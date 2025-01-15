Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России - 15.01.2025 Украина.ру
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Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России
Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России - 15.01.2025 Украина.ру
Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 15.01.2025
2025-01-15T15:09
2025-01-15T15:09
видео
россия
украина
сша
ростислав ищенко
ркка
памятник
великая отечественная война
история
история ссср
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:30 - О "вторичности" мышления государства; 01:37 - О разрушении памятников и антироссийской деятельности; 08:44 - О чистках в армии во времена РККА; 48:58 - Победа или поражение государства: результаты и следствие; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России

15:09 15.01.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:30 - О "вторичности" мышления государства;
01:37 - О разрушении памятников и антироссийской деятельности;
08:44 - О чистках в армии во времена РККА;
48:58 - Победа или поражение государства: результаты и следствие;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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