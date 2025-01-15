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Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?

Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу? - 15.01.2025 Украина.ру

Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?

Представители польских властей рассказывают о непоколебимой поддержке Украины, а сами накачивают страну американским вооружением для последующих испытаний

2025-01-15T17:48

2025-01-15T17:48

2025-01-15T17:48

эксклюзив

украина

германия

польша

борис писториус

джо байден

контактная группа

нато

бундесвер

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Украина для Запада как была, так и останется лишь предлогом для расширения на восток и вооружения НАТО против России. На минувшей неделе состоялось двадцать пятое по счету заседание Контактной группы по обороне Украины в ФРГ (эти мероприятия более известны как "формат Раммштайн").Группа национальных директоров по вооружениям выпустила отчет, в котором отметила прогресс в инициативе по совместному производству в Германии до тысячи ракет GEM-T для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. В этом проекте принимают участие Нидерланды, Румыния и Испания, уточняют западные СМИ.Кроме этого, Киев посетил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он объявил о намерении развернуть в польском городе Жешув, используемом для военных поставок на Украину, комплексов Patriot. По его словам, комплексы развернут до конца января, и он лично приедет в Жешув это проверить.Вооружение стран НАТО больше связано с огромным бизнесом, испытанием технологий и развертыванием американской глобальной системы ПВО/ПРО, чем с защитой Украины. Местным обывателям западные пропагандисты объясняют ракетную кооперацию боевыми действиями в зоне украинского конфликта и "продолжающейся напряженностью в Восточной Европе". Производство ракет для американских комплексов в этой ситуации должно укрепить "стратегическую автономию" и повысить возможности систем ПВО стран-членов альянса. Если первая часть объяснения касается, скорее, серых схем финансирования проектов, то вторая больше похожа на правду.Запуск производства GEM-T в ФРГ обсуждали до декабря 2022 года. Тогда немецкие СМИ сообщали о планах американской Raytheon запустить производство в ФРГ и о согласовании дорожной карты. Предполагалось, что линию развернут на базе баварского филиала производителя ракетных систем MBDA, а рынком сбыта определили вооруженные силы ФРГ и других европейских стран.О том, как работает система немецких поставок, читайте в материале Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки УкраиныКомпания MBDA принадлежит французскому Airbus, итальянскому машиностроительному Leonardo и британскому оборонному гиганту BAE Systems. MBDA теснейшим образом сотрудничает с Польским агентством вооружений, производит комплексы ПВО PILICA+ и ракеты к ней, поддерживает производство мобильных комплексов ПВО NAREW. Причем сотрудничество в сфере ПВО началось аж в 2017 году.У Raytheon и немецкого подразделения MBDA с 1987 года работает совместное предприятие COMLOG в Германии. Компания создавалась под обслуживание боеприпасов для Patriot, за все время работы там модернизировали около пяти тысяч устаревших ракет. В декабре 2023 года Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA) заключило контракт с COMLOG на сумму 5,5 млрд долларов на сборку новейшей GEM-T.Спрашивается: какая Украина? Если бы ее не существовало, ее следовало бы придумать.Что такое GEM-T?Ракеты PAC-2 GEM-T (Ракета с улучшенным наведением - тактическая, Guidance Enhanced Missile - Tactical) предназначены для пуска из американских ЗРК Patriot. С их помощью предполагается сбивать цели с низкой радиолокационной сигнатурой посредством кинетического удара. Проще говоря, в снарядах вместо боеголовки - болванка, которая должна точно попасть в малозаметную для радаров ракету противника. Возможность поражать цели кинетическим ударом интегрировали также в ракеты Patriot PAC-3, которые испытали, в том числе, на Украине.По сути, GEM-T - усовершенствованная система наведения ракет MIM-104E для перехвата баллистических целей или поражения самолетов.GEM-T представили общественности в феврале 2020 года. Американские инженеры впервые использовали в производстве ракет нитрид галлия (GaN). Компания Raytheon потратила на эту разработку более 300 млн долларов. Сложность заключалась в том, что технологию нужно было адаптировать под оборонную промышленность.