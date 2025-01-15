https://ukraina.ru/20250115/1060289824.html

Откровения врага Зеленского: покушение, агония власти и проблема легитимности

Откровения врага Зеленского: покушение, агония власти и проблема легитимности - 15.01.2025 Украина.ру

Откровения врага Зеленского: покушение, агония власти и проблема легитимности

Бывший председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий, ныне проживающий в Австрии, дал интервью Ольге Шарий, в котором рассказал о своем противостоянии с Владимиром Зеленским и о том, кто из них двоих сегодня легитимнее

2025-01-15T17:16

2025-01-15T17:16

2025-01-15T17:16

эксклюзив

украина

сша

тупицкий

австрия

владимир зеленский

ксу

напк

верховный суд

покушение

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Кто такой Тупицкий и почему его не любит ЗеленскийАлександр Тупицкий – уроженец Черкасской области, украинский судья. Был назначен судьей КСУ по квоте Виктора Януковича в 2013 году. В 2019-м стал председателем КСУ.Чтобы понять истоки его конфликта с Владимиром Зеленским, необходимо рассказать о системе электронного декларирования доходов госслужащих, которая заработала на Украине с 2016 года. Введение такой системы было одним из требований Запада, где были обеспокоены коррупцией в этой стране и связывали борьбу с ней с финансовой помощью, которую должна была получать Украина.Для проверки деклараций было создано Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), подробные данные о доходах чиновников выгружались в свободный доступ на электронных ресурсах нацагентства.В 2020 году КСУ во главе с Тупицким постановил, что данный порядок нарушает основной закон страны, так как НАПК является частью исполнительной власти и проверяет декларации судей, а это уже другая ветвь власти, которые по Конституции разделены.Из-за этого решения НАПК было вынуждено изъять все декларации из свободного доступа, фактически приостановить свою деятельность, а многие уголовные дела, возбужденные из-за недостоверного декларирования, стали разваливаться в судах.Зеленский, недовольный этим решением, под давлением американцев начал кампанию против Тупицкого. Его попытались обвинить в госизмене за то, что он якобы приобрел земельный участок в Крыму по российским законам. Председатель КСУ в ответ заявил, что всего лишь провел размежевание участков со своим соседом, нарушений закона в этом, по его мнению, не было, тем более что украинское государство не признает любые сделки, заключенные в Крыму после вхождения полуострова в состав РФ.Тогдашний глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обвинил КСУ в осуществлении "целостного плана, направленного против основ украинской государственности", Тупицкий же заявил, что призывы Зеленского к увольнению всех судей КСУ являются попыткой переворота.На Тупцикого было заведено несколько уголовных дел по статьям "Принуждение к отказу от дачи показаний" и "Заведомо ложное показание".Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, однако тот успешно оспорил это в Верховном суде, однако на рабочее место его с тех пор не пускали. Конституционный суд поддержал своего председателя и отказался приводить к присяге двух судей, которые были назначены в КСУ по квоте Зеленского. Это решение поддержала Венецианская комиссия.В 2021 году США ввели санкции против Тупицкого.Формально Тупицкий числился судьей КСУ до 15 мая 2022 года, когда истек срок его полномочий.В марте 2022 года Тупицкий выехал в Австрию. На Украине на него завели дело за незаконное пересечение границы, так как на момент отъезда ему было 57 лет, а во время военного положения запрещен свободный выезд из страны мужчин, не достигших 60 лет. Сам Тупицкий утверждал, что у него была бронь от мобилизации, которую ему выдали в КСУ как члену суда.В конце сентября 2024 года появилось сообщение, что находящийся в Австрии Тупицкий пережил покушение, его пытались отравить ртутью.Отравление и разговоры о похищенииТупицкий подтвердил, что его пытались отравить ртутью. Когда врачи заподозрили у него отравление тяжелыми металлами, ему провели анализы, которые показали, что при норме в менее 2 мл ртути, в его крови содержалось 14,3 мл этого вещества при смертельной дозе в 20 мл.По его словам, австрийская полиция по данному факту завела уголовное дело о покушении на убийство. Он рассказал, что, когда он уже находился в Европе, его пытались похитить."Готовилась такая операция. Ко мне приехал один человек, ранее знакомый, чеченец, и он сообщил мне, что он присутствовал при разговоре, <…> на котором были сотрудники СБУ и работники Государственного бюро расследований <…> и он слышал о плане, что меня хотят похитить", - сказал бывший судья.По его словам, целью похищения был вывоз его на Украину через Польшу.Возбужденные на родине против него уголовные дела Тупицкий назвал политическим давлением, связанной с его деятельностью как судьи КСУ.