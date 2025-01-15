Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ
16:19 15.01.2025 (обновлено: 16:20 15.01.2025)
© Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram
© Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram
Возвращены из украинского плена 25 российских военнослужащих. Об этом 15 января сообщило Минобороны РФ.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Освобождённые из плена российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в российском министерстве.
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О запланированной реабилитации освобождённых из плена российских военнослужащих сообщила также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию", - написала она в своём телеграм-канале.
Более полная картина дня представлена в обзоре "Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января