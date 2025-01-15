https://ukraina.ru/20250115/1060289574.html

Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт

Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт - 15.01.2025 Украина.ру

Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР) в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-01-15T17:12

2025-01-15T17:12

2025-01-15T17:12

эксклюзив

спецоперация

красный лиман

часов яр

россия

всу

дзержинск (торецк)

донбасс

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На Лиманском направлении фронт долгое время находился в стагнации. В основном мы вели там с ВСУ контрбатарейную борьбу.Дело в том, что основные свои усилия армия России сосредоточила на более значимом Покровском (Красноармейском) направлении, а здесь мы должны были не просто сдерживать противника, но и постоянно его беспокоить. Для этого мы постоянно работали артиллерией, ВКС, танковыми подразделениями и проводили штурмы.Мы же уже неоднократно говорили, что местность на Лиманском направлении очень тяжелая. Перепады высот, леса, много больших и мелких речушек. Все это давало ВСУ преимущество при выстраивании обороны. Тем не менее, после освобождения населенного пункта Терны наше продвижение началось.Терны находятся в низине. Дальнейшее движение на запад в сторону самого Красного Лимана станет еще труднее для наших подразделений, потому что там будут сплошные многовековые леса, которые до войны киевский режим нещадно вырубал и вывозил на продажу. Тем не менее, наши штурмовики потихоньку будут двигаться. Фронт не остановится.Для активизации Лиманского направления нам нужно полностью освободить Часов Яр. Надеюсь, это произойдет через пару недель.Долгие месяцы за него шли упорные бои. С нашей стороны тут сражаются 200-я бригада добровольческого корпуса, 4-я бригада 3-го армейского корпуса, а также десантники. В частности, они заблокировали ВСУ в районе пионерского лагеря (с огнеупорного завода противника уже выбили). Мы также взяли под огневой контроль дорогу на Краматорск.Часов Яр – это господствующая высота. Когда мы возьмем город, мы будем видеть Краматорск как на ладони. А до Константиновки оттуда уже рукой подать. Мы возьмем всю эту Славянскую агломерацию под огневой контроль. Противник будет вынужден искать место, чтобы спрятаться.Еще для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, где мы разрезаем группировки ВСУ на несколько частей, а также освобождение Торецка (Дзержинска).Понятно, что враг будет контратаковать. Он не может просто так сдать эту территорию. Но Лиманское направление тоже посыплется как здание, которое не стоит на твердой земле. Украина не сможет помешать нам реализовать эти планы.

https://ukraina.ru/20241207/1059472075.html

https://ukraina.ru/20250114/1060265047.html

красный лиман

часов яр

россия

дзержинск (торецк)

донбасс

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, красный лиман, часов яр, россия, всу, дзержинск (торецк), донбасс