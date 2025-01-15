https://ukraina.ru/20250115/1060281142.html
Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?
Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина? - 15.01.2025 Украина.ру
Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?
Россия и Приднестровье договорились о поставках "гуманитарного газа" для нужд республики. Этот факт в среду, 15 января, обнародовал глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе пресс-конференции
2025-01-15T16:07
2025-01-15T16:07
2025-01-15T16:56
эксклюзив
новости
приднестровье
россия
газ
владимир путин
вадим красносельский
молдавия
пмр
роберт фицо
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Накануне глава ПМР посетил с рабочим визитом российскую столицу, где провел переговоры о преодолении энергетического кризиса в регионе. Этот визит не был анонсирован, и вот как Красносельский объяснил это:"Зачем это делать? Я не работаю на пиар, я работаю на результат. И здесь тоже важен не сам факт поездки, а важен результат этой поездки".Глава ПМР уточнил, что инициатива встречи была приднестровско-российской, а переговоры шли на уровне Министерства энергетики РФ.Красносельский акцентировал внимание на том, что основная причина сложившейся кризисной ситуации в регионе - отсутствие полноценного политического диалога между Кишиневом и Тирасполем. Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду "в недостаточной мере проинформирована о существующем положении дел, а потому заблуждается по многим аспектам".В частности, он напомнил о том, что говорил в начале января: Тирасполь многократно обращался к Кишиневу с просьбами, например, не блокировать экспортно-импортные операции юридическим лицам ПМР, в том числе ведущим в регион медикаменты. Однако услышаны эти призывы не были.С тем, что энергетический кризис - результат деятельности властей Кишинева, согласен и российский сенатор Алексей Пушков. С той лишь оговоркой, что нестерпимое желание Майи Санду попасть в Европу завело в энергетический тупик не только ПМР, но и саму Молдавию.По сути, план энергетической политики Санду сводился к намерению получить российский газ даром, заодно избавившись от несговорчивой ПМР. Именно поэтому Молдавия с 2022 года не платила за российский газ, кивая на то, что невыплаченные 709 миллионов долларов - это якобы долги Приднестровья В результате 28 декабря 2024 года "Газпром" сообщил, что снизит с нового года перекачку газа в Молдавию до нуля.Следующим шагом Санду и ее команды должен был стать захват принадлежащей российскому "Интер РАО" Молдавской (Кучурганской) ГРЭС. Ожидалось, что это заставит Москву пойти на уступки и все же согласиться поставлять газ в Молдавию бесплатно. Информацию о том, что такая провокация готовится, недавно обнародовала Служба Внешней Разведки РФ.Однако провокация по захвату ГРЭС не удалась, а проблему газоснабжения Приднестровья решила Россия, о чем и сообщил 15 января Красносельский. Вот только называть это событие счастливым финалом нельзя, отметил в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин.Он подчеркнул, что в этих обстоятельствах Приднестровье остается для коллективного Запада стратегической целью. И добиваться ее достижения США, ЕС, Киев и Кишинев продолжат.Эксперт резюмировал, что газовый рычаг был лишь одним из сюжетов войны против республики. Причем самым простым: на Западе ожидали, что жители Приднестровья будут замерзать, вымирать и "перезрелый плод упадет с дерева им в руки". В следующий раз "дерево" будут пробовать трясти, уверен Соин.Однако, резюмировал он, Приднестровье "тоже не лыком шито", и хотя его силы несравнимо меньше возможностей противника, за ПМР остается поддержка России.Специалисты по энергетике добавляют, что газовый рычаг Вашингтон применит и против других стран Европы. В частности, глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов ранее выразил уверенность, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа ЕС предстоит столкнуться с его желанием втридорога продавать свой СПГ.Не забывает выполнять газовую волю своего старшего "брата" и Киев. На днях Верховная Рада зарегистрировала законопроект экс-президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко о запрете транзита еще и российской нефти.Тем временем Владимир Зеленский предпринимает меры по воспитанию покорности в отношении Словакии. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо во вторник предложил главарю киевского режима встретиться на территории своей страны вблизи украинской границы, чтобы обсудить возможность возобновления транзита российского газа.Зеленский отказался и предложил Фицо самому приехать на поклон в Киев. Результатом борьбы словацкого премьера за российский газ и нежелание идти на поводу у киевского режима стало обещание оппозиционных партий страны объявить Фицо импичмент.Подробности газового давления на Словакию - в материале Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев.
https://ukraina.ru/20250106/1060132552.html
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эксклюзив, новости, приднестровье, россия, газ, владимир путин, вадим красносельский, молдавия, пмр, роберт фицо, газпром, украина.ру, ес, дмитрий соин
Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?
16:07 15.01.2025 (обновлено: 16:56 15.01.2025)
Россия и Приднестровье договорились о поставках "гуманитарного газа" для нужд республики. Этот факт в среду, 15 января, обнародовал глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе пресс-конференции
"Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть. <...> Данный газ будет подан, он будет как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать, как и был прежде. Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", - сказал Красносельский.
Накануне глава ПМР
посетил с рабочим визитом российскую столицу, где провел переговоры о преодолении энергетического кризиса в регионе. Этот визит не был анонсирован, и вот как Красносельский объяснил это:
"Зачем это делать? Я не работаю на пиар, я работаю на результат. И здесь тоже важен не сам факт поездки, а важен результат этой поездки".
Глава ПМР уточнил, что инициатива встречи была приднестровско-российской, а переговоры шли на уровне Министерства энергетики РФ.
