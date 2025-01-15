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Как Россия уничтожит ВСУ ещё до прорыва к Днепропетровску и что будет дальше – Анпилогов

Как Россия уничтожит ВСУ ещё до прорыва к Днепропетровску и что будет дальше – Анпилогов - 15.01.2025 Украина.ру

Как Россия уничтожит ВСУ ещё до прорыва к Днепропетровску и что будет дальше – Анпилогов

Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о продвижении российских войск на покровском направлении, а также о мобилизационном потенциале Украины и о возможностях ВСУ для наступательной операции

2025-01-15T19:28

2025-01-15T19:28

2025-01-15T19:28

видео

покровск/красноармейск

алексей анпилогов

всу

наступление

переговоры

безопасность

запад

украина

россия

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00:27 - О продвижении ВС России на покровском направлении; 12:50 - О скрытых возможностях ВСУ на северной части фронта; 14:48 - О вероятности танковых прорывов противника; 17:58 - Что делать для сохранения личного состава; 21:44 - Переговоры по Украине как элемент глобальной безопасности; 24:55 - Западный блок и риски для России.

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днепропетровск

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2025

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