Тупицкий также заявил, что чисто арифметически его срок полномочий как судьи КСУ истек, однако он считает, что по-прежнему имеет право восстановиться в этой должности. Чуть меньше двух лет из этого срока он не мог осуществлять свои обязанности из-за неконституционного отстранения указом Зеленского, который затем был отменен Верховным судом страны.По его словам, уже находясь за границей, он подал иск в Верховный суд о своем восстановлении, после чего правоохранительные органы Украины устроили 15 обысков по адресам, где живут его родственники и знакомые.Он рассказал, что Украина объявляла его в международный розыск и подавала запрос на его экстрадицию, однако Австрия ответила отказом.Кризис украинской властиСобытия пятилетней давности вокруг КСУ Тупицкий назвал не конституционным кризисом, а кризисом власти."У меня нет никакого конфликта с властью, я свою деятельность веду в правовом поле. У Конституционного суда тоже нет конфликта [с властью], так как он должен выполнять свои функции", - отметил он.По его мнению, Зеленский хотел "революционным путем" нейтрализовать КСУ и переформатировать его затем под себя. Для этого суд вынуждали одобрить закон об отмене люстрации (постмайданный закон "Об очищении власти", по которому на госслужбу не допускались люди, работавшие на различных должностях при Януковиче).Тупицкий полагает, что если бы КСУ поддержал отмену этого закона, то это привело бы к протестам и изменениям в работе и составе Конституционного суда. Он назвал это первой ловушкой, которую устроили власти.Второй такой ловушкой стала история с электронными декларациями, продолжил экс-судья. По его словам, то решение КСУ не привело к тому, что коррупционеры оказались освобождены от ответственности, в чем его обвиняли недоброжелатели.По версии Тупицкого, решение суда признавало незаконным порядок проверки силами НАПК деклараций работников судебной системы, а трактовка этого решения как послабление для коррупционеров была ложной и вброшеной властями.Тупицкий считает, что сейчас идет агония правящего на Украине режима.История отстраненияУказ Зеленского о его отстранении с должности судьи КСУ Тупицкий назвал антиконституционным.Он обратил внимание, что решение Зеленского отменить указ Януковича о его назначении судьей КСУ является "из ряда вон выходящей ситуацией". Тупицкий пояснил, что такой указ не мог быть отменен в принципе, так как это указ "индивидуального действия". Де-юре, этот указ перестал иметь какое-то значение в момент, когда судья принял присягу и приступил к своим обязанностям."Кто-то внушил президенту, что если он подпишет такой указ, то судьи будут считаться уволенными (вместе с Тупицкии указом Януковича судьей КСУ назначался Александр Касминин – ред.). <…> Президент с экрана телевизора сказал, что все, до свидания, ребята, идите на заслуженный отдых теперь", - прокомментировал бывший председатель КСУ.Он назвал это решение Зеленского явным превышением полномочий главы государства и явным преследованием. Тупицкий подчеркнул, что решение об увольнении судей КСУ – прерогатива только самого суда.Легитимность ЗеленскогоВласти Украины отменили президентские выборы, которые по закону должны были пройти в мае прошлого года, ссылаясь на невозможность провести выборы в условиях военного положения.По мнению Тупицкого, у Зеленского сейчас есть "элементы нелегитимности". Введение военного положения не приостанавливает выборы главы государства, подчеркнул он.Бывший председатель КСУ пояснил, что военное положение, согласно Конституции Украины, вводится в случае угрозы для принятия мер для подготовки к возможной войне."В стране идет что? Война идет. И мы сами себя вводим в заблуждение. Юридически введено военное положение. Что такое юридически и что такое фактически? Когда мы говорим о юридических фактах, то дальше мы говорим о юридических последствиях этих фактов. Когда мы просто говорим "война идет" и не объявив это войной, дальше нельзя совершать действий в юридическом плане, которые должны были бы наступать при объявлении войны.Военное положение не влечет за собой отсутствие выборов, резюмировал Тупицкий.Он добавил, что по закону Зеленский сейчас под иммунитетом и его нельзя привлечь к уголовной ответственности.Зачем атаковали КСУКонституционный суд Украины в настоящий момент бездействует, заявил Тупицкий. Скоро истекают сроки полномочий у двух судей КСУ, после чего в его составе останется 11 человек при кворуме в 12 судей, отметил он. При этом нет признаков того, что идет отбор новых кандидатов на эти должности, добавил Тупицкий."Кто мог бы подтвердить или опровергнуть легитимность президента? Конституционный суд. Если было бы обращение о легитимности или нелегитимности, то единственный орган – Конституционный суд – принял бы тот или иной вердикт", - заявил он.Тупицкий в этой связи задался вопросом, была ли дезорганизация КСУ задумана заранее и к этому готовились или же это произошло случайно.