Красносельский акцентировал внимание на том, что основная причина сложившейся кризисной ситуации в регионе - отсутствие полноценного политического диалога между Кишиневом и Тирасполем. Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду "в недостаточной мере проинформирована о существующем положении дел, а потому заблуждается по многим аспектам".
"Я предлагал неоднократно президенту Молдавии встретиться, писал письма, на которые ответа не получал. Уверен, что если бы госпожа Санду от меня лично узнала фактуру, не было бы половины тех заявлений, которые она делает. По сути дела, эти заявления результат незнания информации, незнания ситуации, незнания обстоятельств", - заявил Красносельский.
В частности, он напомнил о том, что говорил в начале января: Тирасполь многократно обращался к Кишиневу с просьбами, например, не блокировать экспортно-импортные операции юридическим лицам ПМР, в том числе ведущим в регион медикаменты. Однако услышаны эти призывы не были.
С тем, что энергетический кризис - результат деятельности властей Кишинева, согласен и российский сенатор Алексей Пушков
. С той лишь оговоркой, что нестерпимое желание Майи Санду
попасть в Европу
завело в энергетический тупик не только ПМР, но и саму Молдавию.
"И теперь [Санду] слезно призывает граждан страны всячески экономить свет, газ и тепло. Ничего подобного до Санду в Молдавии никогда не было. Но чего эта ученица Сороса не сделает со страной ради "европейского пути"! Завершающая стадия этого пути убедительно показана Джеком Николсоном в фильме "Сияние". Его персонаж заблудился морозной ночью в лабиринте. Вот и Молдавия под "лидерством" Санду явно забрела куда-то не туда", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
По сути, план энергетической политики Санду сводился к намерению получить российский газ даром, заодно избавившись от несговорчивой ПМР. Именно поэтому Молдавия с 2022 года не платила за российский газ, кивая на то, что невыплаченные 709 миллионов долларов - это якобы долги Приднестровья В результате 28 декабря 2024 года "Газпром
" сообщил, что снизит с нового года перекачку газа в Молдавию до нуля.
Следующим шагом Санду и ее команды должен был стать захват
принадлежащей российскому "Интер РАО" Молдавской (Кучурганской) ГРЭС. Ожидалось, что это заставит Москву
пойти на уступки и все же согласиться поставлять газ в Молдавию бесплатно. Информацию о том, что такая провокация готовится, недавно обнародовала Служба Внешней Разведки
РФ.
Однако провокация по захвату ГРЭС не удалась, а проблему газоснабжения Приднестровья решила Россия, о чем и сообщил 15 января Красносельский. Вот только называть это событие счастливым финалом нельзя, отметил в комментарии изданию Украина.ру
депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин.
"Дело в том, что для Молдавии, для Запада, для Украины газовый кризис был очень хорошим шансом закрыть Приднестровскую тему. Потому что ПМР очень болезненно воспринимается и в Вашингтоне, и в Страсбурге, и в Брюсселе, и в Кишиневе. Так как это, по сути, российский анклав на берегу Днепра. И там около 300 тысяч граждан России, там группа войск Российской Федерации, миротворцы, склады и так далее. Плюс у Приднестровья очень важное логистическое положение: отделяет Молдавию, которая сейчас активно готовится к вступлению в НАТО, от Украины", - пояснил Соин.
Он подчеркнул, что в этих обстоятельствах Приднестровье остается для коллективного Запада стратегической целью. И добиваться ее достижения США
, ЕС, Киев
и Кишинев продолжат.
Эксперт резюмировал, что газовый рычаг был лишь одним из сюжетов войны против республики. Причем самым простым: на Западе ожидали, что жители Приднестровья будут замерзать, вымирать и "перезрелый плод упадет с дерева им в руки". В следующий раз "дерево" будут пробовать трясти, уверен Соин.
"Провокации продолжатся. Они будут корректироваться. Я не исключаю того, что будут возникать помехи с поставкой гуманитарного газа. Будет нарастать давление на Приднестровье независимо от каких-либо обстоятельств, потому что для наших врагов ликвидация республики – это был бы очень серьезный приз. Поэтому, конечно, они будут применять и диверсии, и террор. На каком-то этапе возможно и более масштабное использование военной силы, если они добьются дестабилизации в Приднестровье, они могут тогда использовать и более масштабную военную силу", - уверен эксперт.
Однако, резюмировал он, Приднестровье "тоже не лыком шито", и хотя его силы несравнимо меньше возможностей противника, за ПМР остается поддержка России.
Специалисты по энергетике добавляют, что газовый рычаг Вашингтон применит и против других стран Европы. В частности, глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов
ранее выразил уверенность, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа
ЕС предстоит столкнуться с его желанием втридорога продавать свой СПГ.
Не забывает выполнять газовую волю своего старшего "брата" и Киев. На днях Верховная Рада
зарегистрировала законопроект экс-президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко
о запрете транзита еще и российской нефти.
Тем временем Владимир Зеленский
предпринимает меры по воспитанию покорности в отношении Словакии. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо
во вторник предложил главарю киевского режима встретиться на территории своей страны вблизи украинской границы, чтобы обсудить возможность возобновления транзита российского газа.
Зеленский отказался и предложил Фицо самому приехать на поклон в Киев. Результатом
борьбы словацкого премьера за российский газ и нежелание идти на поводу у киевского режима стало обещание оппозиционных партий страны объявить Фицо импичмент.