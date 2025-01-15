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Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у Покровска

Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у Покровска - 15.01.2025 Украина.ру

Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у Покровска

В результате удара российской армии по Покровску (Красноармейску) были уничтожены два старших офицера 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины. Об этом сообщило "Военное обозрение"

2025-01-15T17:32

2025-01-15T17:32

2025-01-15T17:32

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Издание уточнило, что речь идет про полковника Дмитрия Пермякова и майора Андрея Перепечко. Должности других ликвидированных украинских военных не называются, однако российские военкоры отмечают, что в результате прилета подразделение было "обезглавлено"."Президентский" статус бригада получила в 2017 году. По официальным данным, командует бригадой полковник Николай Мишакин.Российские военные продолжают продвигаться на фронте. В среду, 15 января, ВС РФ освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).В этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк), осталась лишь зачистка прилегающей территории шахты.Днем ранее подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.Также во вторник российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм--канале "Шепот фронта" сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой."Сообщают об уничтожении части подразделения "Лють"* в Торецке. Бывшие косячники-штрафники потеряли около 40% личного состава в битве за Торецк", - написал военкор.Точное количество ликвидированных боевиков пока неизвестно. По информации прессы, речь идет о 42-х военных.О том, что еще происходит на фронте, и куда дальше двинется Российская армия, в интервью изданию Украина.ру рассказал Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронт.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, ликвидация, вс рф, продвижение