Проклятие должности или всё же дело в Украине? Впервые в истории арестован президент Южной Кореи
© AP / Fernando Vergara
© AP / Fernando Vergara
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль повторяет судьбу своих предшественников за последние 65 лет – все они закончили не лучшим образом. Но в его истории свою роль мог сыграть украинский фактор
Арест во избежание трагических последствий
Со второй попытки следователи всё-таки арестовали отстранённого от власти, но всё же действующего президента Республики Корея Юн Сок Ёля, обвиняемого в мятеже и злоупотреблении властью.
Операция началась в ночь с 14 на 15 января, в 3:20 по местному времени. Следователи, прибывшие к резиденции политика для исполнения ордера на его арест, вновь встретили сопротивление со стороны службы безопасности, но спустя примерно 2,5 часа полицейские и сотрудники Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) всё-таки попали в резиденцию.
Уже на её территории им пришлось пройти несколько линий заграждений, но в отличие от первой попытки арестовать Юн Сок Ёля, предпринятой 3 января, служба охраны президента не препятствовала следователям. Хотя руководство службы придерживается позиции о необходимости блокировать исполнение ордера, сотрудники на местах действуют по собственному усмотрению: некоторые из них уклонились от указаний руководства, уйдя в отпуск в этот период либо находясь "в режиме ожидания" внутри резиденции, сообщило агентство Рёнхап.
Адвокаты политика попытались договориться с CIO о возможности добровольной явки Юн Сок Ёля на допрос, но представитель управления подчеркнул, что ведомство не рассматривает такой вариант и с их стороны речь идёт только об аресте президента.
Изначально Западный окружной суд Сеула выдал по запросу следственной группы, состоящей из представителей CIO, полиции и следственного отдела Министерства обороны, ордер на арест президента и обыск его резиденции из-за того, что Юн Сок Ёль трижды проигнорировал повестки на допрос по делу о введении военного положения. Действие ордера истекло 6 января, но следствие запросило его продление.
Операция длилась более 7 часов, и в конечном итоге Юн Сок Ёль принял решение лично явиться в CIO во избежание жертв в случае столкновений. Но прежде чем покинуть резиденцию и направиться в Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц, президент обратился к нации с видеообращением.
"Когда я увидел, как они вторгаются на охраняемую службой безопасности зону, используя противопожарное оборудование, я решил явиться в управление, чтобы предотвратить кровопролитие, хотя это и незаконное расследование. <…> Моё согласие участвовать в этом незаконном и недействительном процессе, как президента, обязанного защищать Конституцию и правовую систему Республики Корея, не является его признанием. Это исключительно попытка предотвратить нежелательное кровопролитие. К сожалению, в нашей стране правовая система полностью разрушена", – заявил он.
У правоохранительных органов есть 48 часов на проведение допроса, после чего им придётся обратиться за ещё одним ордером для продления задержания, а до 17 января, когда истекает действие ордера на арест, им предстоит решить, запрашивать ли у суда разрешение на заключение президента под стражу, пока его поместили в СИЗО. На первом допросе, который длился почти 11 часов, политик не сказал ни слова.
Президент Южной Кореи – должность с чёрной меткой
Юн Сок Ёль таким образом стал первым в истории республики действующим президентом (он отстранён от исполнения обязанностей, но остаётся главой государства, на принятие окончательного решения у Конституционного суда есть полгода), который был арестован.
А вообще, занимая эту должность, человек сразу может готовиться к чему-то плохому. Посудите сами, за последние 65 лет для всех президентов Южной Кореи всё закончилось не очень хорошо:
- —Ли Сын Ман – отстранён парламентом от власти в 1960 году;
- —Юн Бо Сон – свергнут в результате военного переворота в 1962 году;
- —Пак Чон Хи – убит ближайшим соратником, директором разведывательного управления республики в 1979 году;
- —Чхве Гю Ха – свергнут в результате военного переворота в 1980 году;
- —Чон Ду Хван (организовавший свержение предыдущего правителя) – после истечения срока полномочий осуждён за коррупцию, организацию мятежа и убийства, в 1995 году его приговорили к смертной казни, но позже заменили на пожизненное заключение, а в 1998-м и вовсе амнистировали;
- —Ро Дэ У – также после окончания президентского срока приговорён в 1996 году за участие в военном перевороте и коррупцию к 22 годам тюрьмы, затем снизили до 17 лет, а в 1998-м помиловали;
- —Ким Ён Сам (инициировавший расследования против двоих предшественников, в результате чего они и оказались за решёткой) – избежал ареста, свержения, убийства, но по итогам проводимой им же масштабной антикоррупционной кампании за решёткой оказался его сын;
- —Ким Дэ Чжун – в период правления Пак Чон Хи сидел в тюрьме за антиправительственную деятельность, при Чон Ду Хване приговорён к смертной казни по той же статье, но в итоге был освобождён и уехал в США. Сам, будучи главой государства, получил Нобелевскую премию мира за первый межкорейский саммит, но два его сына получили тюремные сроки за незаконное лоббирование, коррупцию и злоупотребление служебным положением;
- —Но Му Хён – первый в истории президент, подвергнутый импичменту, но Конституционный суд в 2004 году отменил это решение парламента, после завершения срока полномочий политика обвинили в получении взятки, но он был настолько принципиальным человеком, что за несколько дней до первого допроса в мае 2009 года покончил с собой, спрыгнув с обрыва;
- —Ли Мён Бак – после истечения полномочий осуждён в 2018 году на 17 лет по обвинению в коррупции, в декабре 2022-го помилован и вышел по амнистии из-за ухудшения состояния здоровья;
- —Пак Кын Хе (дочь Пак Чонхи) – 9 декабря 2016 года парламент вынес ей вотум недоверия, это первое мирное отстранение президента от власти, в 2017-м приговорена к 25 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, но в 2021 году была помилована;
- —Мун Чжэ Ин – покинув высокий пост, осенью 2024-го стал подозреваемым в получении взятки при незаконном найме его бывшего зятя на работу в тайское подразделение южнокорейского лоукостера Eastar Jet Airline.
