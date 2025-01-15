https://ukraina.ru/20250115/1060282760.html

К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности

К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности - 15.01.2025 Украина.ру

К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру раскрыл тему евразийского контекста, озвученную главой МИД России Сергеем Украина.ру, 15.01.2025

2025-01-15T15:15

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россия

сша

венгрия

дональд трамп

никита мендкович

сергей лавров

мид

ес

цру

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру раскрыл тему евразийского контекста, озвученную главой МИД России Сергеем Лавровым, а также рассказал о том, почему Трампу и американским элитам приходится переформатировать подход к решению глобальных вопросов и достижению договорённостей о мире: 00:21 - Евразийский контекст украинского конфликта; 02:02 - Возможная встреча Путина и Трампа; 04:23 - Американские элиты и новые условия мира; 07:05 - США: подготовка переговорных позиций; 08:30 - Почему из-за прекращения транзита российского газа протестуют только Венгрия и Словакия? 11:00 - Цели Трампа на внутреннем контуре; 14:02 - Киргизия: "закон о реабилитации" украинского образца*в интервью упоминаются объединение "Добровольческое движение организации украинских националистов" (ОУН) и Украинская национальная ассамблея (УНА-УНСО), признанные экстремистскими и запрещённые в РФ ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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