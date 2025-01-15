К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности - 15.01.2025 Украина.ру
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К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности
К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности - 15.01.2025 Украина.ру
К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру раскрыл тему евразийского контекста, озвученную главой МИД России Сергеем Украина.ру, 15.01.2025
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видео
россия
сша
венгрия
дональд трамп
никита мендкович
сергей лавров
мид
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру раскрыл тему евразийского контекста, озвученную главой МИД России Сергеем Лавровым, а также рассказал о том, почему Трампу и американским элитам приходится переформатировать подход к решению глобальных вопросов и достижению договорённостей о мире: 00:21 - Евразийский контекст украинского конфликта; 02:02 - Возможная встреча Путина и Трампа; 04:23 - Американские элиты и новые условия мира; 07:05 - США: подготовка переговорных позиций; 08:30 - Почему из-за прекращения транзита российского газа протестуют только Венгрия и Словакия? 11:00 - Цели Трампа на внутреннем контуре; 14:02 - Киргизия: "закон о реабилитации" украинского образца*в интервью упоминаются объединение "Добровольческое движение организации украинских националистов" (ОУН) и Украинская национальная ассамблея (УНА-УНСО), признанные экстремистскими и запрещённые в РФ ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, сша, венгрия, дональд трамп, никита мендкович, сергей лавров, мид, ес, цру, нефть, словакия, роберт фицо, северный поток, российский газ, брикс, украина, переговоры, владимир путин, киргизия, бывший ссср, постсоветское пространство, украинские националисты, видео
Видео, Россия, США, Венгрия, Дональд Трамп, Никита Мендкович, Сергей Лавров, МИД, ЕС, ЦРУ, нефть, Словакия, Роберт Фицо, Северный поток, российский газ, БРИКС, Украина, переговоры, Владимир Путин, Киргизия, бывший СССР, постсоветское пространство, украинские националисты

К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности

15:15 15.01.2025
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру раскрыл тему евразийского контекста, озвученную главой МИД России Сергеем Лавровым, а также рассказал о том, почему Трампу и американским элитам приходится переформатировать подход к решению глобальных вопросов и достижению договорённостей о мире:
00:21 - Евразийский контекст украинского конфликта;
02:02 - Возможная встреча Путина и Трампа;
04:23 - Американские элиты и новые условия мира;
07:05 - США: подготовка переговорных позиций;
08:30 - Почему из-за прекращения транзита российского газа протестуют только Венгрия и Словакия?
11:00 - Цели Трампа на внутреннем контуре;
14:02 - Киргизия: "закон о реабилитации" украинского образца
*в интервью упоминаются объединение "Добровольческое движение организации украинских националистов" (ОУН) и Украинская национальная ассамблея (УНА-УНСО), признанные экстремистскими и запрещённые в РФ
ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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Наш сайт: https://ukraina.ru
 
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