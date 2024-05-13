https://ukraina.ru/20240513/1055024257.html

Экономист назвал "плохими новостями" для Украины вероятное назначение нового главы МО РФ

Экономист назвал "плохими новостями" для Украины вероятное назначение нового главы МО РФ - 13.05.2024 Украина.ру

Экономист назвал "плохими новостями" для Украины вероятное назначение нового главы МО РФ

Украинский экономист Алексей Кущ в соцсетях прокомментировал предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны России

2024-05-13T08:50

2024-05-13T08:50

2024-05-13T09:00

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"Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно", - написал Кущ.По его мнению, "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства".Кущ считает, что Белоусов сыграл роль "в создании модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям".Накануне Совет Федерации сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works отметил, что уже сейчас Украина сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией.

https://ukraina.ru/20240511/1055011585.html

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украина, новости, россия, алексей кущ, владимир путин, впк, совет федерации, минобороны