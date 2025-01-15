Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у Покровска - 15.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250115/1060292796.html
Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у Покровска
Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у Покровска - 15.01.2025 Украина.ру
Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у Покровска
В результате удара российской армии по Покровску (Красноармейску) были уничтожены два старших офицера 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины. Об этом сообщило "Военное обозрение"
2025-01-15T17:32
2025-01-15T17:32
новости
россия
донецкая народная республика
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
ликвидация
вс рф
продвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_49c831d5738d68b0c338eeb65645027a.jpg.webp
Издание уточнило, что речь идет про полковника Дмитрия Пермякова и майора Андрея Перепечко. Должности других ликвидированных украинских военных не называются, однако российские военкоры отмечают, что в результате прилета подразделение было "обезглавлено"."Президентский" статус бригада получила в 2017 году. По официальным данным, командует бригадой полковник Николай Мишакин.Российские военные продолжают продвигаться на фронте. В среду, 15 января, ВС РФ освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).В этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк), осталась лишь зачистка прилегающей территории шахты.Днем ранее подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.Также во вторник российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм--канале "Шепот фронта" сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой."Сообщают об уничтожении части подразделения "Лють"* в Торецке. Бывшие косячники-штрафники потеряли около 40% личного состава в битве за Торецк", - написал военкор.Точное количество ликвидированных боевиков пока неизвестно. По информации прессы, речь идет о 42-х военных.О том, что еще происходит на фронте, и куда дальше двинется Российская армия, в интервью изданию Украина.ру рассказал Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт.*Террористическая организация, запрещенная в России.
россия
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_60:0:1021:721_1920x0_80_0_0_aa60e5321dd4b9d2190a3b6e7c026e0c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, ликвидация, вс рф, продвижение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ликвидация, ВС РФ, продвижение

Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у Покровска

17:32 15.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
В результате удара российской армии по Покровску (Красноармейску) были уничтожены два старших офицера 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины. Об этом сообщило "Военное обозрение"
Издание уточнило, что речь идет про полковника Дмитрия Пермякова и майора Андрея Перепечко. Должности других ликвидированных украинских военных не называются, однако российские военкоры отмечают, что в результате прилета подразделение было "обезглавлено".
"Президентский" статус бригада получила в 2017 году. По официальным данным, командует бригадой полковник Николай Мишакин.
Российские военные продолжают продвигаться на фронте. В среду, 15 января, ВС РФ освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк), осталась лишь зачистка прилегающей территории шахты.
Днем ранее подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.
Также во вторник российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм--канале "Шепот фронта" сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.
"Сообщают об уничтожении части подразделения "Лють"* в Торецке. Бывшие косячники-штрафники потеряли около 40% личного состава в битве за Торецк", - написал военкор.
Точное количество ликвидированных боевиков пока неизвестно. По информации прессы, речь идет о 42-х военных.
О том, что еще происходит на фронте, и куда дальше двинется Российская армия, в интервью изданию Украина.ру рассказал Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныликвидацияВС РФпродвижение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?
17:32Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у Покровска
17:20Цивилева рассказала Путину о поддержке ветеранов СВО
17:16Откровения врага Зеленского: покушение, агония власти и проблема легитимности
17:12Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт
16:19Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ
16:07Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?
15:51Залужный: посол не пошёл... Ещё не пошёл?
15:15К чему готовится Трамп и в чём просчитались Госдеп США и ЦРУ? Мендкович о новой реальности
15:09Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России
14:50Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу
14:24Словацкая оппозиция пытается отстранить Фицо от власти
14:18Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны
13:38Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий
13:13Песков высказался насчет воюющих за Киев иностранных наемников
13:04"Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 января
13:00Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией
12:58"Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине
12:44"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти
12:41Железняк рассказал о голосовании Рады по военному положению
Лента новостейМолния