Распродажа земли и роль БакановаТупицкий заявил, что главная причина нападок Зеленского и его команды на КСУ скрыта в обсуждении этим судом конституционности закона об открытии рынка земли на Украине, который лоббировала власть.Этот закон тогда вызвал много критики, правящий режим обвиняли в том, что он хочет устроить распродажу украинских земельных ресурсов и отдать их в руки иностранцев.По словам Тупицкого, затянувшееся обсуждение этого закона в КСУ и риск того, что его признают не соответствующим основному закону, нервировали Зеленского.Особенно, по его словам, старался на этом направлении тогдашний глава СБУ, близкий друг президента Иван Баканов.Тупицкий рассказал, что глава спецслужбы неформально курировал работу КСУ в том плане, что обращал внимание суда на важные для безопасности страны законы."Единственное я не понимал, почему он постоянно интересуется вопросом земли, пока мне не растолковал [представитель президента в КСУ Федор] Вениславский, что землю хотят распродать полностью", - заявил бывший судья.Угрозы ЕрмакаТупицкий рассказал, что в разгар кризиса вокруг электронных деклараций, к нему пришел один из замов Баканова и передал ему слова главы Офиса президента Андрея Ермака, что если он не уйдет в отставку, то могут быть "непредсказуемые последствия". Он уточнил у своего собеседника, о каких последствиях может идти речь, на что тот ответил, что не знает, но слышал, что речь идет о его даче.После этого Тупицкий отправил в свой загородный дом свою охрану и сотрудника КСУ, опасаясь провокаций. По дороге туда охране поступила команда никого в дом не пускать под предлогом того, что дом судьи может быть заминирован. В этот момент, полагает Тупицкий, в его доме могли зачищать следы такой провокации, например, подброшенный ему паспорт РФ.Также он рассказал, что в его кабинете тогда же нашли прослушку.Консультации с США, санкцииТупицкому задали вопрос про его встречу незадолго до вынужденного отстранения из КСУ с занимавшей тогда должность временного поверенного в делах США на Украине Кристиной Квин. По словам экс-судьи, встреча состоялась по инициативе Квин, в ней также принимал участие представитель Евросоюза.Он рассказал, что Квин выразила недовольство, что при борьбе с коррупцией КСУ зачастую принимает те решения, которые для Соединенных Штатов не понятны."Я постарался объяснить, как мог, послу, что есть законы, а есть Конституция, они должны соответствовать друг другу. <…> Я пытался доказать, что не может быть неконституционных законов в государстве", - заявил Тупицкий.Квин в ответ сказала, что США тратят много денег американского народа на реформы на Украине, которые не приносят никакого результат, продолжил он.Чтобы устранить сомнения, что КСУ может быть ангажирован, Тупицкий предложил Квин создать временные две рабочие группы: в американском посольстве и Конституционном суде на консультативном уровне для обсуждения спорных законов. Со слов Тупицкого, это никак не должно было влиять на судей КСУ.Тупицкий подчеркнул, что Минфин США не вводил против него экономических санкций, санкции были введены Госдепом. Он сослался на подконтрольного американцам украинского антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, который заявил, что включить Тупицкого в такой санкционный список им тогда удалось в последний момент.Правомочны ли санкции ЗеленскогоПо мнению Тупицкого, практика Зеленского накладывать санкции на граждан Украины противоречит закону."Санкции в отношении граждан Украины при наличии возможностей привлечь за то или иное деяние, в том числе и к уголовной ответственности, является нонсенсом. То есть государство по сути, накладывая санкции, не хочет устанавливать виновен или не виновен человек", - отметил он.Комментарий редакции Украина.руВ интервью Тупицкого интересно не столько то, из-за чего произошли разборки судьи с Зеленским и чем они закончатся и насколько этот деятель действительно отстаивал Конституцию Украины, как это он сейчас пытается всех убедить.Получив назначение еще по квоте Януковича, Тупицкий все эти годы спокойно просидел в этой банке с пауками, пережил Майдан и в конце концов пал жертвой внутриполитических интриг и борьбы разных кланов за место у кормушки. Поделом. Важно другое.Бывший глава КСУ – опытный юрист, который ныне может говорить открыто, поэтому в очередной раз можно зафиксировать: никакой легитимности Зеленского нет, а подтвердить или опровергнуть этот факт, с точки зрения закона, сейчас некому – Конституционный суд (скорее всего намеренно) выведен из игры.Откровения Тупицкого интересны еще и тем, что показывают, в каком правовом вакууме сейчас живет Украина: без суда и легитимного президента, зато со вседозволенностью спецслужб и с санкциями против своих же граждан.Мнение украинских экспертов о печальной ситуации в стране с коррупцией - в материале издания Украина.ру ТЦК станет "гвардией" Зеленского. Украинские эксперты о цинизме и коррупции, пронизавшей власть.

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эксклюзив, украина, сша, тупицкий, австрия, владимир зеленский, ксу, напк, верховный суд, покушение