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Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России

Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России - 15.01.2025 Украина.ру

Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 15.01.2025

2025-01-15T15:09

2025-01-15T15:09

2025-01-15T15:09

видео

россия

украина

сша

ростислав ищенко

ркка

памятник

великая отечественная война

история

история ссср

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:30 - О "вторичности" мышления государства; 01:37 - О разрушении памятников и антироссийской деятельности; 08:44 - О чистках в армии во времена РККА; 48:58 - Победа или поражение государства: результаты и следствие; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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