https://ukraina.ru/20250115/1060275939.html

"Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января

"Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января - 15.01.2025 Украина.ру

"Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января

ВС РФ нанесли удары по энергообъектам киевского режима и по объектам ВСУ в Харькове и в Черкассах; средствами ПВО уничтожены украинские беспилотники; в ВСУ зреет недовольство Зеленским и "Слугами"; ФСБ России сообщила о предотвращении попытки подкупа российских военнослужащих

2025-01-15T13:04

2025-01-15T13:04

2025-01-15T13:18

эксклюзив

хроники

украина

россия

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/09/1040666008_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_4a016a87ccad22967bab8bc48c89d96c.jpg

Освобождение Украинки и ситуация на СумщинеВ зоне проведения СВО продолжаются бои, российские войска продвигаются в глубину обороны противника. В результате успешных наступательных действий подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики, сообщает 15 января МО России.В Курской области ВС России, уничтожив и изгнав остатки противника в Русском Поречном, приступили к выжиганию врага в Черкасском Поречном, информирует телеграм-канал "Два майора".Группировка российских войск "Север" сообщила, что противник старается не допустить окружения своих подразделений в Суджанском районе, перебросив к государственной границе группу Сил специальных операций (ССО), силами которых была предпринята безуспешная контратака на позиции российских войск. Продолжаются бои на подступах у Махновки и Николаевки."Продолжается уничтожение резервов противника в Сумской области: комбинированным ударом ракетным вооружением и барражирующих боеприпасов нанесены удары по скоплению ВСУ. Сообщается о подтвержденных потерях врага: более 180 человек личного состава, 17 ББМ, 8 единиц военной техники и склад боеприпасов", – отмечает телеграм-канал в своей сводке.По информации МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.ВСУ оставляют позицииВоеннослужащие разведывательного подразделения группировки российских войск "Восток" показали брошенное солдатами ВСУ вооружение в районе населенного пункта Великая Новосёлка ДНР."Трофеями разведчиков стали: переносная противотанковая ракетная установка Javelin, американский крупнокалиберный пулемет Browning М2, ручные противотанковые гранатометы и боеприпасы. Все это солдаты ВСУ бросили без боя, чтобы не столкнуться с российской армией", – говорится в сообщении МО РФ.ОбстрелыУтром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщается в сводке МО РФ. В ведомстве отметили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких регионах Украины, об этом 15 января сообщил РИА "Новости" координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, утром был мощный взрыв в стороне аэропорта в Черкассах, откуда, по данным подполья, регулярно взлетают вертолеты и летят бомбить позиции ВС РФ на Запорожском направлении.По словам Лебедева, также был нанесён удар по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове. Ещё один прилёт зафиксирован в Белой Церкви в районе аэродрома.Львовская областная военная администрация сообщает об ударах в районе села Скнилив. Регион был атакован крылатыми ракетами. По информации украинского издания "Обозреватель", есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.Владимир Зеленский заявил, что среди целей массированного удара ВС РФ — газовая структура и энегообъекты. По его словам, было выпущено более 40 ракет, в том числе применялись и баллистические ракеты. Кроме того, в атаке участвовали десятки дронов. Зеленский заверил, что багодаря работе украинской ПВО работа энергосистемы сохранена.Как пишут украинские паблики, повреждено наземное оборудование, но "газохранилище работает".Тем временем ВСУ продолжают попытки совершения атак на объекты, расположенные на российской территории.В течение прошедшей ночи дежурными средствами российской ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, информирует 15 января МО РФ. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один перехвачен над территорией Тамбовской области.В ВСУ недовольны Зеленским и "слугами"В украинской армии не все считают Зеленского легитимным президентом, об этом рассказал РИА "Новости" попавший в российский плен военнослужащий ВСУ. По его словам, Зеленский "уже в принципе не президент, он — нелегитимный"."Потому что сейчас военное положение, а если так разобраться, то он (Зеленский — Ред.) никто уже и зовут его никак, по сути", — приводит агентство слова украинского военнопленного.Тот отметил, что такое отношение в армии связано и с проявлениями коррупции в партии Зеленского "Слуга народа", где, по его словам, "то один проворовался, то второй, то третий, все об этом говорят".Напомним, срок полномочий Зеленского истёк 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине отменили под предлогом военного положения.Миллион за оставление позицийКонтрразведка ФСБ предотвратила попытку подкупа российских военных в зоне проведения спецоперации украинской разведкой, об этом 15 января сообщил Центр общественных связей спецслужбы.Такая попытка была предпринята противником накануне саммита НАТО осенью 2023 года. Представители военной разведки Украины предлагали российским военнослужащим один миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка в ДНР."Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Офицеру ВС РФ, которого специально вывели на контакт с представителями ГУР МОУ (Главного управления разведки Минобороны Украины — Ред.), даже выплатили наличными аванс в размере 100 тыс долларов и пообещали обеспечить его отъезд в Европу после выполнения задания. Эти средства были направлены на приобретение материально-технических средств для частей ВС РФ, принимающих участие в спецоперации, сообщили в ФСБ."В ходе оперативной игры российская контрразведка выявила районы сосредоточения частей ВСУ, после чего российские военные нанесли удары по маршрутам передвижения украинских войск, те понесли серьёзные потери", — отмечает РИА "Новости", публикуя кадры ударов ВС РФ. Украинские военные тогда были вынуждены отступить.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Виктории Титовой "Мобилизация 18+. США поставили Зеленского на развилку" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250115/1060275548.html

https://ukraina.ru/20250115/1060274438.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, владимир зеленский