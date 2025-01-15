"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды - 15.01.2025 Украина.ру
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"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды - 15.01.2025 Украина.ру
"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
Еще во времена министра обороны Шойгу в Арктике было построено 470 новых объектов. В том числе было проведено расширение аэродромов, модернизация взлетно-посадочных полос, созданы три новые базы на архипелагах с береговыми ракетными комплексами "Бастион". То есть Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен.
2025-01-15T19:30
2025-01-15T19:30
интервью
сша
россия
финский залив
дональд трамп
владимир ераносян
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки о старте миссии "Балтийский часовой". Она направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. По информации Yle, два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив.- Владимир Максимович, насколько ухудшит положение нашего флота отправка в Балтийский регион дополнительных сил НАТО в виде морских дронов, фрегатов и самолетов?- Происходит эскалация ситуация. Помимо польского морского спецназа "Формоза", расположенного в Трехградье (городская агломерация на севере Польши, состоит из Гданьска, Сопота и Гдыни – ред.) они будут задействовать силы, которые находятся на территории Швеции и Финляндии. То, что Рютте заявил об этом сейчас, говорит о том, что этот план будет реализовываться накануне президентских выборов в Белоруссии 26 января.В пользу этого говорит и то, что подвижной состав был замечен в Трехградье, в частности, в Гданьске, для перемещения войск в Поморском и Подляском воеводствах, включая спецназ. Учитывая, что ВСУ на всех фронтах терпят крах, на Западе пытаются использовать такие нелепые телодвижения, чтобы успокоить свою общественность.Атакуя беспилотниками газораспределительную станция "Турецкого потока" на Кубани, они сами при этом обвиняют нас в том, что мы ведем инфраструктурную войну.- Достаточно ли у нас сил для обороны Калининграда и Финского залива?- Сил достаточно, идет усиление флота. Например, бригады морской пехоты развертываются в дивизии. В Севастополе было две с половиной тысячи морпехов, а сейчас двенадцать тысяч. То же происходит и в Калининградском особом районе. То есть Гданьск и Гдыня под контролем.Что касается Финского залива, то ответная блокировка Клайпеды и других портов, которые находятся в зоне действия Балтийского флота, это дело нескольких часов. Клайпеда, Рига, Таллин, где находится информационно-психологический центр и рядом расположена авиабаза Эмари, все это быстро блокируется.Будут усилены и конвои наших судов, которые курсируют по Финскому заливу, в том числе и противолодочными и антидиверсионными силами.- На Черном море украинские безэкипажные катера создали много проблем нашему флоту. Могут ли такой же сценарий наши недруги использовать на Балтике?- Украинские безэкипажные катера Sea Baby, Magura и другие уничтожаются пачками, в том числе и надводными антидронами, которые уже пошли в серию. У нас есть быстроходные дроны. Которые способны нести модули с крупнокалиберными пулеметами. Скорость Magura, к примеру, 25 узлов, а скорость наших дронов 29-30 узлов.Кроме того, антидроновыми средствами усилены корабли и береговые войска. И это не только крупнокалиберные пулеметы, но и флотская авиация, включая вертолеты, которые ведут боевое патрулирование в акватории Черного моря.Морпехи поднаторели в уничтожении дронов, плюс инфраструктурные объекты защищены противодронной сетью.- Какую угрозу в военном отношении несут планы новоизбранного президента США Дональда Трампа по аннексии Гренландии и Канады?- Это не планы, а цель. На севере Гренландии находится база космических сил США Питуффик (ранее авиабаза Туле) и система раннего обнаружения баллистических ракет.Трамп в любом случае в течение нескольких лет заберет Гренландию. Премьер Гренландии Муте Эгеде ведет сепаратные переговоры с Трампом, Дания объявлена им неоколониальной державой.Еще один момент. Илон Маск в первую каденцию Трампа смог военно-космические силы отделить от ВВС, а база Туле подчинена непосредственно ВКС. Значит, Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой. Он может заплатить каждому гренландскому эскимосу по миллиону долларов, и они все побегут в Америку.- Чем Россия ответит на усиление США в Арктическом регионе?- Наша часть Арктики в безопасности. Еще во времена министра обороны Шойгу там было построено 470 новых объектов. В том числе произошло расширение аэродромов, модернизация взлетно-посадочных полос, созданы три новые базы на архипелагах с береговыми ракетными комплексами "Бастион". Также было усилено авиакрыло в Анадыре и создана база обнаружения и наведения морской авиации на острове Врангеля. То есть Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен.А Трамп будет занять присоединением Гренландии и Панамского канала. Кроме того, его задача избавиться от латиноамериканских преступных группировок в США. Эти банды работают на картели Синалоа, Лос-Сетас, Ла Фамилиа и другие. Мексиканцы полностью контролируют рынок кокаина, амфетамина и фентанила в США. Трамп во время дебатов с Харрис признал, что для США это самая большая проблема.- Если в Арктике существует паритет сил, мы можем выходить на переговоры с Трампом на равных?- Конечно, Латинская Америка — это задний двор США, сфера их интересов. О переделе мира должны договариваться великие державы, Россия, США, Китай, а не прокси-страны.О ситуации в зоне СВО Владимир Евсеев: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, сша, россия, финский залив, дональд трамп, владимир ераносян, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, гренландия, илон маск, ввс сша
Интервью, США, Россия, Финский залив, Дональд Трамп, Владимир Ераносян, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Гренландия, Илон Маск, ВВС США

