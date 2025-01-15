Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ - 15.01.2025 Украина.ру
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Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ
Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ - 15.01.2025 Украина.ру
Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ
Возвращены из украинского плена 25 российских военнослужащих. Об этом 15 января сообщило Минобороны РФ.
2025-01-15T16:19
2025-01-15T16:20
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минобороны рф
вооруженные силы украины
всу
обмен пленными
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"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Освобождённые из плена российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в российском министерстве.О запланированной реабилитации освобождённых из плена российских военнослужащих сообщила также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию", - написала она в своём телеграм-канале.Более полная картина дня представлена в обзоре "Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января
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новости, россия, украина, оаэ, татьяна москалькова, владимир зеленский, минобороны рф, вооруженные силы украины, всу, обмен пленными, белоруссия
Новости, Россия, Украина, ОАЭ, Татьяна Москалькова, Владимир Зеленский, Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обмен пленными, Белоруссия

Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ

16:19 15.01.2025 (обновлено: 16:20 15.01.2025)
 
© Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram
© Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram
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Возвращены из украинского плена 25 российских военнослужащих. Об этом 15 января сообщило Минобороны РФ.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Освобождённые из плена российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в российском министерстве.
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
10 января, 05:00
Казаков рассказал, почему и какими жуткими способами солдаты ВСУ избегают попасть в пленБоевой дух у российской армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему упорно сопротивляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
О запланированной реабилитации освобождённых из плена российских военнослужащих сообщила также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию", - написала она в своём телеграм-канале.
Более полная картина дня представлена в обзоре "Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января
 
НовостиРоссияУкраинаОАЭТатьяна МоскальковаВладимир ЗеленскийМинобороны РФВооруженные силы УкраиныВСУобмен пленнымиБелоруссия
 
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