южной Кореи

Проклятие должности или всё же дело в Украине? Впервые в истории арестован президент Южной Кореи - 15.01.2025 Украина.ру

Проклятие должности или всё же дело в Украине? Впервые в истории арестован президент Южной Кореи

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль повторяет судьбу своих предшественников за последние 65 лет – все они закончили не лучшим образом. Но в его истории свою роль мог сыграть украинский фактор

2025-01-15T18:23

2025-01-15T18:23

2025-01-15T18:23

эксклюзив

южная корея

украина

рустем умеров

вооруженные силы украины

ли мен бак

арест

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Арест во избежание трагических последствийСо второй попытки следователи всё-таки арестовали отстранённого от власти, но всё же действующего президента Республики Корея Юн Сок Ёля, обвиняемого в мятеже и злоупотреблении властью.Операция началась в ночь с 14 на 15 января, в 3:20 по местному времени. Следователи, прибывшие к резиденции политика для исполнения ордера на его арест, вновь встретили сопротивление со стороны службы безопасности, но спустя примерно 2,5 часа полицейские и сотрудники Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) всё-таки попали в резиденцию.Уже на её территории им пришлось пройти несколько линий заграждений, но в отличие от первой попытки арестовать Юн Сок Ёля, предпринятой 3 января, служба охраны президента не препятствовала следователям. Хотя руководство службы придерживается позиции о необходимости блокировать исполнение ордера, сотрудники на местах действуют по собственному усмотрению: некоторые из них уклонились от указаний руководства, уйдя в отпуск в этот период либо находясь "в режиме ожидания" внутри резиденции, сообщило агентство Рёнхап. Адвокаты политика попытались договориться с CIO о возможности добровольной явки Юн Сок Ёля на допрос, но представитель управления подчеркнул, что ведомство не рассматривает такой вариант и с их стороны речь идёт только об аресте президента.Изначально Западный окружной суд Сеула выдал по запросу следственной группы, состоящей из представителей CIO, полиции и следственного отдела Министерства обороны, ордер на арест президента и обыск его резиденции из-за того, что Юн Сок Ёль трижды проигнорировал повестки на допрос по делу о введении военного положения. Действие ордера истекло 6 января, но следствие запросило его продление.Операция длилась более 7 часов, и в конечном итоге Юн Сок Ёль принял решение лично явиться в CIO во избежание жертв в случае столкновений. Но прежде чем покинуть резиденцию и направиться в Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц, президент обратился к нации с видеообращением."Когда я увидел, как они вторгаются на охраняемую службой безопасности зону, используя противопожарное оборудование, я решил явиться в управление, чтобы предотвратить кровопролитие, хотя это и незаконное расследование. <…> Моё согласие участвовать в этом незаконном и недействительном процессе, как президента, обязанного защищать Конституцию и правовую систему Республики Корея, не является его признанием. Это исключительно попытка предотвратить нежелательное кровопролитие. К сожалению, в нашей стране правовая система полностью разрушена", – заявил он.У правоохранительных органов есть 48 часов на проведение допроса, после чего им придётся обратиться за ещё одним ордером для продления задержания, а до 17 января, когда истекает действие ордера на арест, им предстоит решить, запрашивать ли у суда разрешение на заключение президента под стражу, пока его поместили в СИЗО. На первом допросе, который длился почти 11 часов, политик не сказал ни слова.Президент Южной Кореи – должность с чёрной меткойЮн Сок Ёль таким образом стал первым в истории республики действующим президентом (он отстранён от исполнения обязанностей, но остаётся главой государства, на принятие окончательного решения у Конституционного суда есть полгода), который был арестован. А вообще, занимая эту должность, человек сразу может готовиться к чему-то плохому. Посудите сами, за последние 65 лет для всех президентов Южной Кореи всё закончилось не очень хорошо:Роковые шесть часов для Юн Сок Ёля3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения – впервые за 45 лет, – чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". Речь об оппозиции, которая, имея большинство в парламенте, блокировала его инициативы.Депутаты незамедлительно собрались на заседание, несмотря на окружение здания бронетехникой, и, воспользовавшись своим правом, отменили военное положение. Юн Сок Ёль подписал соответствующий указ. Хотя военное положение сохранялось всего шесть часов, последствия этого необдуманного поступка оказались необратимыми.Оппозиция инициировала объявление импичмента президенту, расценив его действия как грубое нарушение Конституции, равносильное госизмене, но с первого раза запустить процедуру не удалось – правящая партия "Гражданская сила" покинула зал. Однако это вовсе не значило, что однопартийцы встали на защиту Юн Сок Ёля, более того, они фактически отстранили его от власти. В телеобращении к нации глава государства принёс извинения и отдал решение своей судьбы на откуп партии.14 декабря со второй попытки парламент смог набрать необходимые 200 голосов (2/3 от 300) для прохождения инициативы об импичменте, это удалось за счёт поддержки нескольких членов правящей партии.Или всё-таки без Украины не обошлось и здесь?Очевидно, что главной причиной политического кризиса в Южной Корее стало недовольство стилем правления Юн Сок Ёля, бывшего прокурора, рейтинг главы государства долгое время не превышал 20%, а его отстранение от власти поддержало 73,6% населения страны, но эксперты обращают внимание и на внешнеполитические аспекты этой истории.Незадолго до объявления импичмента, 27 ноября, Юн Сок Ёль принял в Сеуле министра обороны Украины Рустема Умерова, которого Владимир Зеленский направил в качестве спецпосланника с конкретной целью – добиться поставки вооружений. Делегация даже составила подробный список желаемого, там были и ракеты класса "земля-воздух" средней дальности Cheongung, и противоартиллерийские радары, и танки K2, и САУ K9, и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.С начала СВО Южная Корея оказывала Киеву помощь, но исключительно нелетальную (например, оборудование для разминирования), однако на пресс-конференции 7 ноября Юн Сок Ёль не исключил, что изменит подход и начнёт передавать Украине оружие: всё будет зависеть от степени вовлечённости в конфликт военнослужащих КНДР. И Умеров был готов по полной программе – он, как сообщалось, "детально" рассказал южнокорейской стороне о "последних тенденциях", связанных с якобы направленными для участия в СВО северокорейскими бойцами, хотя доказательств их присутствие в зоне конфликта нет.Однако вернулась украинская делегация домой с пустыми руками – Сеул не согласился поставлять Киеву вооружение – даже за деньги, указав на законодательный запрет на передачу оружия сторонам конфликта. Хотя нельзя не учитывать и такой серьёзный фактор, как протест со стороны населения: люди выходили на митинги, а в опросах, хотя многих и беспокоит сотрудничество РФ и КНДР, около 82% респондентов высказывались категорически против оказания любой военной помощи Украине.Проблемы у Юн Сок Ёля начались вскоре после этой встречи с посланником Зеленского Умеровым. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлёва, недовольство Вашингтона президентом Южной Кореи из-за отказа продавать оружие Киеву могло стать вероятной причиной политического кризиса в республике.При этом южнокорейский лидер обвинял в попытке госпереворота КНДР и, соответственно, якобы стоящую за Пхеньяном российскую сторону, отметил Журавлёв."Виляя таким образом, он, видимо, надеется восстановить доверие западных партнёров, хотя известно, что они ошибок не прощают", — добавил он.Читайте также Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм

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Евгения Кондакова

эксклюзив, южная корея, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, ли мен бак, арест