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Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти

Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти - 15.01.2025 Украина.ру

Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти

Оппозиционные партии Словакии предложили парламенту страны выразить недоверие премьер-министру. Об этом прессу и общественность проинформировали инициаторы импичмента.

2025-01-15T14:24

2025-01-15T14:24

2025-01-15T14:24

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Словацкие оппозиционные партии опубликовали в соцсетях видеозаписи подачи обращения в парламент о созыве внеочередного заседания для выражения недоверия премьер-министру страны. В комментариях представители оппозиционных партий заявили, что добиваются от парламента голосования о выражении вотума недоверия Роберту Фицо.Согласно опубликованным в соцсетях материалам, представители оппозиции зарегистрировали своё обращение в законодательном органе. Они также рассказали о сценарии, по которому намерены отстранить от власти главу правительства Словакии.Инициаторы импичмента не скрывают недовольства политикой Фицо в Еврокомиссии. Парламентское большинство словацкого парламента сомневается в успехе затеи прозападной оппозиции.Фицо заявил намерение принять участие в инициированном оппозицией мероприятии. По его мнению, заседание возможно провести 21 января - после его запланированного визита в Турцию.Накануне, 14 января в Москву прибыла делегация парламента Словакии. Она обсуждала в Государственной Думе перспективы развития двустороннего сотрудничества в разных сферах. Делегация была вынуждена добираться в Россию окружным путём, так как Польша запретила пролёт лайнера с парламентариями этой страны ЕС над своей территорией. Варшава возложила ответственность за инцидент на Братиславу.Также на эту тему: Европейский перекрёсток. Скептиков по отношению к Украине всё больше, но Брюссель пока не сдаётся

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новости, словакия, роберт фицо, еврокомиссия, ес, парламент, политика, международная политика, политический кризис