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Роковые шесть часов для Юн Сок Ёля
3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения – впервые за 45 лет, – чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". Речь об оппозиции, которая, имея большинство в парламенте, блокировала его инициативы.
Депутаты незамедлительно собрались на заседание, несмотря на окружение здания бронетехникой, и, воспользовавшись своим правом, отменили военное положение. Юн Сок Ёль подписал соответствующий указ. Хотя военное положение сохранялось всего шесть часов, последствия этого необдуманного поступка оказались необратимыми.
Оппозиция инициировала объявление импичмента президенту, расценив его действия как грубое нарушение Конституции, равносильное госизмене, но с первого раза запустить процедуру не удалось – правящая партия "Гражданская сила" покинула зал.
Однако это вовсе не значило, что однопартийцы встали на защиту Юн Сок Ёля, более того, они фактически отстранили его от власти. В телеобращении к нации глава государства принёс извинения и отдал решение своей судьбы на откуп партии.
14 декабря со второй попытки парламент смог набрать необходимые 200 голосов (2/3 от 300) для прохождения инициативы об импичменте, это удалось за счёт поддержки нескольких членов правящей партии.
Или всё-таки без Украины не обошлось и здесь?
Очевидно, что главной причиной политического кризиса в Южной Корее стало недовольство стилем правления Юн Сок Ёля, бывшего прокурора, рейтинг главы государства долгое время не превышал 20%, а его отстранение от власти поддержало 73,6% населения страны, но эксперты обращают внимание и на внешнеполитические аспекты этой истории.
Незадолго до объявления импичмента, 27 ноября, Юн Сок Ёль принял в Сеуле министра обороны Украины Рустема Умерова, которого Владимир Зеленский направил в качестве спецпосланника с конкретной целью – добиться поставки вооружений. Делегация даже составила подробный список желаемого, там были и ракеты класса "земля-воздух" средней дальности Cheongung, и противоартиллерийские радары, и танки K2, и САУ K9, и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.
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С начала СВО Южная Корея оказывала Киеву помощь, но исключительно нелетальную (например, оборудование для разминирования), однако на пресс-конференции 7 ноября Юн Сок Ёль не исключил, что изменит подход и начнёт передавать Украине оружие: всё будет зависеть от степени вовлечённости в конфликт военнослужащих КНДР.
И Умеров был готов по полной программе – он, как сообщалось, "детально" рассказал южнокорейской стороне о "последних тенденциях", связанных с якобы направленными для участия в СВО северокорейскими бойцами, хотя доказательств их присутствие в зоне конфликта нет.
Однако вернулась украинская делегация домой с пустыми руками – Сеул не согласился поставлять Киеву вооружение – даже за деньги, указав на законодательный запрет на передачу оружия сторонам конфликта. Хотя нельзя не учитывать и такой серьёзный фактор, как протест со стороны населения: люди выходили на митинги, а в опросах, хотя многих и беспокоит сотрудничество РФ и КНДР, около 82% респондентов высказывались категорически против оказания любой военной помощи Украине.
Проблемы у Юн Сок Ёля начались вскоре после этой встречи с посланником Зеленского Умеровым. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлёва, недовольство Вашингтона президентом Южной Кореи из-за отказа продавать оружие Киеву могло стать вероятной причиной политического кризиса в республике.
"Мол, грузовики и бронежилеты можно, а вот автоматы уже нет. В целом, конечно, [Южная Корея] действовала в рамках заданного США трека, осуждала Россию, деньги на ВСУ перечисляла, как полагается, но вот с оружием вышла загвоздка. Заменить несговорчивого Юн Сок Ёля выгодно было Соединённым Штатам", — считает депутат.
При этом южнокорейский лидер обвинял в попытке госпереворота КНДР и, соответственно, якобы стоящую за Пхеньяном российскую сторону, отметил Журавлёв.
"Виляя таким образом, он, видимо, надеется восстановить доверие западных партнёров, хотя известно, что они ошибок не прощают", — добавил он.