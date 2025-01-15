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Во фракции Зеленского призвали Байдена не слать оружие без переосмысления

Во фракции Зеленского призвали Байдена не слать оружие без переосмысления - 15.01.2025 Украина.ру

Во фракции Зеленского призвали Байдена не слать оружие без переосмысления

США следует переосмыслить условия оказания военной помощи Украине. Об этом 15 января заявила депутат украинского парламента из президентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

2025-01-15T19:12

2025-01-15T19:12

2025-01-15T19:12

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Опубликовав очередную серию критических замечаний в адрес военного и политического руководства Украины, представительница фракции Владимира Зеленского обратилась напрямую к главному поставщику военной помощи для ВСУ."Если наше руководство этого не слышит/не решается, обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не оказывайте нам помощь без этого. Требуйте замену армейского руководства, внедрение оборонного планирования, должного планирования боевых операций, анализа проведённых действий и оценки ихней эффективности. Без вышеупомянутого нет смысла продолжать, что в таких обстоятельствах выглядит как утилизация", - заявила Безуглая.Раздав указания руководству США, представительница фракции Зеленского в украинском парламенте обратилась также к проблеме качества госуправления в постсоветской республике.Белый дом не отреагировал на очередное послание из Киева. Джо Байден 15 января репетировал прощальную речь к своей нации. После 20 января его сменит Дональд Трамп. Накануне об "утилизации" насильственно мобилизованных украинцев высказался бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук. Подробности в публикации "Давить зеленых гнид и их приспешников". Украинские и российские эксперты о ситуации в стране и на фронте Больше событий дня представлено в обзоре Украинка – наша, пленные вернулись, героев СВО увековечат. Итоги 15 января

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, марьяна безуглая, слуга народа, вооруженные силы украины, верховная рада, всу, военная помощь, сво