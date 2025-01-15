Залужный: посол не пошёл... Ещё не пошёл? - 15.01.2025 Украина.ру
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Залужный: посол не пошёл... Ещё не пошёл?
Залужный: посол не пошёл... Ещё не пошёл? - 15.01.2025 Украина.ру
Залужный: посол не пошёл... Ещё не пошёл?
С начала прошлого года любые разговоры о проведении выборов (президентских, да, в общем и парламентских) на Украине обязательно включают в себя пункт относительно участия в них бывшего главкома Валерия Залужного. Такое впечатление, что без него и выборы – не выборы. Однако сам Залужный хранит молчание, столь же загадочное, как улыбка Моны Лизы
2025-01-15T15:51
2025-01-15T15:51
мнения
выборы
украина
европа
валерий залужный
владимир зеленский
слуга народа
офис президента
ес
сша
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Экс-главком остаётся самым рейтинговым украинским политиком.По данным опроса "Передовых правовых технологий" (ничего не можем сказать ни о качестве этого исследования, ни о самом факте проведения) за Залужного собирается голосовать почти четверть от всех избирателей, за Зеленского– всего 16% (для сравнения – в первом туре выборов 2019 года за Зеленского проголосовали 19% всех избирателей, за Порошенко – 10%). По их данным, рейтинг Залужного, не проявляющего какой-либо публичной активности, постепенно снижается. Рейтинг Зеленского – растёт.В то же время, "партия Залужного" имеет лишь незначительное преимущество перед "партией Зеленского" (со "Слугой народа" действующий президент не пойдёт) – соотношение 16% к 14%. Это, правда, особого значения не имеет – обеих партий не существует.Данные закрытых опросов, проведённых более уважаемыми службами, также отдают первенство Залужному, хотя разрыв там не столь велик.Отметим, что сами по себе рейтинги в данном случае скорее объясняют интерес к фигуре Залужного, чем говорят о его реальных шансах на победу – огромное количество украинских беженцев в Европе позволяет действующей власти манипулировать результатами голосования в очень широких пределах (как это, собственно, было во время референдума и президентских выборов в Молдавии).Почему именно Залужный пользуется такой популярностью, непонятно. Скорее всего, дело в том, что Зеленский несёт ответственность за коррупцию и неэффективность работы госаппарата. Залужный же, напротив, имидж "мясника" оставил Сырскому*.Говоря о том, что Залужный не проявляет публичной активности, мы несколько покривили душой – не то чтобы совсем так.Во второй половине декабря из печати вышла первая часть трилогии Залужного "Моя война". Формат несовременный, конечно, но сам замах узнаваемый – чем, в конце концов, "Mein Krieg" принципиально отличается от "Mein Kampf"? Хотя нет, различия есть конечно – вторая книга только в одном томе и написал её ефрейтор, а не генерал.Из содержания книги известно в основном то, что некогда Залужному гадалка напророчила нечто в духе фразы из фильма "День выборов" – вокруг бардак, но ты главный. Выглядит смешно, но для украинского общества, для которого характерна склонность к мистицизму, такого рода "аргументы" могут оказаться весомыми.Возможно, в книге содержатся ещё какие-то глубокие мысли, которые могут показаться убедительными и сыграть какую-то роль в ходе избирательной кампании, но всё же электоральным "оружием массового поражения" она, в отличие от фильма "Слуга народа", не станет.Самое же главное, конечно, то, что так по-прежнему и не ясно, пойдёт ли Залужный на выборы в принципе.В украинских СМИ появилась информация, что экс-главкому предлагали сотрудничество партии Порошенко и Тимошенко, а Офис президента забронировал для него место №1 в списке "партии Зеленского" с последующим занятием поста спикера (формально – второе место в стране). Залужный, якобы, первым отказал (по нашим данным – ведутся переговоры на уровне экспертов), а вторым сказал, что не принял решения об участии в политике.Что тут следует сказать?1. Залужный действительно не принял решения о том, стоит ли ему делать политическую карьеру.С одной стороны, ему просто не хочется (даже у Ющенко мотивации было больше).С другой стороны, если он не идёт в политику, то единственная его перспектива – выращивание капусты по примеру Диоклетиана, потому что вернуть такого популярного деятеля в армию может только псих, а пребывание на посту посла будет исчерпано к моменту назначения выборов.Обычно в борьбе нужды и лени побеждает первая. Но, с другой стороны, человек может быть удивительно упорен в нежелании что-либо делать.2. Независимо от того, какое решение примет Залужный и когда, было бы глупо немедленно давать сколько-нибудь определённый ответ.В конце концов, выборы ещё не назначены, и многое будет зависеть от политических и военных обстоятельств их назначения – скорее всего, сами по себе эти выборы будут элементом мирного урегулирования. Пока непонятен формат этого урегулирования, спешить некуда – вполне вероятно, что в украинском политикуме в итоге сложится консенсус относительно того, что мирные соглашения должен подписывать всё же Зеленский. В порядке наказания.3. Залужному, при его уровне популярности, вообще не нужна открытая поддержка со стороны действующих политиков.У Порошенко и Тимошенко слишком большой антирейтинг, связываться с ними – себе дороже. Во всяком случае – публично. Непубличная поддержка может быть очень важна.Идти в команду Зеленского – похоронить себя в политическом смысле. Залужного ведь всё же рассматривают как альтернативу действующему главе режима.Внешнеполитический фактор мы даже не рассматриваем, поскольку информация о контактах Залужного с представителями элит США, ЕС и, конечно, Великобритании чрезвычайно скудна. Точнее, её много, но речь-то идёт о протокольных мероприятиях, и попробуй пойми, какие из них имеют двойное дно…В общем, ответа на основной вопрос – пойдёт ли Залужный на выборы и как, мы по-прежнему не имеем. Но, похоже, мы находимся вплотную к точке, после которой у Залужного уже не будет выхода, и участие в политике станет синонимом выживания.О проблемах организации выборов 2025 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить"* Существует точка зрения, согласно которой провал летнего наступления 2023 года действительно был обусловлен в том числе и тем, что Залужный испугался потерь, в то время как относительный успех Курской операции – тем, что Сырский не боится платить за успех. Мнение это не особенно популярно.
https://ukraina.ru/20231117/1051122981.html
https://ukraina.ru/20241231/1060083197.html
https://ukraina.ru/20250109/1060162987.html
https://ukraina.ru/20241220/1059839170.html
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Василий Стоякин
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Украина.ру
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мнения, выборы, украина, европа, валерий залужный, владимир зеленский, слуга народа, офис президента, ес, сша
Мнения, выборы, Украина, Европа, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Слуга народа, Офис президента, ЕС, США