"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды

19:30 15.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЕраносянВладимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Ераносян
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Еще во времена министра обороны Шойгу в Арктике было построено 470 новых объектов. В том числе было проведено расширение аэродромов, модернизация взлетно-посадочных полос, созданы три новые базы на архипелагах с береговыми ракетными комплексами "Бастион". То есть Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки о старте миссии "Балтийский часовой". Она направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. По информации Yle, два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив.
- Владимир Максимович, насколько ухудшит положение нашего флота отправка в Балтийский регион дополнительных сил НАТО в виде морских дронов, фрегатов и самолетов?
- Происходит эскалация ситуация. Помимо польского морского спецназа "Формоза", расположенного в Трехградье (городская агломерация на севере Польши, состоит из Гданьска, Сопота и Гдыни – ред.) они будут задействовать силы, которые находятся на территории Швеции и Финляндии. То, что Рютте заявил об этом сейчас, говорит о том, что этот план будет реализовываться накануне президентских выборов в Белоруссии 26 января.
В пользу этого говорит и то, что подвижной состав был замечен в Трехградье, в частности, в Гданьске, для перемещения войск в Поморском и Подляском воеводствах, включая спецназ. Учитывая, что ВСУ на всех фронтах терпят крах, на Западе пытаются использовать такие нелепые телодвижения, чтобы успокоить свою общественность.
Атакуя беспилотниками газораспределительную станция "Турецкого потока" на Кубани, они сами при этом обвиняют нас в том, что мы ведем инфраструктурную войну.
Владимир Ераносян - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля 2021, 15:13
Владимир Ераносян: кто онПолитолог, писатель, эксперт бюро военно-политического анализа
- Достаточно ли у нас сил для обороны Калининграда и Финского залива?
- Сил достаточно, идет усиление флота. Например, бригады морской пехоты развертываются в дивизии. В Севастополе было две с половиной тысячи морпехов, а сейчас двенадцать тысяч. То же происходит и в Калининградском особом районе. То есть Гданьск и Гдыня под контролем.
Что касается Финского залива, то ответная блокировка Клайпеды и других портов, которые находятся в зоне действия Балтийского флота, это дело нескольких часов. Клайпеда, Рига, Таллин, где находится информационно-психологический центр и рядом расположена авиабаза Эмари, все это быстро блокируется.
Будут усилены и конвои наших судов, которые курсируют по Финскому заливу, в том числе и противолодочными и антидиверсионными силами.
- На Черном море украинские безэкипажные катера создали много проблем нашему флоту. Могут ли такой же сценарий наши недруги использовать на Балтике?
- Украинские безэкипажные катера Sea Baby, Magura и другие уничтожаются пачками, в том числе и надводными антидронами, которые уже пошли в серию. У нас есть быстроходные дроны. Которые способны нести модули с крупнокалиберными пулеметами. Скорость Magura, к примеру, 25 узлов, а скорость наших дронов 29-30 узлов.
Кроме того, антидроновыми средствами усилены корабли и береговые войска. И это не только крупнокалиберные пулеметы, но и флотская авиация, включая вертолеты, которые ведут боевое патрулирование в акватории Черного моря.
Морпехи поднаторели в уничтожении дронов, плюс инфраструктурные объекты защищены противодронной сетью.
- Какую угрозу в военном отношении несут планы новоизбранного президента США Дональда Трампа по аннексии Гренландии и Канады?
- Это не планы, а цель. На севере Гренландии находится база космических сил США Питуффик (ранее авиабаза Туле) и система раннего обнаружения баллистических ракет.
Трамп в любом случае в течение нескольких лет заберет Гренландию. Премьер Гренландии Муте Эгеде ведет сепаратные переговоры с Трампом, Дания объявлена им неоколониальной державой.
Еще один момент. Илон Маск в первую каденцию Трампа смог военно-космические силы отделить от ВВС, а база Туле подчинена непосредственно ВКС. Значит, Маск заинтересован в заказах для своей компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, и контроле над этой базой. Он может заплатить каждому гренландскому эскимосу по миллиону долларов, и они все побегут в Америку.
Вчера, 15:54
Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя Итоговое выступление пока еще пребывающего в своем кресле президента США Джо Байдена показало, что не такой уж он и демонстративный "дед Деменций", верный друг Паркинсона с Альцгеймером. И что перманентное его дуркование на телекамеры вполне может быть средством защиты от ответственности за содеянное на посту.
- Чем Россия ответит на усиление США в Арктическом регионе?
- Наша часть Арктики в безопасности. Еще во времена министра обороны Шойгу там было построено 470 новых объектов. В том числе произошло расширение аэродромов, модернизация взлетно-посадочных полос, созданы три новые базы на архипелагах с береговыми ракетными комплексами "Бастион". Также было усилено авиакрыло в Анадыре и создана база обнаружения и наведения морской авиации на острове Врангеля. То есть Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен.
А Трамп будет занять присоединением Гренландии и Панамского канала. Кроме того, его задача избавиться от латиноамериканских преступных группировок в США. Эти банды работают на картели Синалоа, Лос-Сетас, Ла Фамилиа и другие. Мексиканцы полностью контролируют рынок кокаина, амфетамина и фентанила в США. Трамп во время дебатов с Харрис признал, что для США это самая большая проблема.
- Если в Арктике существует паритет сил, мы можем выходить на переговоры с Трампом на равных?
- Конечно, Латинская Америка — это задний двор США, сфера их интересов. О переделе мира должны договариваться великие державы, Россия, США, Китай, а не прокси-страны.
О ситуации в зоне СВО Владимир Евсеев: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск
 
ИнтервьюСШАРоссияФинский заливДональд ТрампВладимир ЕраносянСергей ШойгуНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина.руГренландияИлон МаскВВС США
 
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19:42Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны
19:30"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
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