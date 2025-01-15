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Залужный: посол не пошёл... Ещё не пошёл?

Залужный: посол не пошёл... Ещё не пошёл? - 15.01.2025 Украина.ру

Залужный: посол не пошёл... Ещё не пошёл?

С начала прошлого года любые разговоры о проведении выборов (президентских, да, в общем и парламентских) на Украине обязательно включают в себя пункт относительно участия в них бывшего главкома Валерия Залужного. Такое впечатление, что без него и выборы – не выборы. Однако сам Залужный хранит молчание, столь же загадочное, как улыбка Моны Лизы

2025-01-15T15:51

2025-01-15T15:51

2025-01-15T15:51

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Экс-главком остаётся самым рейтинговым украинским политиком.По данным опроса "Передовых правовых технологий" (ничего не можем сказать ни о качестве этого исследования, ни о самом факте проведения) за Залужного собирается голосовать почти четверть от всех избирателей, за Зеленского– всего 16% (для сравнения – в первом туре выборов 2019 года за Зеленского проголосовали 19% всех избирателей, за Порошенко – 10%). По их данным, рейтинг Залужного, не проявляющего какой-либо публичной активности, постепенно снижается. Рейтинг Зеленского – растёт.В то же время, "партия Залужного" имеет лишь незначительное преимущество перед "партией Зеленского" (со "Слугой народа" действующий президент не пойдёт) – соотношение 16% к 14%. Это, правда, особого значения не имеет – обеих партий не существует.Данные закрытых опросов, проведённых более уважаемыми службами, также отдают первенство Залужному, хотя разрыв там не столь велик.Отметим, что сами по себе рейтинги в данном случае скорее объясняют интерес к фигуре Залужного, чем говорят о его реальных шансах на победу – огромное количество украинских беженцев в Европе позволяет действующей власти манипулировать результатами голосования в очень широких пределах (как это, собственно, было во время референдума и президентских выборов в Молдавии).Почему именно Залужный пользуется такой популярностью, непонятно. Скорее всего, дело в том, что Зеленский несёт ответственность за коррупцию и неэффективность работы госаппарата. Залужный же, напротив, имидж "мясника" оставил Сырскому*.Говоря о том, что Залужный не проявляет публичной активности, мы несколько покривили душой – не то чтобы совсем так.Во второй половине декабря из печати вышла первая часть трилогии Залужного "Моя война". Формат несовременный, конечно, но сам замах узнаваемый – чем, в конце концов, "Mein Krieg" принципиально отличается от "Mein Kampf"? Хотя нет, различия есть конечно – вторая книга только в одном томе и написал её ефрейтор, а не генерал.Из содержания книги известно в основном то, что некогда Залужному гадалка напророчила нечто в духе фразы из фильма "День выборов" – вокруг бардак, но ты главный. Выглядит смешно, но для украинского общества, для которого характерна склонность к мистицизму, такого рода "аргументы" могут оказаться весомыми.Возможно, в книге содержатся ещё какие-то глубокие мысли, которые могут показаться убедительными и сыграть какую-то роль в ходе избирательной кампании, но всё же электоральным "оружием массового поражения" она, в отличие от фильма "Слуга народа", не станет.Самое же главное, конечно, то, что так по-прежнему и не ясно, пойдёт ли Залужный на выборы в принципе.В украинских СМИ появилась информация, что экс-главкому предлагали сотрудничество партии Порошенко и Тимошенко, а Офис президента забронировал для него место №1 в списке "партии Зеленского" с последующим занятием поста спикера (формально – второе место в стране). Залужный, якобы, первым отказал (по нашим данным – ведутся переговоры на уровне экспертов), а вторым сказал, что не принял решения об участии в политике.Что тут следует сказать?1. Залужный действительно не принял решения о том, стоит ли ему делать политическую карьеру.С одной стороны, ему просто не хочется (даже у Ющенко мотивации было больше).С другой стороны, если он не идёт в политику, то единственная его перспектива – выращивание капусты по примеру Диоклетиана, потому что вернуть такого популярного деятеля в армию может только псих, а пребывание на посту посла будет исчерпано к моменту назначения выборов.Обычно в борьбе нужды и лени побеждает первая. Но, с другой стороны, человек может быть удивительно упорен в нежелании что-либо делать.2. Независимо от того, какое решение примет Залужный и когда, было бы глупо немедленно давать сколько-нибудь определённый ответ.В конце концов, выборы ещё не назначены, и многое будет зависеть от политических и военных обстоятельств их назначения – скорее всего, сами по себе эти выборы будут элементом мирного урегулирования. Пока непонятен формат этого урегулирования, спешить некуда – вполне вероятно, что в украинском политикуме в итоге сложится консенсус относительно того, что мирные соглашения должен подписывать всё же Зеленский. В порядке наказания.3. Залужному, при его уровне популярности, вообще не нужна открытая поддержка со стороны действующих политиков.У Порошенко и Тимошенко слишком большой антирейтинг, связываться с ними – себе дороже. Во всяком случае – публично. Непубличная поддержка может быть очень важна.Идти в команду Зеленского – похоронить себя в политическом смысле. Залужного ведь всё же рассматривают как альтернативу действующему главе режима.Внешнеполитический фактор мы даже не рассматриваем, поскольку информация о контактах Залужного с представителями элит США, ЕС и, конечно, Великобритании чрезвычайно скудна. Точнее, её много, но речь-то идёт о протокольных мероприятиях, и попробуй пойми, какие из них имеют двойное дно…В общем, ответа на основной вопрос – пойдёт ли Залужный на выборы и как, мы по-прежнему не имеем. Но, похоже, мы находимся вплотную к точке, после которой у Залужного уже не будет выхода, и участие в политике станет синонимом выживания.О проблемах организации выборов 2025 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить"* Существует точка зрения, согласно которой провал летнего наступления 2023 года действительно был обусловлен в том числе и тем, что Залужный испугался потерь, в то время как относительный успех Курской операции – тем, что Сырский не боится платить за успех. Мнение это не особенно популярно.

https://ukraina.ru/20231117/1051122981.html

https://ukraina.ru/20241231/1060083197.html

https://ukraina.ru/20250109/1060162987.html

https://ukraina.ru/20241220/1059839170.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, выборы, украина, европа, валерий залужный, владимир зеленский, слуга народа, офис президента, ес, сша