Залужный: посол не пошёл... Ещё не пошёл?

15:51 15.01.2025
 
Залужный в штабе
Залужный в штабе
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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С начала прошлого года любые разговоры о проведении выборов (президентских, да, в общем и парламентских) на Украине обязательно включают в себя пункт относительно участия в них бывшего главкома Валерия Залужного. Такое впечатление, что без него и выборы – не выборы. Однако сам Залужный хранит молчание, столь же загадочное, как улыбка Моны Лизы
Экс-главком остаётся самым рейтинговым украинским политиком.
По данным опроса "Передовых правовых технологий" (ничего не можем сказать ни о качестве этого исследования, ни о самом факте проведения) за Залужного собирается голосовать почти четверть от всех избирателей, за Зеленского– всего 16% (для сравнения – в первом туре выборов 2019 года за Зеленского проголосовали 19% всех избирателей, за Порошенко – 10%). По их данным, рейтинг Залужного, не проявляющего какой-либо публичной активности, постепенно снижается. Рейтинг Зеленского – растёт.
В то же время, "партия Залужного" имеет лишь незначительное преимущество перед "партией Зеленского" (со "Слугой народа" действующий президент не пойдёт) – соотношение 16% к 14%. Это, правда, особого значения не имеет – обеих партий не существует.
Данные закрытых опросов, проведённых более уважаемыми службами, также отдают первенство Залужному, хотя разрыв там не столь велик.
Отметим, что сами по себе рейтинги в данном случае скорее объясняют интерес к фигуре Залужного, чем говорят о его реальных шансах на победу – огромное количество украинских беженцев в Европе позволяет действующей власти манипулировать результатами голосования в очень широких пределах (как это, собственно, было во время референдума и президентских выборов в Молдавии).
17 ноября 2023, 16:34
Валерий Залужный. Биография Посол Украины в Великобритании
Почему именно Залужный пользуется такой популярностью, непонятно. Скорее всего, дело в том, что Зеленский несёт ответственность за коррупцию и неэффективность работы госаппарата. Залужный же, напротив, имидж "мясника" оставил Сырскому*.
Говоря о том, что Залужный не проявляет публичной активности, мы несколько покривили душой – не то чтобы совсем так.
Во второй половине декабря из печати вышла первая часть трилогии Залужного "Моя война". Формат несовременный, конечно, но сам замах узнаваемый – чем, в конце концов, "Mein Krieg" принципиально отличается от "Mein Kampf"? Хотя нет, различия есть конечно – вторая книга только в одном томе и написал её ефрейтор, а не генерал.
Из содержания книги известно в основном то, что некогда Залужному гадалка напророчила нечто в духе фразы из фильма "День выборов" – вокруг бардак, но ты главный. Выглядит смешно, но для украинского общества, для которого характерна склонность к мистицизму, такого рода "аргументы" могут оказаться весомыми.
Возможно, в книге содержатся ещё какие-то глубокие мысли, которые могут показаться убедительными и сыграть какую-то роль в ходе избирательной кампании, но всё же электоральным "оружием массового поражения" она, в отличие от фильма "Слуга народа", не станет.
Коллаж: Зеленский и Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
31 декабря 2024, 14:14
Три условия войны и мира. Состоятся ли на Украине выборы в 2025 годуКак в российской экспертной среде, так и среди российских обывателей, интересующихся политикой, существует два диаметрально противоположных мнения насчет возможности и вероятности выборов в незалежной в наступающем году.
Самое же главное, конечно, то, что так по-прежнему и не ясно, пойдёт ли Залужный на выборы в принципе.
