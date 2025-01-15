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Цивилева рассказала Путину о поддержке ветеранов СВО

Цивилева рассказала Путину о поддержке ветеранов СВО - 15.01.2025 Украина.ру

Цивилева рассказала Путину о поддержке ветеранов СВО

Государство оказывает помощь ветеранам боевых действий – в том числе участникам СВО. Об этом 15 января на заседании оргкомитета "Победа" сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

2025-01-15T17:20

2025-01-15T17:20

2025-01-15T17:32

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Она поблагодарила президента за решение объявить 2025 год Годом защитника Отечества и напомнила, что в 2023 году по президентскому указу впервые была создана новая структура – фонд "Защитники Отечества". В фонде трудится более 3600 социальных координаторов, в числе которых непосредственно 900 человек – сами участники специальной военной операции, а также члены их семей."Самым главным показателем качества работы фонда является количество положительно решенных обращений, - сказала Цивилева. - На сегодняшний день поступило 1 миллион 960 тысяч запросов на оказание помощи, 91 процент уже решены, остальные находятся в работе. Наиболее частыми темами обращений является назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, юридическая помощь".По словам замминистра, после решения первостепенных задач участились вопросы, связанные с будущим участников СВО. Они хотят продолжить свое служение Отчизне уже на мирном поприще, чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому очень важными являются вопросы обучения и трудоустройства, сказала замминистра."Отмечу, что 60 процентов ветеранов, которые в том числе получили инвалидизацию в результате ранения, остаются работать в периметре Министерства обороны. А те, кто принимает решение о демобилизации, получают новые специальности в сферах IT, агропромышленного комплекса, креативных индустрий, психологии, юриспруденции, медицины. Сейчас уже запускаем программу по обучению инструкторов и тренеров по адаптивным видам спорта, протезистов и реабилитологов. Для этого у нас действует соглашение с образовательными организациями. Также активно в регионах организуем ярмарки вакансий и трудоустраиваем ветеранов на промышленные предприятия. Взаимодействуем с работодателями по вопросу трудоустройства людей с инвалидностью", - сообщила Цивилева.Также среди демобилизованных около шести тысяч заявок поступило на получение образования. Более 65 тысяч героев уже трудоустроены, отметила она, до 35% снизился процент неработающих ветеранов.Медицинскую помощь в ведущих региональных и федеральных медицинских организациях получили более 115 тысяч ветеранов СВО. С апреля 2024 года во всех регионах России при поддержке губернаторов проходит углубленная диспансеризация. За прошлый год её прошли более 45 тысяч ветеранов СВО, а психотерапевтическую помощь в филиалах получили более 55 тысяч героев.Получившим инвалидность помогают с адаптацией и переоборудованием жилья. Им выдают высокофункциональные протезы, которые не входят в федеральный перечень, а также спортивные протезы и коляски для адаптивных видов спорта."Основная задача, которую мы реализуем сейчас, – это сделать протезирование доступным и качественным, - сказала замминистра. - У ветеранов должна быть возможность получить протезы быстро и рядом с домом. Сформирована уже "дорожная карта" и ряд мероприятий по ней проведены, включая формирование потребностей в кадрах, их профессиональную подготовку".Кроме того, при поддержке президента России в список технических средств реабилитации внесены автомобили с ручным управлением. По президентскому указы осуществляются ежемесячные социальные выплаты детям пропавших без вести участников СВО.Фонд "Защитники Отечества" и Военно-социальный центр Минобороны уже разработали единый механизм согласованных действий для решения этого вопроса. Они тесно взаимодействуют со Следственным комитетом и МВД.Для родных наших героев очень важно, чтобы память об их близких сохранялась и передавалась будущим поколениям. Мы активно работаем по патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти героев, проводим "Уроки мужества", "Разговоры о важном", лекции, встречи с детьми непосредственно с участием самих героев.Более пяти тысяч ветеранов СВО активно вовлечены воспитательную работу с детьми. Минкультуры помогает обеспечить ветеранов и их близких бесплатными билетами в музеи, кинозалы, театры, на концерты. Вместе с Паралимпийским комитетом, Минспорта России, при поддержке регионов фонд проводит состязания Кубок защитников Отечества – это всероссийские соревнования по адаптивным видам спорта. В паралимпийском движении сейчас задействовано порядка 2,5 тысячи ветеранов."Уверены, что и ветеранов специальной военной операции, и их семьи нужно активнее привлекать к подготовке предстоящих праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы, и участию в них", - заявила замминистра обороны РФ.Ранее на эту тему: Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий

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