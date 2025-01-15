https://ukraina.ru/20250115/1060277355.html

Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу

Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу - 15.01.2025 Украина.ру

Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу

США уже контролируют Аляску. А получив Гренландию, они фактически получают контроль над входом и выходом из Северного Ледовитого океана. Потенциальное блокирование Берингова пролива со стороны США может привести к проблемам для Северного морского пути.

2025-01-15T14:50

2025-01-15T14:50

2025-01-15T15:07

интервью

сша

дания

арктика

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нато

россия

дональд трамп

северный морской путь

китай

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев.Сергей Лавров, выступая на итоговой пресс-конференции 14 января, прокомментировал намерение Трампа купить Гренландию у Дании. Глава МИД заявил, что для начала "необходимо послушать мнение самих гренландцев".— Сергей Николаевич, на днях вышла ваша работа по крайне актуальной сегодня "гренландской теме" (http://www.zapiski-ieran.ru/images/analitika/2025/an369.pdf). Каковы Ваши оценки возможных сценариев развития ситуации вокруг Гренландии?— Действительно, Гренландия в конце прошлого года неожиданно стала одним из драйверов мировой новостной активности. Международная обстановка сегодня непростая. К сожалению, напряженность докатилась и до Арктики — в недавнем прошлом "региона мира и стабильности". Борьба развернулась сегодня и за Арктику. Собственно, Гренландия (в силу целого ряда обстоятельств и факторов) оказалась на передовой этой борьбы.Я бы отметил еще один аспект интереса — в нынешнем году председательство в Арктическом совете должно перейти от Норвегии к Дании. Однако, именно Гренландия и Фарерские острова являются так называемым "арктическим билетом" для Копенгагена. Без этих "заморских территорий" Дания выпадает из "арктической восьмерки".Учитывая текущие развития, в западных экспертных кругах обсуждают сценарий, при котором председательство в Арктическом совете от имени Дании будет принято Гренландией.В качестве одного из шагов Копенгагена, направленного на усиление притяжения Гренландии, является предстоящая смена посла Дании в Арктике (уже известно, что Тобиас Эллинг Рефельдт уходит в отставку с поста посла Королевства Дания в Арктике), место которого должен занять гренландский политик.За оставшиеся месяцы до начала председательства Дании в Арктическом совете Копенгаген, скорее всего, примет большинство требований Гренландии. Это подразумевает, что её власти возьмут на себя ведущую роль в управлении нынешним председательством.Однако, по моему мнению, Гренландия в одиночку не справится с этой непростой задачей. Поэтому её председательство будет скорее формальным — всю основную коммуникационную работу по-прежнему будет выполнять Министерство иностранных дел Дании.Резюмирую, в последние годы геополитическая и геостратегическая обстановка в Арктике привела к повышенной международной активности вокруг Нуука. Я имею в виду увеличение конкуренции США, Китая и России; изменения климатических условий, которые влекут рост транспортной доступности арктических глобальных маршрутов. Два из трех перспективных маршрутов, Северо-Западный проход и Трансполярный морской путь, проходят вдоль береговой линии Гренландии.— Именно поэтому амбиции Трампа направлены на этот остров?— Да, очередное нашумевшее предложение избранного президента США о возможной покупке Гренландии в целом соотносится с формирующейся новой геостратегической обстановкой в Северной Атлантике и в Арктическом регионе в целом.Подобно Аляске, Гренландия замыкает входные ворота в Арктику. Ожидаемо, что развитие судоходства в этом регионе приведет к инвестициям в инфраструктуру острова. А также — к увеличению военно-морской активности.Контроль США за обеими территориями дает им неоспоримые козыри. Кроме того, Гренландия сегодня остается практически единственным источником редкоземельных элементов, которые пока еще не подконтрольны Пекину.