В украинских СМИ появилась информация, что экс-главкому предлагали сотрудничество партии Порошенко и Тимошенко, а Офис президента забронировал для него место №1 в списке "партии Зеленского" с последующим занятием поста спикера (формально – второе место в стране). Залужный, якобы, первым отказал (по нашим данным – ведутся переговоры на уровне экспертов), а вторым сказал, что не принял решения об участии в политике.
Что тут следует сказать?
1. Залужный действительно не принял решения о том, стоит ли ему делать политическую карьеру.
С одной стороны, ему просто не хочется (даже у Ющенко мотивации было больше).
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 16:09
Михаил Павлив: Экс-главком ВСУ Залужный может пойти на выборы, чтобы дать Зеленскому шанс возвратитьсяБывший главком ВСУ Залужный человек довольно рыхлый, не шибко инициативный, хотя и с амбициями. При том, что его считают неплохим офицером, как политик он неофит и когда его начинают обласкивать, он начинает таять.
С другой стороны, если он не идёт в политику, то единственная его перспектива – выращивание капусты по примеру Диоклетиана, потому что вернуть такого популярного деятеля в армию может только псих, а пребывание на посту посла будет исчерпано к моменту назначения выборов.
Обычно в борьбе нужды и лени побеждает первая. Но, с другой стороны, человек может быть удивительно упорен в нежелании что-либо делать.
2. Независимо от того, какое решение примет Залужный и когда, было бы глупо немедленно давать сколько-нибудь определённый ответ.
В конце концов, выборы ещё не назначены, и многое будет зависеть от политических и военных обстоятельств их назначения – скорее всего, сами по себе эти выборы будут элементом мирного урегулирования. Пока непонятен формат этого урегулирования, спешить некуда – вполне вероятно, что в украинском политикуме в итоге сложится консенсус относительно того, что мирные соглашения должен подписывать всё же Зеленский. В порядке наказания.
3. Залужному, при его уровне популярности, вообще не нужна открытая поддержка со стороны действующих политиков.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
20 декабря 2024, 16:54
Кандидат от Ахметова на украинское "царство"Как я уже не раз говорил, украинский кризис близок к эндшпилю. В числе прочих наличествует и неиллюзорная перспектива проведения в стране 404 выборов – президентских и парламентских.
У Порошенко и Тимошенко слишком большой антирейтинг, связываться с ними – себе дороже. Во всяком случае – публично. Непубличная поддержка может быть очень важна.
Идти в команду Зеленского – похоронить себя в политическом смысле. Залужного ведь всё же рассматривают как альтернативу действующему главе режима.
Внешнеполитический фактор мы даже не рассматриваем, поскольку информация о контактах Залужного с представителями элит США, ЕС и, конечно, Великобритании чрезвычайно скудна. Точнее, её много, но речь-то идёт о протокольных мероприятиях, и попробуй пойми, какие из них имеют двойное дно…
В общем, ответа на основной вопрос – пойдёт ли Залужный на выборы и как, мы по-прежнему не имеем. Но, похоже, мы находимся вплотную к точке, после которой у Залужного уже не будет выхода, и участие в политике станет синонимом выживания.
О проблемах организации выборов 2025 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить"
* Существует точка зрения, согласно которой провал летнего наступления 2023 года действительно был обусловлен в том числе и тем, что Залужный испугался потерь, в то время как относительный успех Курской операции – тем, что Сырский не боится платить за успех. Мнение это не особенно популярно.
 
МнениявыборыУкраинаЕвропаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийСлуга народаОфис президентаЕССША
 
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