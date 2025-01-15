Как Россия уничтожит ВСУ ещё до прорыва к Днепропетровску и что будет дальше – Анпилогов - 15.01.2025 Украина.ру
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Как Россия уничтожит ВСУ ещё до прорыва к Днепропетровску и что будет дальше – Анпилогов
Как Россия уничтожит ВСУ ещё до прорыва к Днепропетровску и что будет дальше – Анпилогов - 15.01.2025 Украина.ру
Как Россия уничтожит ВСУ ещё до прорыва к Днепропетровску и что будет дальше – Анпилогов
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о продвижении российских войск на покровском направлении, а также о мобилизационном потенциале Украины и о возможностях ВСУ для наступательной операции
2025-01-15T19:28
2025-01-15T19:28
видео
покровск/красноармейск
алексей анпилогов
всу
наступление
переговоры
безопасность
запад
украина
россия
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00:27 - О продвижении ВС России на покровском направлении; 12:50 - О скрытых возможностях ВСУ на северной части фронта; 14:48 - О вероятности танковых прорывов противника; 17:58 - Что делать для сохранения личного состава; 21:44 - Переговоры по Украине как элемент глобальной безопасности; 24:55 - Западный блок и риски для России.
покровск/красноармейск
запад
украина
россия
армия
донбасс
краматорск
славянск
германия
часов яр
курск
курская область
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видео, покровск/красноармейск, алексей анпилогов, всу, наступление, переговоры, безопасность, запад, украина, россия, мобилизация, вс рф, сво, спецоперация, армия, донбасс, краматорск, славянск, стратегии, война, германия, часов яр, курск, курская область, дональд трамп, китай, днепропетровск, плен, потери, история, видео
Видео, Покровск/Красноармейск, Алексей Анпилогов, ВСУ, наступление, переговоры, безопасность, Запад, Украина, Россия, мобилизация, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Армия, Донбасс, Краматорск, Славянск, стратегии, война, Германия, Часов Яр, Курск, Курская область, Дональд Трамп, Китай, Днепропетровск, плен, потери, История

Как Россия уничтожит ВСУ ещё до прорыва к Днепропетровску и что будет дальше – Анпилогов

19:28 15.01.2025
 
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Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о продвижении российских войск на покровском направлении, а также о мобилизационном потенциале Украины и о возможностях ВСУ для наступательной операции
00:27 - О продвижении ВС России на покровском направлении;
12:50 - О скрытых возможностях ВСУ на северной части фронта;
14:48 - О вероятности танковых прорывов противника;
17:58 - Что делать для сохранения личного состава;
21:44 - Переговоры по Украине как элемент глобальной безопасности;
24:55 - Западный блок и риски для России.
 
ВидеоПокровск/КрасноармейскАлексей АнпилоговВСУнаступлениепереговорыбезопасностьЗападУкраинаРоссиямобилизацияВС РФСВОСпецоперацияАрмияДонбассКраматорскСлавянскстратегиивойнаГерманияЧасов ЯрКурскКурская областьДональд ТрампКитайДнепропетровскпленпотериИстория
 
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