В прибрежных с Канадой водах вероятны месторождения нефти и газа. В целом, Гренландия имеет большой сырьевой потенциал и в долгосрочной перспективе станет важным поставщиком сырья на мировые рынки.— Как вы считаете, исходя из вышесказанного и с учётом геополитических событий, следует ли нам ожидать открытого конфликта между Данией и США или между США и Китаем за Гренландию?— Я думаю, что ситуация будет решаться в политико-дипломатическом ключе.Основное значение тут может иметь именно мнение населения Гренландии, которое в последние десятилетия стремится к независимости. При этом общественное мнение всё больше склоняется к сотрудничеству именно с Китаем, который обещает вложить в экономику острова существенные инвестиции.В феврале 2024 года гренландским правительством был представлен новый стратегический подход к Арктике — "Стратегия внешней политики, политики безопасности и обороны Гренландии на 2024-2033 годы".Интересно, что данный документ готовился уже после окончания срока действия предыдущего в 2020 году. Задержка обосновывалась необходимостью согласовать его основные положения с Королевством Дании. Важно и то, что в обновлённой арктической стратегии Гренландии впервые были обозначены приоритеты Нуука в регионе. Это расширение сотрудничества с США, с коренными народами Арктики и самое главное — со странами Азии.Авторы обосновывают необходимость открытия собственного представительства Гренландии в Восточной Азии с целью прямого доступа к таким странам как Китай, Япония и Республика Корея, и, по возможности, с другими азиатскими странами, включая Индию, Вьетнам и Сингапур. Замечу, что в дипломатической среде уже давно отмечается нежелание Нуука иметь посредников в лице Министерства иностранных дел Дании в вопросах международного взаимодействия, в частности с Китаем.С другой стороны, Гренландия — крупнейшая часть Датского королевства, которая долгие годы ведет политику, направленную на достижение полного суверенитета от метрополии. Однако этот процесс не форсировался в силу сложной социальной и финансовой ситуации на острове, экономика которого в подавляющей доле пока еще зависит от датских субсидий и кредитов.Надежда на резкий рост благосостояния населения (всего около 56 тысяч человек, большинство из которых составляют иннуиты) после начала промышленного освоения месторождений полезных ископаемых на острове, не оправдалась. Конкурентоспособность гренландского сырья на международном рынке оказалась низкой. А местные жители продолжают в основном заниматься рыболовством и охотой.Также Гренландия в силу своего удаленного положения и малого экономического освоения большой территории, является существенным бременем для бюджета Копенгагена. Ежегодный грант на её поддержку составляет около 500 миллионов евро.— Тем не менее, учитывая рост интереса к Гренландии в контексте борьбы за Арктику, Дания будет пытаться сохранить контроль над Гренландией?— Да — даже несмотря на явную экономическую нецелесообразность этого в современных условиях. В ответ на упомянутый интерес со стороны США датские власти расширяют военное присутствие на острове. Например, Соглашение об обороне Дании на 2018–2023 годы предусматривало выделение около 130 миллионов евро на укрепление военного потенциала в Арктике. В феврале 2021 года эта сумма была увеличена еще на 200 миллионов евро — для расширения возможностей разведки и наблюдения в арктическом регионе и Северной Атлантике. После заявления Трампа о притязаниях США на Гренландию, Дания планирует еще больше увеличить военные расходы на обеспечение безопасности этого арктического острова.Напомню, что военное значение Гренландии обусловлено ее географическим положением. Местные аэропорты и морские порты являются хабами в планах перспективного развертывания американских и канадских войск в случае конфликта Европе.Остров также предоставляет дополнительные возможности для отслеживания военной активности России и Китая в Северном Ледовитом океане. Главным образом, для НАТО важно следить за перемещением российских подводных лодок между Гренландией и Исландией. Это существенно усиливает роль Дании в альянсе.Важным событием стало декабрьское обращение премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, в котором он заявил о желании добиться независимости от Дании.