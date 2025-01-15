Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт - 15.01.2025 Украина.ру
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Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт
Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт - 15.01.2025 Украина.ру
Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР) в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-01-15T17:12
2025-01-15T17:12
эксклюзив
спецоперация
красный лиман
часов яр
россия
всу
дзержинск (торецк)
донбасс
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На Лиманском направлении фронт долгое время находился в стагнации. В основном мы вели там с ВСУ контрбатарейную борьбу.Дело в том, что основные свои усилия армия России сосредоточила на более значимом Покровском (Красноармейском) направлении, а здесь мы должны были не просто сдерживать противника, но и постоянно его беспокоить. Для этого мы постоянно работали артиллерией, ВКС, танковыми подразделениями и проводили штурмы.Мы же уже неоднократно говорили, что местность на Лиманском направлении очень тяжелая. Перепады высот, леса, много больших и мелких речушек. Все это давало ВСУ преимущество при выстраивании обороны. Тем не менее, после освобождения населенного пункта Терны наше продвижение началось.Терны находятся в низине. Дальнейшее движение на запад в сторону самого Красного Лимана станет еще труднее для наших подразделений, потому что там будут сплошные многовековые леса, которые до войны киевский режим нещадно вырубал и вывозил на продажу. Тем не менее, наши штурмовики потихоньку будут двигаться. Фронт не остановится.Для активизации Лиманского направления нам нужно полностью освободить Часов Яр. Надеюсь, это произойдет через пару недель.Долгие месяцы за него шли упорные бои. С нашей стороны тут сражаются 200-я бригада добровольческого корпуса, 4-я бригада 3-го армейского корпуса, а также десантники. В частности, они заблокировали ВСУ в районе пионерского лагеря (с огнеупорного завода противника уже выбили). Мы также взяли под огневой контроль дорогу на Краматорск.Часов Яр – это господствующая высота. Когда мы возьмем город, мы будем видеть Краматорск как на ладони. А до Константиновки оттуда уже рукой подать. Мы возьмем всю эту Славянскую агломерацию под огневой контроль. Противник будет вынужден искать место, чтобы спрятаться.Еще для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, где мы разрезаем группировки ВСУ на несколько частей, а также освобождение Торецка (Дзержинска).Понятно, что враг будет контратаковать. Он не может просто так сдать эту территорию. Но Лиманское направление тоже посыплется как здание, которое не стоит на твердой земле. Украина не сможет помешать нам реализовать эти планы.
https://ukraina.ru/20241207/1059472075.html
https://ukraina.ru/20250114/1060265047.html
красный лиман
часов яр
россия
дзержинск (торецк)
донбасс
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, красный лиман, часов яр, россия, всу, дзержинск (торецк), донбасс
Эксклюзив, Спецоперация, Красный Лиман, Часов Яр, Россия, ВСУ, Дзержинск (Торецк), Донбасс

Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт

17:12 15.01.2025
 
© Украина.руВиталий Киселев (СВО)
Виталий Киселев (СВО) - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР) в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На Лиманском направлении фронт долгое время находился в стагнации. В основном мы вели там с ВСУ контрбатарейную борьбу.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
7 декабря 2024, 07:00
Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже СШАНаше главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Дело в том, что основные свои усилия армия России сосредоточила на более значимом Покровском (Красноармейском) направлении, а здесь мы должны были не просто сдерживать противника, но и постоянно его беспокоить. Для этого мы постоянно работали артиллерией, ВКС, танковыми подразделениями и проводили штурмы.
Мы же уже неоднократно говорили, что местность на Лиманском направлении очень тяжелая. Перепады высот, леса, много больших и мелких речушек. Все это давало ВСУ преимущество при выстраивании обороны. Тем не менее, после освобождения населенного пункта Терны наше продвижение началось.
Терны находятся в низине. Дальнейшее движение на запад в сторону самого Красного Лимана станет еще труднее для наших подразделений, потому что там будут сплошные многовековые леса, которые до войны киевский режим нещадно вырубал и вывозил на продажу. Тем не менее, наши штурмовики потихоньку будут двигаться. Фронт не остановится.
Для активизации Лиманского направления нам нужно полностью освободить Часов Яр. Надеюсь, это произойдет через пару недель.
Долгие месяцы за него шли упорные бои. С нашей стороны тут сражаются 200-я бригада добровольческого корпуса, 4-я бригада 3-го армейского корпуса, а также десантники. В частности, они заблокировали ВСУ в районе пионерского лагеря (с огнеупорного завода противника уже выбили). Мы также взяли под огневой контроль дорогу на Краматорск.
Часов Яр – это господствующая высота. Когда мы возьмем город, мы будем видеть Краматорск как на ладони. А до Константиновки оттуда уже рукой подать. Мы возьмем всю эту Славянскую агломерацию под огневой контроль. Противник будет вынужден искать место, чтобы спрятаться.
Еще для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, где мы разрезаем группировки ВСУ на несколько частей, а также освобождение Торецка (Дзержинска).
Понятно, что враг будет контратаковать. Он не может просто так сдать эту территорию. Но Лиманское направление тоже посыплется как здание, которое не стоит на твердой земле. Украина не сможет помешать нам реализовать эти планы.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Вчера, 18:29
Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл ВолчанскуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСпецоперацияКрасный ЛиманЧасов ЯрРоссияВСУДзержинск (Торецк)Донбасс
 
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