Нитрид галлия - это полупроводник, на котором можно реализовать транзисторы, работающие при температурах до 225 градусов Цельсия. Этот материал превосходит по характеристикам традиционно используемый кремний. Например, в России ряд приборов по технологии GaN разрабатывают и производят специалисты НИИ электронной техники (Воронеж), технология внесена в Стратегию развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года.Нитрид галлия использовали (а он сейчас есть практически во всей электронике - от умных ламп до зарядных устройств) для производства передатчиков для крылатых и баллистических ракет. В результате срок службы ракет продлили до 45 лет - в течение этого периода не потребуется повторная сертификация и замена компонентов. Вероятно, поэтому предприятие COMLOG решили перенаправить на экономически более перспективную сборку.Передатчик GaN соединяет ракету с наземной системой управления полета. Он выглядит так же, выполняет те же функции, но не требует дополнительного охлаждения. Первое боевое испытание ракеты GEM-T состоялось на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико (США). Система успешно поразила цель. В дальнейшем в Raytheon сосредоточились на доработке технологии GaN для использования в активном самонаведении, радиопередаче данных, неконтактных взрывателях.В августе 2024 года Raytheon заключили контракт с NSPA на поставку дополнительных GEM-T PAC-2 в Германию. Таким образом власти ФРГ восполнили запас собственных ракет для Patriot, которые передали Украине. В финансировании приняли участие Дания, Нидерланды и Норвегия.В декабре прошлого года в США успешно провели испытания ракеты для Patriot PAC-3 с новейшим программным обеспечением. В результате инженерам удалось успешно интегрировать систему с радаром нижнего уровня противовоздушной и противоракетной обороны (LTAMDS) и интегрированной системой боевого управления (IBCS) для поражения тактической баллистической ракеты.Подробнее об IBCS читайте в материале Алексея Туманова IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мираНо причем здесь Украина? Ни при чем.Такой же лейтмотив и в ПольшеКомплексы Patriot также интегрированы в польскую систему ПРО "Висла", об оперативной готовности которой местные власти докладывали в декабре 2024 года. По данным из открытых источников, в систему включены две батареи Patriot. В каждой - по восемь пусковых установок, радару, командному пункту. Эти Patriot уже подключены к упомянутой выше IBCS. Кроме этого, боевое дежурство в Польше несут американские силы ПВО - также с комплексами Patriot.Читайте также База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"Летом американские журналисты спровоцировали небольшой скандал на этой почве. Сначала СМИ распространили сообщение о якобы решении президента США Джо Байдена передать одну батарею Украине. Затем представители польских властей публично наотрез отказались отправлять комплексы в Киев и наложили на польских "патриотов" вето. Одной из причин называли тот самый инцидент с трактором в польском селе Пшеводув, который подбила ракета украинской ПВО. Тогда заявляли о двух погибших поляках.После пшеводувского инцидента в Польше уже разворачивали (с января по ноябрь 2023 года) три комплекса Patriot, которые обслуживали около 300 солдат Бундесвера. Причиной развертывания называли необходимость защиты воздушного пространства. Тогда же и запланировали очередную миссию на январь."Благодаря этому мы защитим логистический хаб в Польше, который имеет ключевое значение для поставок на Украину", - заявлял Писториус.И благодаря этому же, о чем не заявлял Писториус, американские инженеры смогут изучить на практике интеграцию польских, немецких и американских сил ПВО в свою единую суперинтегрированную систему управления боевым пространством.По данным польских СМИ, вторая фаза создания системы ПРО "Висла" будет сопровождаться закупками шести батарей (12 пусковых установок) с новейшими радарами GhostEye от Raytheon, производством 48 ракетных установок М903 для Patriot и 644 ракет PAC-3 MSE в 2026-2029 годах.Систему создают в рамках программы технической модернизации Войска польского на 2021-2035 годы. На это польские власти выделяют рекордные для своей страны ресурсы в размере 524 млрд злотых (приблизительно 13 триллионов рублей). К 2025 году затраты достигли уровня почти 5% ВВП, заявил 14 января глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. В своей речи на конференции в Варшаве он сослался на украинский опыт ведения боевых действий. А накануне - выступил с дежурным заявлением о непоколебимой поддержки Украины через развитие оборонной промышленности Европы, запланированные маневры НАТО в последующие годы, дружбу Варшавы с Вашингтоном, сотрудничество с британским ВПК и… коллективной обороны от России.Еще раз, причем здесь оборона Украины? Не при чем.

https://ukraina.ru/20241223/1059880980.html

украина

германия

польша

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