До 6 апреля 2025 года в Гренландии должны пройти парламентские выборы. Новый парламент решение о референдуме может принять самостоятельно. То есть без участия Копенгагена. Именно этот сценарий, скорее всего, и будет реализован. Гренландия получит независимость и сможет заключить соглашения как с США, так и с Китаем. А, вот, кто из этих двух геополитических игроков окажется интереснее для Нуука – уже вопрос. Собственно, Вашингтон и торопится обозначить свои намерения именно поэтому.— В чем могут быть разногласия между США и Россией на тему Гренландии? Какие для нас есть угрозы в связи с милитаризацией Гренландии со стороны НАТО и активностью Трампа в отношении острова?— США уже контролируют Аляску. А получив Гренландию, они фактически получают контроль над входом и выходом из Северного Ледовитого океана. Потенциальное блокирование Берингова пролива со стороны США может привести к проблемам для Северного морского пути.Кроме того, Дания вместе с Канадой, США и Россией сегодня являются участниками международных споров за обладание континентальным арктическим шельфом, потенциально богатым разнородными ресурсами. Получив контроль над Гренландией, Вашингтон станет и правопреемником требований Дании по гренландскому шельфу, а это достаточно весомые притязания.Что касается военно-стратегического аспекта, то Гренландия тут играет роль мощного противолодочного бастиона и передовой базы в системе противоракетной обороны Североамериканского континента. Вашингтон очень опасается российского (а, в перспективе, и китайского) гиперзвукового оружия. А трассы его потенциального применения лежат как раз в северных широтах. Ну и, конечно же, Вашингтон стремится всячески противостоять свободному плаванию российских атомных подводных лодок (особенно американских военных беспокоят российские лодки "Ясень", вооруженные "Ониксами" и, в перспективе, гиперзвуковыми "Цирконами"). И Гренландия для этого США, действительно, необходима.— Какая возможна конкуренция России и КНР за ресурсы Гренландии?— Думаю, что между Россией и КНР конкуренции именно за гренландские ресурсы минимальна. Конечно, основный "лаковый кусок" — это редкоземельные элементы, которые сегодня широко используются в передовых изделиях цифровой техники. На мировом рынке сегодня дефицит таких элементов. А Китай контролирует почти 80% их месторождений.Поэтому любой проект, не подконтрольный Китаю в этой сфере становится стратегически значимым.— Сегодня Россия и Китай сотрудничают в рамках Северного морского пути. А какие есть предпосылки для взаимодействия с США на этом направлении?— В нынешних условиях геополитической обстановки говорить о возможном партнерстве с США, пусть даже в столь сложном для выживания регионе, как Арктика, не приходится. Хорошо уже то, что мы еще можем взаимодействовать по линии экстренных служб в случае чрезвычайных происшествий в регионе. Однако в перспективе, в условиях потепления международных отношений, Россия могла бы предоставить на общее благо свой мощный ледокольный флот. Пример совместного использования международной космической станции мог бы быть тут примером.США сегодня утратили способность строить ледоколы для круглогодичной работы в многолетних льдах Северного Ледовитого океана. Наверстать они этот провал смогут еще не скоро.Китай только еще подходит к такому уровню развития технологий, которые позволят ему обладать современным ледокольным флотом. Поэтому в горизонте до 10 лет Россия останется единственной великой арктической державой. И "великой" тут далеко не произвольный эпитет. Суть этого понятия в доступности всех районов Арктики в любое время года. И Россия могла бы взять лидерство на себя для провода караванов и организации морских экспедиций в сложных условиях Арктики.Более подробно о противостоянии России и США в Арктике после Украины, читайте в интервью Анны Черкасовой с экспертом Сергей Гриняев: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России.

https://ukraina.ru/20241004/1057889554.html

https://ukraina.ru/20250113/1060194268.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, дания, арктика, гренландия, нато, россия, дональд трамп, северный морской путь, китай, ресурсы, экономика