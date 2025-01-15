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Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?

Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина? - 15.01.2025 Украина.ру

Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?

Россия и Приднестровье договорились о поставках "гуманитарного газа" для нужд республики. Этот факт в среду, 15 января, обнародовал глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе пресс-конференции

2025-01-15T16:07

2025-01-15T16:07

2025-01-15T16:56

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Накануне глава ПМР посетил с рабочим визитом российскую столицу, где провел переговоры о преодолении энергетического кризиса в регионе. Этот визит не был анонсирован, и вот как Красносельский объяснил это:"Зачем это делать? Я не работаю на пиар, я работаю на результат. И здесь тоже важен не сам факт поездки, а важен результат этой поездки".Глава ПМР уточнил, что инициатива встречи была приднестровско-российской, а переговоры шли на уровне Министерства энергетики РФ.Красносельский акцентировал внимание на том, что основная причина сложившейся кризисной ситуации в регионе - отсутствие полноценного политического диалога между Кишиневом и Тирасполем. Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду "в недостаточной мере проинформирована о существующем положении дел, а потому заблуждается по многим аспектам".В частности, он напомнил о том, что говорил в начале января: Тирасполь многократно обращался к Кишиневу с просьбами, например, не блокировать экспортно-импортные операции юридическим лицам ПМР, в том числе ведущим в регион медикаменты. Однако услышаны эти призывы не были.С тем, что энергетический кризис - результат деятельности властей Кишинева, согласен и российский сенатор Алексей Пушков. С той лишь оговоркой, что нестерпимое желание Майи Санду попасть в Европу завело в энергетический тупик не только ПМР, но и саму Молдавию.По сути, план энергетической политики Санду сводился к намерению получить российский газ даром, заодно избавившись от несговорчивой ПМР. Именно поэтому Молдавия с 2022 года не платила за российский газ, кивая на то, что невыплаченные 709 миллионов долларов - это якобы долги Приднестровья В результате 28 декабря 2024 года "Газпром" сообщил, что снизит с нового года перекачку газа в Молдавию до нуля.Следующим шагом Санду и ее команды должен был стать захват принадлежащей российскому "Интер РАО" Молдавской (Кучурганской) ГРЭС. Ожидалось, что это заставит Москву пойти на уступки и все же согласиться поставлять газ в Молдавию бесплатно. Информацию о том, что такая провокация готовится, недавно обнародовала Служба Внешней Разведки РФ.Однако провокация по захвату ГРЭС не удалась, а проблему газоснабжения Приднестровья решила Россия, о чем и сообщил 15 января Красносельский. Вот только называть это событие счастливым финалом нельзя, отметил в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин.Он подчеркнул, что в этих обстоятельствах Приднестровье остается для коллективного Запада стратегической целью. И добиваться ее достижения США, ЕС, Киев и Кишинев продолжат.Эксперт резюмировал, что газовый рычаг был лишь одним из сюжетов войны против республики. Причем самым простым: на Западе ожидали, что жители Приднестровья будут замерзать, вымирать и "перезрелый плод упадет с дерева им в руки". В следующий раз "дерево" будут пробовать трясти, уверен Соин.Однако, резюмировал он, Приднестровье "тоже не лыком шито", и хотя его силы несравнимо меньше возможностей противника, за ПМР остается поддержка России.Специалисты по энергетике добавляют, что газовый рычаг Вашингтон применит и против других стран Европы. В частности, глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов ранее выразил уверенность, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа ЕС предстоит столкнуться с его желанием втридорога продавать свой СПГ.Не забывает выполнять газовую волю своего старшего "брата" и Киев. На днях Верховная Рада зарегистрировала законопроект экс-президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко о запрете транзита еще и российской нефти.Тем временем Владимир Зеленский предпринимает меры по воспитанию покорности в отношении Словакии. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо во вторник предложил главарю киевского режима встретиться на территории своей страны вблизи украинской границы, чтобы обсудить возможность возобновления транзита российского газа.Зеленский отказался и предложил Фицо самому приехать на поклон в Киев. Результатом борьбы словацкого премьера за российский газ и нежелание идти на поводу у киевского режима стало обещание оппозиционных партий страны объявить Фицо импичмент.Подробности газового давления на Словакию - в материале Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев.

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эксклюзив, новости, приднестровье, россия, газ, владимир путин, вадим красносельский, молдавия, пмр, роберт фицо, газпром, украина.ру, ес, дмитрий соин