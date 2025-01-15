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Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти
Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти - 15.01.2025 Украина.ру
Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти
Оппозиционные партии Словакии предложили парламенту страны выразить недоверие премьер-министру. Об этом прессу и общественность проинформировали инициаторы импичмента.
2025-01-15T14:24
2025-01-15T14:24
2025-01-15T14:24
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роберт фицо
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международная политика
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Словацкие оппозиционные партии опубликовали в соцсетях видеозаписи подачи обращения в парламент о созыве внеочередного заседания для выражения недоверия премьер-министру страны. В комментариях представители оппозиционных партий заявили, что добиваются от парламента голосования о выражении вотума недоверия Роберту Фицо.Согласно опубликованным в соцсетях материалам, представители оппозиции зарегистрировали своё обращение в законодательном органе. Они также рассказали о сценарии, по которому намерены отстранить от власти главу правительства Словакии.Инициаторы импичмента не скрывают недовольства политикой Фицо в Еврокомиссии. Парламентское большинство словацкого парламента сомневается в успехе затеи прозападной оппозиции.Фицо заявил намерение принять участие в инициированном оппозицией мероприятии. По его мнению, заседание возможно провести 21 января - после его запланированного визита в Турцию.Накануне, 14 января в Москву прибыла делегация парламента Словакии. Она обсуждала в Государственной Думе перспективы развития двустороннего сотрудничества в разных сферах. Делегация была вынуждена добираться в Россию окружным путём, так как Польша запретила пролёт лайнера с парламентариями этой страны ЕС над своей территорией. Варшава возложила ответственность за инцидент на Братиславу.Также на эту тему: Европейский перекрёсток. Скептиков по отношению к Украине всё больше, но Брюссель пока не сдаётся
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, словакия, роберт фицо, еврокомиссия, ес, парламент, политика, международная политика, политический кризис
Новости, Словакия, Роберт Фицо, Еврокомиссия, ЕС, парламент, политика, Международная политика, политический кризис
Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти
Оппозиционные партии Словакии предложили парламенту страны выразить недоверие премьер-министру. Об этом прессу и общественность проинформировали инициаторы импичмента.
Словацкие оппозиционные партии опубликовали в соцсетях видеозаписи подачи обращения в парламент о созыве внеочередного заседания для выражения недоверия премьер-министру страны. В комментариях представители оппозиционных партий заявили, что добиваются от парламента голосования о выражении вотума недоверия Роберту Фицо.
Согласно опубликованным в соцсетях материалам, представители оппозиции зарегистрировали своё обращение в законодательном органе. Они также рассказали о сценарии, по которому намерены отстранить от власти главу правительства Словакии.
“Мы подаем подписи для созыва внеочередного заседания, чтобы дискутировать, а затем - выразить вотум недоверия правительству”, - заявил лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" (Progresívne Slovensko) Михал Шимечка.
Инициаторы импичмента не скрывают недовольства политикой Фицо в Еврокомиссии
. Парламентское большинство словацкого парламента сомневается в успехе затеи прозападной оппозиции.
Фицо заявил намерение принять участие в инициированном оппозицией мероприятии. По его мнению, заседание возможно провести 21 января - после его запланированного визита в Турцию
.
Накануне, 14 января в Москву
прибыла делегация парламента Словакии. Она обсуждала в Государственной Думе перспективы развития двустороннего сотрудничества в разных сферах. Делегация была вынуждена добираться в Россию
окружным путём, так как Польша запретила
пролёт лайнера с парламентариями этой страны ЕС
над своей территорией. Варшава
возложила ответственность за инцидент на Братиславу.