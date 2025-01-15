Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти - 15.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250115/1060281273.html
Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти
Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти - 15.01.2025 Украина.ру
Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти
Оппозиционные партии Словакии предложили парламенту страны выразить недоверие премьер-министру. Об этом прессу и общественность проинформировали инициаторы импичмента.
2025-01-15T14:24
2025-01-15T14:24
новости
словакия
роберт фицо
еврокомиссия
ес
парламент
политика
международная политика
политический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_0:128:2954:1790_1920x0_80_0_0_dcf35a9d66c75d29fc01279cda703bdd.jpg
Словацкие оппозиционные партии опубликовали в соцсетях видеозаписи подачи обращения в парламент о созыве внеочередного заседания для выражения недоверия премьер-министру страны. В комментариях представители оппозиционных партий заявили, что добиваются от парламента голосования о выражении вотума недоверия Роберту Фицо.Согласно опубликованным в соцсетях материалам, представители оппозиции зарегистрировали своё обращение в законодательном органе. Они также рассказали о сценарии, по которому намерены отстранить от власти главу правительства Словакии.Инициаторы импичмента не скрывают недовольства политикой Фицо в Еврокомиссии. Парламентское большинство словацкого парламента сомневается в успехе затеи прозападной оппозиции.Фицо заявил намерение принять участие в инициированном оппозицией мероприятии. По его мнению, заседание возможно провести 21 января - после его запланированного визита в Турцию.Накануне, 14 января в Москву прибыла делегация парламента Словакии. Она обсуждала в Государственной Думе перспективы развития двустороннего сотрудничества в разных сферах. Делегация была вынуждена добираться в Россию окружным путём, так как Польша запретила пролёт лайнера с парламентариями этой страны ЕС над своей территорией. Варшава возложила ответственность за инцидент на Братиславу.Также на эту тему: Европейский перекрёсток. Скептиков по отношению к Украине всё больше, но Брюссель пока не сдаётся
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_3dc0ac512ff6e294db51688ad5629877.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словакия, роберт фицо, еврокомиссия, ес, парламент, политика, международная политика, политический кризис
Новости, Словакия, Роберт Фицо, Еврокомиссия, ЕС, парламент, политика, Международная политика, политический кризис

Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти

14:24 15.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Оппозиционные партии Словакии предложили парламенту страны выразить недоверие премьер-министру. Об этом прессу и общественность проинформировали инициаторы импичмента.
Словацкие оппозиционные партии опубликовали в соцсетях видеозаписи подачи обращения в парламент о созыве внеочередного заседания для выражения недоверия премьер-министру страны. В комментариях представители оппозиционных партий заявили, что добиваются от парламента голосования о выражении вотума недоверия Роберту Фицо.
Согласно опубликованным в соцсетях материалам, представители оппозиции зарегистрировали своё обращение в законодательном органе. Они также рассказали о сценарии, по которому намерены отстранить от власти главу правительства Словакии.
“Мы подаем подписи для созыва внеочередного заседания, чтобы дискутировать, а затем - выразить вотум недоверия правительству”, - заявил лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" (Progresívne Slovensko) Михал Шимечка.
Инициаторы импичмента не скрывают недовольства политикой Фицо в Еврокомиссии. Парламентское большинство словацкого парламента сомневается в успехе затеи прозападной оппозиции.
Фицо заявил намерение принять участие в инициированном оппозицией мероприятии. По его мнению, заседание возможно провести 21 января - после его запланированного визита в Турцию.
Накануне, 14 января в Москву прибыла делегация парламента Словакии. Она обсуждала в Государственной Думе перспективы развития двустороннего сотрудничества в разных сферах. Делегация была вынуждена добираться в Россию окружным путём, так как Польша запретила пролёт лайнера с парламентариями этой страны ЕС над своей территорией. Варшава возложила ответственность за инцидент на Братиславу.
Также на эту тему: Европейский перекрёсток. Скептиков по отношению к Украине всё больше, но Брюссель пока не сдаётся
 
НовостиСловакияРоберт ФицоЕврокомиссияЕСпарламентполитикаМеждународная политикаполитический кризис
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности
15:09Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России
14:50Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу
14:24Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти
14:18Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны
13:38Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий
13:13Песков высказался насчет воюющих за Киев иностранных наемников
13:04"Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января
13:00Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией
12:58"Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине
12:44"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти
12:41Железняк рассказал о голосовании Рады по военному положению
12:30ВС РФ освободили Украинку
12:17Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга"
12:14Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира
12:04Кандидат в главы Пентагона: Трамп хочет завершить конфликт в пользу Киева
11:35"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии
11:09Четыре квартиры: судмедэкспертиза Латвии допустила, что самоубийство мужа Седоковой могло быть подстроено
11:03Константинов отреагировал на возможную отправку британских миротворцев на Украину
10:59ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины
Лента новостейМолния