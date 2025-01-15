https://ukraina.ru/20250115/1060282405.html
Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России
Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России - 15.01.2025 Украина.ру
Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 15.01.2025
2025-01-15T15:09
2025-01-15T15:09
2025-01-15T15:09
видео
россия
украина
сша
ростислав ищенко
ркка
памятник
великая отечественная война
история
история ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060282277_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_194bb0fcba6d81999967f21b87399276.jpg.webp
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:30 - О "вторичности" мышления государства; 01:37 - О разрушении памятников и антироссийской деятельности; 08:44 - О чистках в армии во времена РККА; 48:58 - Победа или поражение государства: результаты и следствие; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
сша
британия
ссср
бывший ссср
российская империя
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060282277_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2dd7a2310d9a4b1ce9b2760869843dcf.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сша, ростислав ищенко, ркка, памятник, великая отечественная война, история, история ссср, история украины, британия, александр суворов, война, вторая мировая война, русофобия, идеология, ссср, бывший ссср, холодная война, российская империя, видео
Видео, Россия, Украина, США, Ростислав Ищенко, РККА, памятник, Великая Отечественная война, История, история СССР, история Украины, Британия, Александр Суворов, война, Вторая мировая война, Русофобия, идеология, СССР, бывший СССР, холодная война, Российская империя
Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:30 - О "вторичности" мышления государства;
01:37 - О разрушении памятников и антироссийской деятельности;
08:44 - О чистках в армии во времена РККА;
48:58 - Победа или поражение государства: результаты и следствие;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru