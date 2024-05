https://ukraina.ru/20240513/1055037389.html

Поворотный момент СВО. Как Запад расценивает назначение Белоусова министром обороны РФ

Перспективы назначения кадрового экономиста Андрея Белоусова главой оборонного ведомства вместо Сергея Шойгу, занимавшего этот пост 11 лет, вполошило всё мировое сообщество. Проанализировав ситуацию, западные СМИ поделились крайне неприятными для Украины выводами

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055036075_0:95:2891:1721_1920x0_80_0_0_d8bfadccebeca9c51a8ea6a4e2953b20.jpg.webp

Майские выходные подходили к своему логическому завершению, когда вечером 12 мая информационное пространство взорвало сообщение о переводе Сергея Шойгу на должность секретаря Совета Безопасности РФ. Вместо него президент страны Владимир Путин, в чьи полномочия входит выдвижение кандидатур глав МИД и ведомств силового блока, предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, своего бывшего помощника, курировавшего экономические вопросы и не связанного с армией.Эта новость вызвала общественный резонанс не только в России, но и на Западе где, она попала на первые полосы мировых СМИ: британских газет Daily Mail, The Teleraph, The Guardian, Financial Times и телеканала Sky News, американских телекомпаний NBC и CNN, польских изданий Rzeczpospolita и Onet.Как Белоусова видят на ЗападеВ центре внимания два аспекта: сам факт смены руководителя министерства обороны в разгар спецоперации на Украине и то, что главой оборонного ведомства станет гражданское лицо без боевого опыта.Хотя что касается военной составляющей, то боевыми действиями руководит Генеральный штаб под руководством верховного главнокомандующего, поэтому в этой части ничего не меняется.Новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой "крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия", считает Financial Times.Другое британское издание Independent называет перестановки в силовом блоке России самыми значительными и неожиданными с начала специальной военной операции: назначение министром обороны "гражданского лица, известного своими экономическими решениями, а не знаниями на поле боя" стало сюрпризом.Действительно, Белоусов – кадровый экономист, как и его отец, участвовавший в разработке экономической реформы Алексея Косыгина в середине 1960-х годов, с середины 2000-х занимал посты министра экономического развития РФ, помощника президента по экономическим вопросам, первого заместителя премьер-министра и даже руководил правительством на протяжении почти трёх недель в 2020 году, когда у Михаила Мишустина диагностировали COVID-19.Daily Mail называет Белоусова одним из самых влиятельных экономических советников Путина за последнее десятилетие."65-летний Белоусов происходит из экономического блока правительства, который заслужил аплодисменты в Кремле за свою гибкую реакцию на западные санкции и успехи в стабилизация экономики страны", - отмечает американская газета The New York Times.В армии он не служил, поскольку учился в аспирантуре Центрального экономико-математического института АН СССР, что предоставило отсрочку от призыва.Издание Politico интерпретирует назначение опытного экономического советника без видимого опыта в военной сфере на высший пост в оборонном ведомстве как знак того, что президент России пытается "переключиться" спустя более чем два года с начала СВО.Интересно только, переключиться на что? Обеспечение национальной безопасности было и остаётся главным приоритетом для Российского государства. "Весь Кремль" сосредоточен на победе в войне, и изменения в правительстве следует "читать в этом свете" - подчёркивают аналитики в эфире британского телеканала Sky News.Что изменится с приходом в Минобороны министра-экономиста Изменения в руководстве министерства обороны РФ нельзя рассматривать в отрыве от продолжающейся СВО.Смена в руководстве ведомства происходит в переходный период на украинском фронте, отмечает испанская газета El País. В последние дни ВС РФ активно продвигаются в Харьковской области, и у ВСУ начнутся большие проблемы, если они лишатся позиций в посёлке Глубокое и откатятся западнее или южнее."Путин редко прибегает к перестановкам в правительстве, но эти перемены могут стать поворотным моментом в более чем двухлетней войне России на Украине", - не исключает американское издание The New York Times.Комментируя решение президента выдвинуть на этот пост кандидатуру Белоусова, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что это связано с возросшими военными расходами: бюджет Министерства обороны и силового блока увеличился с 3% до 6,7% ВВП, что приближается к показателям середины 1980-х годов – и очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента.Американская газета The Washington Post считает, что решающим в вопросе назначения стал именно опыт Белоусова в области экономики, и теперь его задачей станет установление контроля над военными расходами и пресечение коррупции.К тому же, по словам Пескова, министерство обороны РФ должно быть открыто для передовых идей, ведь сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций.В правительстве Белоусов, в частности, курировал нацпроект "Беспилотные авиационные системы". А на нынешнем этапе конфликта БПЛА играют не меньшую роль, чем, например, тяжёлые вооружения.Перестановки в силовом блоке указывает на то, что Путин удвоил усилия в украинском конфликте и хочет использовать значительную часть российской экономики для ведения боевых действий, считает агентство Reuters.Впрочем, сам Путин чуть больше месяца назад, в начале апреля на 12-м съезде Федерации независимых профсоюзов России опровергал перевод национальной экономики на военные рельсы, несмотря на все сложности сегодняшнего дня. РФ концентрирует усилия, административный и финансовый ресурс на развитии оборонных отраслей производства, добавлял глава государства."Назначив экономиста, он молчаливо признал важность промышленной мощи для военной победы. Теперь, когда российские военные получили инициативу на поле боя, Путин сигнализирует о большей готовности внести изменения и продемонстрировать, что у России есть дисциплина и экономический потенциал для ведения длительной войны", - пишет американская газета The New York Times.А также отмечает, что в нынешнем году военные расходы РФ значительно выросли по сравнению с предыдущим - на национальную оборону выделено почти 1/3 федерального бюджета. Интенсивные государственные расходы на армию привели к ускорению роста российской экономики, но повысили риск перегрева, поскольку ограниченность рабочей силы приводит к росту заработной платы и инфляции, пишет издание."Аналитики утверждают, что назначение гражданского экономиста министром обороны предполагает, что Путин стремится играть более личную роль в военной тактике. Белоусов явно близок к Путину, но кажется странным выбором для победы в войне", - недоумевает Daily Mail.Зато собственный корреспондент телеканала Sky News в Москве Айвор Беннет не видит в это совершенно ничего странного и разъясняет, что смена Шойгу на экономиста Белоусова имеет практическую цель."Это говорит о том, что Россия прямо сейчас хочет обеспечить максимально эффективную работу военно-промышленного комплекса", — считает британский журналист.По его словам, экономика страны сейчас ориентируется на армию и продолжающийся украинский конфликт."Путин явно хочет быть уверенным, что Россия сможет продолжать вести войну столько, сколько ему угодно", — добавляет Беннет.Как перспективу назначения Белоусова министром обороны РФ расценили на Украине, читайте Экономист назвал "плохими новостями" для Украины вероятное назначение нового главы МО РФ

